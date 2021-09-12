https://tr.sputniknews.com/20210912/ikinci-elde-soran-cok-alan-yok-cok-eski-arabalara-40-bin-lira-diyorlar-ne-yapsin-bu-insanlar-1048842971.html

İkinci elde soran çok alan yok: ‘Çok eski arabalara 40 bin lira diyorlar, ne yapsın bu insanlar’

İkinci elde soran çok alan yok: ‘Çok eski arabalara 40 bin lira diyorlar, ne yapsın bu insanlar’

Eskişehir’de kurulan ikinci el oto pazarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterse de satıcılar bekledikleri satışı yapamadı. Açık oto pazarına arabasını getiren... 12.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-12T17:54+0300

2021-09-12T17:54+0300

2021-09-12T17:54+0300

türkiye

eskişehir

otomobil

ekonomi

fiyat

ikinci el

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Eskişehir Odunpazarı'nda kurulan oto pazarına bu hafta yoğun ilgi gösterildi. Hem araç fiyatlarını öğrenmek isteyen hem de araç almak isteyen vatandaşların geldiği pazarda yoğunluk olmasına rağmen beklenen satışlar gerçekleşmedi. Vatandaşın daha çok gezmek yada fiyat öğrenmek için pazara geldiğini anlatan satıcılar, satışların düşük olduğunu söyledi.‘Kalabalık var ama araba alan yok’Açık oto pazarına arabasını getiren Ahmet Kayacan, 2 saattir beklediğini fakat arabasına alıcı çıkmadığını dile getirdi. Oto pazarına arabasını getiren vatandaşların galeri fiyatında üstünde fiyata satmak istedikleri için alım satımın olmadığını şu sözlerle dile getirdi:‘Sabah 9'dan beri buradayım’Açık oto pazarına arabasını satmaya getiren Hakkı Öz ise, sabah 9'dan beri beklediğini fakat müşteri bulamadığını belirtti. Arabasını ihtiyaçtan dolayı satışa çıkardığını söyleyen Öz, “Sabah 9'dan beri buradayım. Çok kişi arabamı sordu fakat hala müşteri bulamadım. Ben normalde alım satım işi yapmıyorum. İhtiyaçtan dolayı arabamı satmaya getirdim. İnşallah arabamı satarım” diye konuştu.

türkiye

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eskişehir, otomobil, ekonomi, fiyat, ikinci el