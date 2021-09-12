https://tr.sputniknews.com/20210912/iran-ile-irak-arasinda-vize-kaldirildi-1048844558.html

İran ile Irak arasında vize kaldırıldı

İran ile Irak arasında vize kaldırıldı

İran’ın yeni Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Irak ile İran arasında vizenin kaldırıldığını duyurdu. 12.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-12T19:18+0300

2021-09-12T19:18+0300

2021-09-12T19:18+0300

dünya

irak

iran

ibrahim reisi

vize

mustafa el kazimi

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İran’ın başkenti Tahran’a resmi ziyaret gerçekleştiren Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından gerçekleştirilen ortak basın toplantısında konuşan Reisi, iki ülke arasında vize uygulamasının kaldırıldığını açıkladı.Reisi, Irak ile İran’ın derin ilişkilerinin olduğunu belirterek, el-Kazımi’nin iki ülke arasında vizenin kaldırılmasını ve Erbain ziyareti için İran’ın kontenjanının artırılmasını onayladığını söyledi. Irak ile ilişkilerini daha fazla geliştirmeyi amaçladıklarını vurgulayan İran Cumhurbaşkanı, el-Kazımi ile yaptığı görüşmede birçok kararın daha alındığını dile getirdi.Basın toplantısında iki ülke arasındaki tarihi ve dostane ilişkileri güçlendirecek birçok ortak konunun görüşmede ele alındığını kaydeden Irak Başbakanı Kazımi, “Terör örgütü DEAŞ ile mücadelesinde Irak’ın yanında duran herkese teşekkür ederim. İran savaşın ilk anından bu yana Irak’ın yanında durdu” ifadelerini kullandı.

irak

iran

vize

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irak, iran, ibrahim reisi, vize, mustafa el kazimi