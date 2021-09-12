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https://tr.sputniknews.com/20210912/israil-savunma-bakani-gantzdan-iranin-milislere-gelismis-iha-egitimi-verdigi-iddiasi-1048840351.html
İsrail Savunma Bakanı Gantz'dan, İran'ın 'milislere' gelişmiş İHA eğitimi verdiği iddiası
İsrail Savunma Bakanı Gantz'dan, İran'ın 'milislere' gelişmiş İHA eğitimi verdiği iddiası
İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, İran'ın İsfahan kentinin kuzeyindeki Kaşan Havalimanı'nda "kendisine bağlı milislere" saldırı amaçlı insansız hava aracı... 12.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-12T15:43+0300
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İsrail’in Yediot Ahronot gazetesine göre, Gantz, Reichman Üniversitesi'ne bağlı Disiplinler Arası Merkez (IDC) bünyesindeki Uluslararası Terörle Mücadele Enstitüsünce her yıl düzenlenen Herzilya Konferansı'nda İran'a ilişkin açıklamalarda bulundu.Gantz, İran'ın geliştirdiği önemli araçlardan birinin de İHA sistemi olduğuna dikkati çekerek, İran’ın Kaşan Havalimanı'nda İHA saldırıları için milislere eğitim verdiğini ileri sürdü.Kaşan Havalimanı'nın İran’ın bölgeye yönelik 'terörist hava saldırıları' için temel noktası olduğunu iddia eden Gantz, İran'ın İHA sisteminin 'ölümcül ve hassas bir silah sistemi' olduğunu ve 'balistik füze ile savaş uçakları gibi binlerce kilometreye' kadar uzanabileceğini söyledi.Gantz, İran'ın bu araçları üretip Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı hava kuvvetleri ve Kudüs Gücü aracılığıyla bölgedeki 'vekillerine' gönderdiğini öne sürerek, Yemen'deki Husi Ensarullah Örgütü ile Irak'taki silahlı yapıların gelişmiş onlarca İran İHA’sına sahip olduğunu savundu.İsrail Başbakanı Naftali Bennett de iki gün önce yaptığı açıklamada, Tahran yönetiminin nükleer çalışmaları hakkında 'yalan' söylediğini ileri sürerek uluslararası camiadan İran'a karşı hızlıca harekete geçmesini istemişti.
https://tr.sputniknews.com/20210912/israil-savas-ucaklari-gazzede-cesitli-noktalara-hava-saldirisi-duzenledi-1048831949.html
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ortadoğu, israil, iran, yemen, iha, husiler, savaş, siha, milis

İsrail Savunma Bakanı Gantz'dan, İran'ın 'milislere' gelişmiş İHA eğitimi verdiği iddiası

15:43 12.09.2021
© İHA / ATEF SAFADIİsrail Savunma Bakanı Benny Gantz
İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2021
© İHA / ATEF SAFADI
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İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, İran'ın İsfahan kentinin kuzeyindeki Kaşan Havalimanı'nda "kendisine bağlı milislere" saldırı amaçlı insansız hava aracı (İHA) eğitimi verdiğini iddia etti.
İsrail’in Yediot Ahronot gazetesine göre, Gantz, Reichman Üniversitesi'ne bağlı Disiplinler Arası Merkez (IDC) bünyesindeki Uluslararası Terörle Mücadele Enstitüsünce her yıl düzenlenen Herzilya Konferansı'nda İran'a ilişkin açıklamalarda bulundu.
Gantz, İran'ın geliştirdiği önemli araçlardan birinin de İHA sistemi olduğuna dikkati çekerek, İran’ın Kaşan Havalimanı'nda İHA saldırıları için milislere eğitim verdiğini ileri sürdü.
Kaşan Havalimanı'nın İran’ın bölgeye yönelik 'terörist hava saldırıları' için temel noktası olduğunu iddia eden Gantz, İran'ın İHA sisteminin 'ölümcül ve hassas bir silah sistemi' olduğunu ve 'balistik füze ile savaş uçakları gibi binlerce kilometreye' kadar uzanabileceğini söyledi.
Gantz, İran'ın bu araçları üretip Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı hava kuvvetleri ve Kudüs Gücü aracılığıyla bölgedeki 'vekillerine' gönderdiğini öne sürerek, Yemen'deki Husi Ensarullah Örgütü ile Irak'taki silahlı yapıların gelişmiş onlarca İran İHA’sına sahip olduğunu savundu.
İsrail Başbakanı Naftali Bennett de iki gün önce yaptığı açıklamada, Tahran yönetiminin nükleer çalışmaları hakkında 'yalan' söylediğini ileri sürerek uluslararası camiadan İran'a karşı hızlıca harekete geçmesini istemişti.
İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine hava saldırısı düzenledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2021
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