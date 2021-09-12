https://tr.sputniknews.com/20210912/istanbulda-3-ilcede-uyusturucu-operasyonu-10-gozalti-1048833364.html

İstanbul'da 3 ilçede uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

İstanbul'da 3 ilçede uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

İstanbul'da 3 ilçede yapılan uyuşturucu operasyonlarında 10 kişi gözaltına alındı. 12.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-12T09:40+0300

2021-09-12T09:40+0300

2021-09-12T09:40+0300

türkiye

istanbul

polis

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar, Sarıyer ve Bayrampaşa ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.Operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 154 gram uyuşturucu madde, 8 adet uyuşturucu hap, 3 adet hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 kişiden 3'ü tutuklanırken, 7'si hakkında adli işlemler devam ediyor.

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istanbul, polis, gözaltı, uyuşturucu, uyuşturucu çetesi, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu imalatı, sentetik uyuşturucu