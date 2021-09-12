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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210912/katar-disisleri-bakani-al-saniden-taliban-yetkilileriyle-gorusme-icin-kabile-ziyaret-1048846467.html
Katar Dışişleri Bakanı Al Sani'den Taliban yetkilileriyle görüşme için Kabil'e ziyaret
Katar Dışişleri Bakanı Al Sani'den Taliban yetkilileriyle görüşme için Kabil'e ziyaret
Afganistan'ın başkenti Kabil'e sürpriz ziyaret gerçekleştiren Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin, Taliban geçici hükümetinin... 12.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-12T22:11+0300
2021-09-12T22:11+0300
taliban kontrolünde afganistan
afganistan
katar
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Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Vekili Emirhan Muttaki, yaptığı açıklamada, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin Kabil ziyareti sırasında Taliban geçici hükümeti yetkilileriyle görüştüğünü söyledi.Görüşmede iki ülkenin dostluk ilişkilerinin bundan sonra da devam ettirilmesi konusunun ele alındığını belirten Muttaki, "Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, Taliban geçici hükümetinin Başbakanı Molla Muhammed Hasan Ahund ve yeni kabine üyeleriyle verimli görüşme gerçekleştirdi. Kabil Havalimanı'nın yeniden faaliyete geçmesiyle ilgili Katar ülkesinin yardımlarından dolayı teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.Öte yandan Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, Kabil ziyareti kapsamında eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai ve eski Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah ile de görüştü.Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler, Afganistan'daki son gelişmeler ve kapsamlı bir hükümetin kurulması konularının ele alındığı bildirildi.Al Sani'nin ziyaretinin, ABD askerlerinin Afganistan'dan çekilmesinden ve hükümetin kurulmasından sonra ülkeye gerçekleştirilen ilk üst düzey ziyaret olduğu ifade edildi.
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afganistan, katar, taliban, ziyaret

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani'den Taliban yetkilileriyle görüşme için Kabil'e ziyaret

22:11 12.09.2021
© AAAfganistan'ın başkenti Kabil'e sürpriz ziyaret gerçekleştiren Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin, Taliban geçici hükümetinin Başbakanı Molla Muhammed Hasan Ahund ve yeni kabine üyeleriyle görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.
Afganistan'ın başkenti Kabil'e sürpriz ziyaret gerçekleştiren Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin, Taliban geçici hükümetinin Başbakanı Molla Muhammed Hasan Ahund ve yeni kabine üyeleriyle görüşme gerçekleştirdiği bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2021
© AA
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Afganistan'ın başkenti Kabil'e sürpriz ziyaret gerçekleştiren Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin, Taliban geçici hükümetinin Başbakanı Molla Muhammed Hasan Ahund ve yeni kabine üyeleriyle görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.
Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Vekili Emirhan Muttaki, yaptığı açıklamada, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin Kabil ziyareti sırasında Taliban geçici hükümeti yetkilileriyle görüştüğünü söyledi.
Görüşmede iki ülkenin dostluk ilişkilerinin bundan sonra da devam ettirilmesi konusunun ele alındığını belirten Muttaki, "Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, Taliban geçici hükümetinin Başbakanı Molla Muhammed Hasan Ahund ve yeni kabine üyeleriyle verimli görüşme gerçekleştirdi. Kabil Havalimanı'nın yeniden faaliyete geçmesiyle ilgili Katar ülkesinin yardımlarından dolayı teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.
Öte yandan Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, Kabil ziyareti kapsamında eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai ve eski Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah ile de görüştü.
Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler, Afganistan'daki son gelişmeler ve kapsamlı bir hükümetin kurulması konularının ele alındığı bildirildi.
Al Sani'nin ziyaretinin, ABD askerlerinin Afganistan'dan çekilmesinden ve hükümetin kurulmasından sonra ülkeye gerçekleştirilen ilk üst düzey ziyaret olduğu ifade edildi.
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