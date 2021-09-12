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https://tr.sputniknews.com/20210912/kremlin-putin-ekim-ayinda-belarusu-ziyaret-edecek-1048842250.html
Kremlin: Putin ekim ayında Belarus’u ziyaret edecek
Kremlin: Putin ekim ayında Belarus’u ziyaret edecek
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ekim ayında yapılacak BDT Zirvesi’ne katılmak üzere Belarus’u ziyaret edeceğini belirtti. 12.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-12T17:09+0300
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dünya
rusya
belarus
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sputnik muhabirinin, “Devlet Başkanı, ekim ayında Belarus’un başkenti Minsk’te yapılacak BDT Zirvesi’ne katılacak mı?” sorusuna, “Evet. Böyle planlar var” dedi.Daha önce Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rus mevkidaşının BDT Zirvesi’ne katılmak üzere Minsk’e geleceğini, bu ziyaretle ilgili mutabakatın sağlandığını duyurmuştu.Putin, Rusya-Belarus Birlik Devleti Yüksek Konseyi toplantısının yapılacağı Kasım ayında da Minsk’e gitmeyi planlıyor. Toplantıda, iki ülkenin entegrasyonu ile ilgili konular ele alınacak.
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rusya, belarus, vladimir putin

Kremlin: Putin ekim ayında Belarus’u ziyaret edecek

17:09 12.09.2021 (güncellendi: 17:13 12.09.2021)
© Sputnik / Grigori Sisoev / Fotoğraf bankasına girRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2021
© Sputnik / Grigori Sisoev
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ekim ayında yapılacak BDT Zirvesi’ne katılmak üzere Belarus’u ziyaret edeceğini belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sputnik muhabirinin, “Devlet Başkanı, ekim ayında Belarus’un başkenti Minsk’te yapılacak BDT Zirvesi’ne katılacak mı?” sorusuna, “Evet. Böyle planlar var” dedi.
Daha önce Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rus mevkidaşının BDT Zirvesi’ne katılmak üzere Minsk’e geleceğini, bu ziyaretle ilgili mutabakatın sağlandığını duyurmuştu.
Putin, Rusya-Belarus Birlik Devleti Yüksek Konseyi toplantısının yapılacağı Kasım ayında da Minsk’e gitmeyi planlıyor. Toplantıda, iki ülkenin entegrasyonu ile ilgili konular ele alınacak.
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