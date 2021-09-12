https://tr.sputniknews.com/20210912/kremlin-putin-ekim-ayinda-belarusu-ziyaret-edecek-1048842250.html

Kremlin: Putin ekim ayında Belarus’u ziyaret edecek

Kremlin: Putin ekim ayında Belarus’u ziyaret edecek

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ekim ayında yapılacak BDT Zirvesi’ne katılmak üzere Belarus’u ziyaret edeceğini belirtti. 12.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-12T17:09+0300

2021-09-12T17:09+0300

2021-09-12T17:13+0300

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sputnik muhabirinin, “Devlet Başkanı, ekim ayında Belarus’un başkenti Minsk’te yapılacak BDT Zirvesi’ne katılacak mı?” sorusuna, “Evet. Böyle planlar var” dedi.Daha önce Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rus mevkidaşının BDT Zirvesi’ne katılmak üzere Minsk’e geleceğini, bu ziyaretle ilgili mutabakatın sağlandığını duyurmuştu.Putin, Rusya-Belarus Birlik Devleti Yüksek Konseyi toplantısının yapılacağı Kasım ayında da Minsk’e gitmeyi planlıyor. Toplantıda, iki ülkenin entegrasyonu ile ilgili konular ele alınacak.

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rusya, belarus, vladimir putin