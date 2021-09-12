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https://tr.sputniknews.com/20210912/kremlin-putin-ekim-ayinda-belarusu-ziyaret-edecek-1048842250.html
Kremlin: Putin ekim ayında Belarus’u ziyaret edecek
Kremlin: Putin ekim ayında Belarus’u ziyaret edecek
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ekim ayında yapılacak BDT Zirvesi’ne katılmak üzere Belarus’u ziyaret edeceğini belirtti. 12.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-12T17:09+0300
2021-09-12T17:09+0300
2021-09-12T17:13+0300
dünya
rusya
belarus
vladimir putin
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sputnik muhabirinin, “Devlet Başkanı, ekim ayında Belarus’un başkenti Minsk’te yapılacak BDT Zirvesi’ne katılacak mı?” sorusuna, “Evet. Böyle planlar var” dedi.Daha önce Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rus mevkidaşının BDT Zirvesi’ne katılmak üzere Minsk’e geleceğini, bu ziyaretle ilgili mutabakatın sağlandığını duyurmuştu.Putin, Rusya-Belarus Birlik Devleti Yüksek Konseyi toplantısının yapılacağı Kasım ayında da Minsk’e gitmeyi planlıyor. Toplantıda, iki ülkenin entegrasyonu ile ilgili konular ele alınacak.
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rusya, belarus, vladimir putin
Kremlin: Putin ekim ayında Belarus’u ziyaret edecek 17:09 12.09.2021 (güncellendi: 17:13 12.09.2021)
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ekim ayında yapılacak BDT Zirvesi’ne katılmak üzere Belarus’u ziyaret edeceğini belirtti.
Kremlin Sözcüsü
Dmitriy Peskov, Sputnik muhabirinin , “Devlet Başkanı, ekim ayında Belarus’un başkenti Minsk’te yapılacak BDT Zirvesi’ne katılacak mı?” sorusuna, “Evet. Böyle planlar var” dedi.
Daha önce
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko
, Rus mevkidaşının BDT Zirvesi’ne katılmak üzere Minsk’e geleceğini, bu ziyaretle ilgili mutabakatın sağlandığını duyurmuştu.
Putin, Rusya-Belarus Birlik Devleti Yüksek Konseyi toplantısının yapılacağı Kasım ayında da Minsk’e gitmeyi planlıyor. Toplantıda, iki ülkenin entegrasyonu ile ilgili konular ele alınacak.