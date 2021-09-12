https://tr.sputniknews.com/20210912/kremlin-rusya-ve-belarus-abyle-iliskilerin-normallesmesini-istiyor-1048847590.html
Kremlin: Rusya ve Belarus AB ile ilişkilerin normalleşmesini istiyor
Kremlin: Rusya ve Belarus AB ile ilişkilerin normalleşmesini istiyor
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya ve Belarus liderlerinin Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerin normalleşmesine ve yaptırımların kalkmasına ilgi duyduğunu, bunun... 12.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-12T23:30+0300
2021-09-12T23:30+0300
2021-09-12T23:32+0300
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Belarus’un ONT televizyonuna konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Ülkelerimizin liderlerinin, başta Avrupalı komşularımız olmak üzere dünyadaki tüm ülkelerle iyi ilişkilerin kurulmasına ilgi duyuyor ve bunu saklamıyorlar. Onlar, AB ile ticari, ekonomik, yatırım işbirliğini canlandırmamıza, diyalogu yeniden başlatmaya, bu yaptırımlardan vazgeçmeye ilgi duyuyor” ifadesini kullandı.Peskov, “Ancak tango sadece birlikte yapılan bir danstır. Bu yüzden bu isteğimizi koruyarak Brüksel’in siyasi iradesini ifade etmesini beklemek zorundayız” diye ekledi.‘Rusya ve Belarus arasında siyasi entegrasyon söz konusu değil’Kremlin Sözcüsü, Rusya ve Belarus arasında siyasi entegrasyon olasılığını değerlendirdi.Halihazırda iki ülke arasında siyasi entegrasyonun söz konusu olmadığını kaydeden Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko’nun daha önce bunu söylediğini anımsatarak sözlerini şöyle sürdürdü:'Entegrasyonun amacı birleşmek değil’Kremlin Sözcüsü, “Entegrasyonun amacı birleşmek değil, iki halkın kazanması, Belaruslu ve Rusların daha iyi yaşaması. Bu şu anlama geliyor, iki ülkenin işletmeleri eşit haklara sahip olmalı, mallar serbest dolaşmalı, gümrük prosedürleri birleştirilmeli. Bu noktada gizli saklı bir şey yok” diye konuştu.'Gerçek bağımsızlık lüks’Dış tehditlere birlikte karşılık vermenin her zaman daha iyi olduğunu söyleyen Kremlin Sözcüsü Peskov, “Karşılık verince kendinden emin, sakin olmak ama aynı zamanda yeterli ve sert karşılık vermek gerekiyor. Emin bir şekilde, sakin ve sert karşılık verebilmek için de bağımsız ülkeler olarak kalmamız gerekiyor” yorumunda bulundu.Peskov, “Gerçek bağımsızlık, yani uluslararası alanda bağımsızlık, altın değerinde. Bu, günümüz dünyasına var olan en değerli şey. Böyle bir lükse her ülke sahip değil” diye ekledi.Kremlin Sözcüsü, “Tamamen acımasız küresel konjonktürde, ancak ekonomik olarak bütünleşerek dayanabilir, kendimiz için sürekli ve ilerici gelişmeyi sağlayabiliriz” ifadesini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20210912/lukasenko-rusya-belarus-birlik-devletinin-batisinda-yeni-riskler-goruyoruz-1048840984.html
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Kremlin: Rusya ve Belarus AB ile ilişkilerin normalleşmesini istiyor
23:30 12.09.2021 (güncellendi: 23:32 12.09.2021)
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya ve Belarus liderlerinin Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerin normalleşmesine ve yaptırımların kalkmasına ilgi duyduğunu, bunun için Brüksel’in siyasi iradesini ortaya koyması gerektiğini belirtti.
Belarus’un ONT televizyonuna konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Ülkelerimizin liderlerinin, başta Avrupalı komşularımız olmak üzere dünyadaki tüm ülkelerle iyi ilişkilerin kurulmasına ilgi duyuyor ve bunu saklamıyorlar. Onlar, AB ile ticari, ekonomik, yatırım işbirliğini canlandırmamıza, diyalogu yeniden başlatmaya, bu yaptırımlardan vazgeçmeye ilgi duyuyor” ifadesini kullandı.
Peskov, “Ancak tango sadece birlikte yapılan bir danstır. Bu yüzden bu isteğimizi koruyarak Brüksel’in siyasi iradesini ifade etmesini beklemek zorundayız” diye ekledi.
‘Rusya ve Belarus arasında siyasi entegrasyon söz konusu değil’
Kremlin Sözcüsü, Rusya ve Belarus arasında siyasi entegrasyon olasılığını değerlendirdi.
Halihazırda iki ülke arasında siyasi entegrasyonun söz konusu olmadığını kaydeden Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko’nun daha önce bunu söylediğini anımsatarak sözlerini şöyle sürdürdü:
“İkincisi, böyle bir entegrasyon, iki ülkenin çıkarlarını karşılaması durumunda teoride mümkün. Şu anda bunun üzerinde kimse çalışmıyor, çünkü bu çok farklı bir entegrasyon seviyesi, şu anda buna hazır değiliz. Şu anda varılan 28 programı hayata geçirmekle ilgileniyoruz. Hayata geçirirsek her iki ülke kârda olacak. Başka hiçbir şeye henüz ihtiyacımız yok. Gizli saklı bir şey aramaya gerek yok, çünkü bu 28 birlik programının kabul edilmesi hemen hayata geçirileceği anlamına gelmiyor, uygulanması için devasa iş yapmak lazım, bizi çok uzun yol bekliyor.”
'Entegrasyonun amacı birleşmek değil’
Kremlin Sözcüsü, “Entegrasyonun amacı birleşmek değil, iki halkın kazanması, Belaruslu ve Rusların daha iyi yaşaması. Bu şu anlama geliyor, iki ülkenin işletmeleri eşit haklara sahip olmalı, mallar serbest dolaşmalı, gümrük prosedürleri birleştirilmeli. Bu noktada gizli saklı bir şey yok” diye konuştu.
'Gerçek bağımsızlık lüks’
Dış tehditlere birlikte karşılık vermenin her zaman daha iyi olduğunu söyleyen Kremlin Sözcüsü Peskov, “Karşılık verince kendinden emin, sakin olmak ama aynı zamanda yeterli ve sert karşılık vermek gerekiyor. Emin bir şekilde, sakin ve sert karşılık verebilmek için de bağımsız ülkeler olarak kalmamız gerekiyor” yorumunda bulundu.
Peskov, “Gerçek bağımsızlık, yani uluslararası alanda bağımsızlık, altın değerinde. Bu, günümüz dünyasına var olan en değerli şey. Böyle bir lükse her ülke sahip değil” diye ekledi.
Kremlin Sözcüsü, “Tamamen acımasız küresel konjonktürde, ancak ekonomik olarak bütünleşerek dayanabilir, kendimiz için sürekli ve ilerici gelişmeyi sağlayabiliriz” ifadesini kullandı.