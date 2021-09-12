https://tr.sputniknews.com/20210912/lukasenko-rusya-belarus-birlik-devletinin-batisinda-yeni-riskler-goruyoruz-1048840984.html

Lukaşenko: Rusya-Belarus Birlik Devleti’nin batısında yeni riskler görüyoruz

Lukaşenko: Rusya-Belarus Birlik Devleti’nin batısında yeni riskler görüyoruz

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, Rusya-Belarus Birlik Devleti’nin batısında yeni riskler ve meydan okumalar görüldüğünü, ayrıca Kolektif Güvenlik Antlaşması... 12.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-12T16:20+0300

2021-09-12T16:20+0300

2021-09-12T16:21+0300

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ordu

asker

açıklama

savunma

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Rus ve Belaruslu askerlerin katıldığı Zapad-2021 tatbikatının düzenlendiği poligonlardan birinde askerlerin çalışmasını gözlemleyen Lukaşenko, şunları söyledi:“Birlik Devleti’nin batısında yeni riskler ve meydan okumalar, ayrıca KGAÖ üye devletlerinin sınırlarında da gerilimin tırmandığını görüyoruz.”Lukaşenko ayrıca, yapılan tatbikatın ‘Batı tarafından Belarus ve Rusya'ya yönelik devam eden hibrit saldırganlığın arka planında’ yürütülen en önemli hazırlık önlemlerinden biri olduğunu vurguladı.‘Belarus ve Rusya orduları, güvenliğin sağlanması ile ilgili görevleri yerine getirmeye hazır’Yapılan tatbikatın Belarus ve Rusya ordularının, güvenliğin sağlanması ile ilgili görevleri yerine getirmeye hazır olduklarını gösterdiğine dikkat çeken Belarus lideri, askerlere hitaben şöyle konuştu:“Tatbikat sırasındaki eylemleriniz, devletlerimizin ordularının ve Belarus halkının egemenlik ve bağımsızlıklarını sağlamak amacıyla ortak eylemlere en üst seviyede hazır olduklarını açıkça doğruladı. Oluşturulan bölgesel savunma sisteminin etkin bir şekilde çalıştığına bir kez daha ikna olduk.”‘Rusya’dan S-400 sistemlerini tedarik etmeyi planlıyoruz’Belarus’un Rusya’dan S-400 hava savunma sistemleri tedarik etmek üzere görüşmeler yaptığına dikkat çeken Lukaşenko, “S-400’ler konulu görüşmeler yapıyoruz ve bu sistemleri tedarik etmeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bu hafta Moskova’da görüştüğünü hatırlatan Belarus Devlet Başkanı, Rus liderin kendisine ‘balistik füzelerde etkin olan Rusya’ya ait daha modern S-500 sistemlerini’ anlattığını söyledi ve şöyle devam etti:“Çok etkili bir sistem, zannedersem test aşamasını geçti ve ordunun envanterine geçmesi bekleniyor. Bu arada (Putin’e) S-400'leri tekrar hatırlattım, bu sistemleri nereye konuşlandırmak istediğimizi söyledim.”‘Belarus, yaptırımlar kaldırılmadıkça Batı ile görüşmeyecek’Belarus’un Batı ile yasadışı göç konusunda görüşmeye hazır olduğunu, ancak Minsk'e uygulanan yaptırımlar kaldırılıncaya kadar diyalog yürütülemeyeceğini söyleyen Lukaşenko, şunları söyledi:“Güvende yaşamak istiyorsanız buyurun gelin. Görüşmek için yer belirleriz, bir araya geliriz ve bu konuları tartışırız. Ancak bu beyinsiz yaptırımlar kalkmadıkça, vatansever halkımıza yönelik aşağılamalar sona ermedikçe hiç kimse onlarla konuşmayacak, diz çökmeyeceğiz.”Ayrıca yaptırımların etkili olmadığının anlaşıldığına dikkat çeken Lukaşenko, o nedenle Belarus’un yeni yaptırımlar ile ilgili endişelenmediğini de sözlerine ekledi.Belarus lideri, “Yardım istiyorsanız haysiyetli davranın. Bizi bir tür ikincil insanlar olarak görmemelisiniz. Ülkemizi herhangi bir saldırıdan korumak için her şeye sahibiz” vurgusunu yaptı.‘Rusya ile değeri 1 milyar doların üzerinde olan silahların sevkiyatı konusunda mutabık kaldık’Rusya ile 2025 yılına kadar değeri 1 milyar doların üzerinde olan silahların sevkiyatı konusunda mutabık kalındığının altını çizen Lukaşenko, şöyle dedi:“Rus liderliğine, ordusuna ve askeri sanayi sektörüne, 2025 yılına kadar burada ulaşacak olan silahların listesi üzerinde mutabık kaldıkları için minnettarım. Yaklaşık bir düzine uçağın bir kısmı zaten ulaştı, ayrıca onlarca helikopter, TOR-M2 sistemleri söz konusu. Hacimler büyük, bu hem bizim hem de Rusya’nın, NATO birlikleriyle doğrudan temas halinde olduğumuz batı istikametini çok ciddiye aldığımız anlamına geliyor.”

https://tr.sputniknews.com/20210910/rus-senator-rusya-ve-belarus-ordularinin-ortak-komutanligi-kurulabilir-1048805005.html

https://tr.sputniknews.com/20210910/rusya-ve-belarus-batinin-yaptirim-politikasina-karsi-birlikte-mucadele-edecek-1048800911.html

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rusya, belarus, vladimir putin, aleksandr lukaşenko, ordu, asker, açıklama, savunma