https://tr.sputniknews.com/20210912/mhpli-aydin-501i-al-bu-ulkeyi-yonet-dedik-bunun-kadar-demokratik-bir-sistem-olabilir-mi-1048847798.html

MHP'li Aydın: '50+1'i al bu ülkeyi yönet' dedik, bunun kadar demokratik bir sistem olabilir mi?

MHP'li Aydın: '50+1'i al bu ülkeyi yönet' dedik, bunun kadar demokratik bir sistem olabilir mi?

MHP Genel Başkanı Yardımcısı Kamil Aydın, "Yüzde 50+1'i al bu ülkeyi yönet' dedik. Bunun kadar demokratik, bunun kadar hakkaniyetli bir sistem olabilir mi... 12.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-12T23:32+0300

2021-09-12T23:32+0300

2021-09-12T23:32+0300

politika

mhp

başkanlık sistemi

kamil aydın

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Kamil Aydın, partisinin Erzincan Spor Salonu'nda düzenlendiği "Siyasette Yeni Dönem Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Stratejik Hedefler" konulu bölge istişare toplantısına katıldı.Türk insanının egemenliğine düşkün olduğunu ve buna karşı duracak her türlü girişime izin vermeyeceğini ifade eden Aydın, "2300 yıllık bir geleneği olan ordumuzun silahlarıyla bu işi yapmaya kalktılar ama millet, Mustafa Kemal'in dediği gibi 'Bağımsızlık benim karakterimdir' diyerek hareket etti. 'Ben egemenliğimden, bağımsızlığımdan, istiklalimden ve istikbalimden asla taviz vermem. Can veririm, ser veririm ama bu ülkede egemenliğimi asla kimseye teslim etmem' bunu açık ve net bir şekilde söyledik. 12 Eylül'ün acısını 15 Temmuz'da denediler. Allah korusun bir gecede anahtar teslim bir ülkeyi başka bir ülkenin 51. eyaleti yapmaya kalktılar." diye konuştu.Aydın, insanların gösterdiği tepki nedeniyle darbe girişiminin bozulduğunu söyleyerek, şunları kaydetti:Türkiye'de güçlü bir yönetimin hakim olması için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin kurulduğunu dile getiren Aydın, "1980 öncesi olduğu gibi istendiği zaman parayla satın alınıp, makamla ya da FETÖ'nün yaptığı gibi tehditle ve şantajla bir şekilde kontrol alınıp hükümetlerin devrilip, yeni hükümetlerin kurulmasına giden yapıya 'dur' demek için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kuruldu. Genel Başkanımız buna 'Türk tipi başkanlık' sistemi diyor çünkü sadece bize özgü. Saray rejimiymiş, tek adamlıkmış şimdi ben size söylüyorum. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde ilk defa bu kadar büyük bir çoğunlukla bir iktidar seçimi oldu ve Sayın Cumhurbaşkanı Cumhur İttifakı'nın oylarıyla yüzde 52 oy aldı. 1980 sonrası yüzde 50 oranını aşan hiçbir seçim yok." ifadelerini kullandı.Aydın, söz konusu sistemin tek adamlıkla ilgisinin olmadığını vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:Toplantıya MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, MHP Erzincan İl Başkanı Salih Aksu ile Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Elazığ, Erzurum, Iğdır, Kars, Muş ve Tunceli illerinin temsilcileri katıldı.

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mhp, başkanlık sistemi, kamil aydın