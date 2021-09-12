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MSB: İdlib'de teröristlerin saldırısı sonucu ağır yaralanan asker hastanede şehit oldu
MSB: İdlib'de teröristlerin saldırısı sonucu ağır yaralanan asker hastanede şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı sonucu ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli... 12.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-12T00:32+0300
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türkiye
idlib
şehit
milli savunma bakanlığı (msb)
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
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idlib, şehit, milli savunma bakanlığı (msb)

MSB: İdlib'de teröristlerin saldırısı sonucu ağır yaralanan asker hastanede şehit oldu

00:32 12.09.2021
© AAMilli Savunma Bakanlığı
Milli Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2021
© AA
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı sonucu ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Turgay Abacı'nın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde, 11 Eylül 2021 tarihinde terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı sonucunda ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Turgay Abacı, tedavi gördüğü Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."
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