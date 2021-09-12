MSB: Pençe-Şimşek bölgesinde yapılan taciz atışı sonucunda bir silah arkadaşımız şehit olmuştur

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MSB: Pençe-Şimşek bölgesinde 12 Eylül 2021 tarihinde bir üs bölgemizden çıkan emniyet unsurumuza bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan taciz atışı sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlandı.