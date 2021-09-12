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Pfizer yetkilisinden aşı itirafı: Türeci ve Şahin’in ısrarı milyonlarca hayatı kurtardı
Pfizer yetkilisinden aşı itirafı: Türeci ve Şahin’in ısrarı milyonlarca hayatı kurtardı
ABD'li ilaç devi Pfizer'in, Kovid-19 pandemisinin kısa sürede sona ereceğini düşündükleri için aşı üretmeyi ilk etapta reddettikleri ortaya çıktı. Pfizer'den... 12.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-12T13:48+0300
2021-09-12T13:48+0300
koronavirüs
pfizer
aşı
kovid-19
biontech
uğur şahin
özlem türeci
itiraf
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İngiliz Telegraph gazetesinin haberine göre, Pfizer firmasından aylar sonra önemli bir itiraf geldi.Pfizer’in Baş Aşı ve Bilim Sorumlusu Dr. Phil Dormitzer'in açıkladığına göre şirketin, Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin’in kendi şirketleri BioNTech ile işbirliği yaparak aşı üretme teklifini geri çevirdiği ortaya çıktı. Sars ve Mers salgınları gibi Kovid-19’un da kontrol altına alınacağını zannettiğini belirten Dormitzer, Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci ile aralarında geçen görüşmeyi anlattı.Dormitzer'in anlattığına göre Dr. Şahin ise, aklında pandeminin nasıl son bulacağına dair ayrıntılı bir fikrinin olduğunu fakat Dr. Dormitzer’in yaklaşımını da tamamen akla yatkın bulduğunu belirtti. Dormitzer, firma görevlileri bile ikilinin bu çabasına ‘"Arkadaşlar bu iş yürümeyecek" yanıtını verdiğini aktardı.Pfizer yetkililerinin fikrini değiştirmek için zamanla yarışan Türeci ve Şahin ise bir ay sonra şirketi ikna ederek anlaşmayı imzaladı.
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pfizer, aşı, kovid-19, biontech , uğur şahin, özlem türeci, itiraf

Pfizer yetkilisinden aşı itirafı: Türeci ve Şahin’in ısrarı milyonlarca hayatı kurtardı

13:48 12.09.2021
© AFP 2021 / BERND VON JUTRCZENKAUğur Şahin - Özlem Türeci
Uğur Şahin - Özlem Türeci - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2021
© AFP 2021 / BERND VON JUTRCZENKA
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ABD'li ilaç devi Pfizer'in, Kovid-19 pandemisinin kısa sürede sona ereceğini düşündükleri için aşı üretmeyi ilk etapta reddettikleri ortaya çıktı. Pfizer'den bir yetkili, aşının geliştirilmesinin Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin’in ısrarıyla gerçekleştiğini öne sürdü.
İngiliz Telegraph gazetesinin haberine göre, Pfizer firmasından aylar sonra önemli bir itiraf geldi.
Pfizer’in Baş Aşı ve Bilim Sorumlusu Dr. Phil Dormitzer'in açıkladığına göre şirketin, Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin’in kendi şirketleri BioNTech ile işbirliği yaparak aşı üretme teklifini geri çevirdiği ortaya çıktı.
Sars ve Mers salgınları gibi Kovid-19’un da kontrol altına alınacağını zannettiğini belirten Dormitzer, Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci ile aralarında geçen görüşmeyi anlattı.
Dormitzer'in anlattığına göre Dr. Şahin ise, aklında pandeminin nasıl son bulacağına dair ayrıntılı bir fikrinin olduğunu fakat Dr. Dormitzer’in yaklaşımını da tamamen akla yatkın bulduğunu belirtti.
Dormitzer, firma görevlileri bile ikilinin bu çabasına ‘"Arkadaşlar bu iş yürümeyecek" yanıtını verdiğini aktardı.
Pfizer yetkililerinin fikrini değiştirmek için zamanla yarışan Türeci ve Şahin ise bir ay sonra şirketi ikna ederek anlaşmayı imzaladı.
ABD - koronavirüs aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2021
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