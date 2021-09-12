https://tr.sputniknews.com/20210912/putin-bati-2021-tatbikatinin-nijniy-novgorod-ayagini-izleyecek-1048842375.html
Putin, Batı-2021 tatbikatının Nijniy Novgorod ayağını izleyecek
Putin, Batı-2021 tatbikatının Nijniy Novgorod ayağını izleyecek
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ve Belarus’ın ortak askeri tatbikatı Batı-2021’in 13 Eylül günü Nijnij Novgorod’un Mulino poligonunda yapılacak... 12.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-12T17:13+0300
2021-09-12T17:13+0300
2021-09-12T17:13+0300
dünya
rusya
belarus
vladimir putin
aleksandr lukaşenko
askeri tatbikat
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Kremlin’den yapılan açıklamada, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 13 Eylül’de, Mulino poligonunda, Rusya ve Belarus’un ortak stratejik askeri tatbikatı Batı-2021’in yapılacağı Nijniy Novgorod’a iş ziyaretinde bulunacak” ifadesine yer verildi.Batı-2021’in başlıca ayağı olarak gösterilen Nijniy Novgoro’daki manevralar sırasında, Rusya ve Belarus ordu birliklerinin, tatbikata konuk olarak katılan Ermenistan, Hindistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Moğolistanlı askerleriyle birlikte düşman saldırısını püskürtme, manevralı savunma, yoğun ateş ve cepheyi yaran düşman güçlerini yok etme görevleri üzerinde çalışacaklar.Rusya-Belarus ortak tatbikatı Batı-2021, 10-16 Eylül’de Rusya’nın 9 ve Belarus’un 5 poligonunda yapılıyor.
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rusya, belarus, vladimir putin, aleksandr lukaşenko, askeri tatbikat
Putin, Batı-2021 tatbikatının Nijniy Novgorod ayağını izleyecek
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ve Belarus’ın ortak askeri tatbikatı Batı-2021’in 13 Eylül günü Nijnij Novgorod’un Mulino poligonunda yapılacak ayağını izleyecek.
Kremlin’den yapılan açıklamada, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 13 Eylül’de, Mulino poligonunda, Rusya ve Belarus’un ortak stratejik askeri tatbikatı Batı-2021’in yapılacağı Nijniy Novgorod’a iş ziyaretinde bulunacak” ifadesine yer verildi.
Batı-2021’in başlıca ayağı olarak gösterilen Nijniy Novgoro’daki manevralar sırasında, Rusya ve Belarus ordu birliklerinin, tatbikata konuk olarak katılan Ermenistan, Hindistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Moğolistanlı askerleriyle birlikte düşman saldırısını püskürtme, manevralı savunma, yoğun ateş ve cepheyi yaran düşman güçlerini yok etme görevleri üzerinde çalışacaklar.
Rusya-Belarus ortak tatbikatı Batı-2021, 10-16 Eylül’de Rusya’nın 9 ve Belarus’un 5 poligonunda yapılıyor.