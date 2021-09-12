https://tr.sputniknews.com/20210912/putin-bati-2021-tatbikatinin-nijniy-novgorod-ayagini-izleyecek-1048842375.html

Putin, Batı-2021 tatbikatının Nijniy Novgorod ayağını izleyecek

Putin, Batı-2021 tatbikatının Nijniy Novgorod ayağını izleyecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ve Belarus’ın ortak askeri tatbikatı Batı-2021’in 13 Eylül günü Nijnij Novgorod’un Mulino poligonunda yapılacak... 12.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-12T17:13+0300

2021-09-12T17:13+0300

2021-09-12T17:13+0300

dünya

rusya

belarus

vladimir putin

aleksandr lukaşenko

askeri tatbikat

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Kremlin’den yapılan açıklamada, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 13 Eylül’de, Mulino poligonunda, Rusya ve Belarus’un ortak stratejik askeri tatbikatı Batı-2021’in yapılacağı Nijniy Novgorod’a iş ziyaretinde bulunacak” ifadesine yer verildi.Batı-2021’in başlıca ayağı olarak gösterilen Nijniy Novgoro’daki manevralar sırasında, Rusya ve Belarus ordu birliklerinin, tatbikata konuk olarak katılan Ermenistan, Hindistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Moğolistanlı askerleriyle birlikte düşman saldırısını püskürtme, manevralı savunma, yoğun ateş ve cepheyi yaran düşman güçlerini yok etme görevleri üzerinde çalışacaklar.Rusya-Belarus ortak tatbikatı Batı-2021, 10-16 Eylül’de Rusya’nın 9 ve Belarus’un 5 poligonunda yapılıyor.

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rusya, belarus, vladimir putin, aleksandr lukaşenko, askeri tatbikat