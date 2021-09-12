https://tr.sputniknews.com/20210912/rus-disisleri-abdnin-rusyanin-meselelerine-ve-secim-sureclerine-mudahalesi-belgelerle-kanitlandi-1048831813.html

Rus Dışişleri: ABD’nin Rusya’nın meselelerine ve seçim süreçlerine müdahalesi belgelerle kanıtlandı

Rus Dışişleri: ABD’nin Rusya’nın meselelerine ve seçim süreçlerine müdahalesi belgelerle kanıtlandı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin Rusya'nın meselelerine ve seçim süreçlerine müdahale ettiğinin belgelerle kanıtlandığını belirtti. 12.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-12T03:14+0300

2021-09-12T03:14+0300

2021-09-12T03:14+0300

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abd

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YouTube kanalında yayınlanan bir programa katılan Zaharova, ABD'nin Rusya'nın meselelerine ve seçim süreçlerine müdahale ettiğinin belgelerle kanıtlandığını söyledi.Bu nedenle ABD’nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan'ın Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldığını hatırlatan Zaharova, “Amerikan tarafına ABD topraklarından, Amerikan İnternet tekellerinin sahip olduğu ve yönettiği İnternet platformları kullanılarak açık eylemlerin gerçekleştiğini, iç siyasi süreçlerimize, seçim süreçlerine, seçimlere müdahale edildiğini ve bunun belgelerle kanıtlandığını somut gerçekler üzerinde ortaya koyduk” vurgusunu yaptı.Rus diplomat, ABD tarafından bu adıma karşılık herhangi bir açıklama, yorum yapılmadığını, tepki verilmediğini ifade etti.ABD’nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan, Rusya’nın iç meselelerine, özellikle de seçimlere müdahale edildiği gerekçesiyle Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrılmıştı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Sullivan’a Rusya’nın iç işlerine müdahalenin kesinlikle kabul edilemez olduğu ifade edildiği kaydedilmişti.Diğer yandan ABD Dışişleri Bakanlığı, Amerikan Büyükelçi’nin Rus-Amerikan ilişkilerinin istikrara kavuşturulmasına ilişkin konuların ele alındığını açıklamıştı.

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