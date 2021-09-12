Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210912/rus-disisleri-abdnin-rusyanin-meselelerine-ve-secim-sureclerine-mudahalesi-belgelerle-kanitlandi-1048831813.html
Rus Dışişleri: ABD’nin Rusya’nın meselelerine ve seçim süreçlerine müdahalesi belgelerle kanıtlandı
Rus Dışişleri: ABD’nin Rusya’nın meselelerine ve seçim süreçlerine müdahalesi belgelerle kanıtlandı
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin Rusya'nın meselelerine ve seçim süreçlerine müdahale ettiğinin belgelerle kanıtlandığını belirtti. 12.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-12T03:14+0300
2021-09-12T03:14+0300
dünya
rusya
abd
rusya dışişleri bakanlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/18/1044806208_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_44961cc75036d43488e11937c82d6e71.jpg
YouTube kanalında yayınlanan bir programa katılan Zaharova, ABD'nin Rusya'nın meselelerine ve seçim süreçlerine müdahale ettiğinin belgelerle kanıtlandığını söyledi.Bu nedenle ABD’nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan'ın Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldığını hatırlatan Zaharova, “Amerikan tarafına ABD topraklarından, Amerikan İnternet tekellerinin sahip olduğu ve yönettiği İnternet platformları kullanılarak açık eylemlerin gerçekleştiğini, iç siyasi süreçlerimize, seçim süreçlerine, seçimlere müdahale edildiğini ve bunun belgelerle kanıtlandığını somut gerçekler üzerinde ortaya koyduk” vurgusunu yaptı.Rus diplomat, ABD tarafından bu adıma karşılık herhangi bir açıklama, yorum yapılmadığını, tepki verilmediğini ifade etti.ABD’nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan, Rusya’nın iç meselelerine, özellikle de seçimlere müdahale edildiği gerekçesiyle Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrılmıştı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Sullivan’a Rusya’nın iç işlerine müdahalenin kesinlikle kabul edilemez olduğu ifade edildiği kaydedilmişti.Diğer yandan ABD Dışişleri Bakanlığı, Amerikan Büyükelçi’nin Rus-Amerikan ilişkilerinin istikrara kavuşturulmasına ilişkin konuların ele alındığını açıklamıştı.
rusya
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/18/1044806208_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f473101dea4ae4a032b26d70dc202d03.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, abd, rusya dışişleri bakanlığı

Rus Dışişleri: ABD’nin Rusya’nın meselelerine ve seçim süreçlerine müdahalesi belgelerle kanıtlandı

03:14 12.09.2021
© Fotoğraf : Rusya Dışişleri Bakanlığı / Fotoğraf bankasına girMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2021
© Fotoğraf : Rusya Dışişleri Bakanlığı
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin Rusya'nın meselelerine ve seçim süreçlerine müdahale ettiğinin belgelerle kanıtlandığını belirtti.
YouTube kanalında yayınlanan bir programa katılan Zaharova, ABD'nin Rusya'nın meselelerine ve seçim süreçlerine müdahale ettiğinin belgelerle kanıtlandığını söyledi.
Bu nedenle ABD’nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan'ın Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldığını hatırlatan Zaharova, “Amerikan tarafına ABD topraklarından, Amerikan İnternet tekellerinin sahip olduğu ve yönettiği İnternet platformları kullanılarak açık eylemlerin gerçekleştiğini, iç siyasi süreçlerimize, seçim süreçlerine, seçimlere müdahale edildiğini ve bunun belgelerle kanıtlandığını somut gerçekler üzerinde ortaya koyduk” vurgusunu yaptı.
Rus diplomat, ABD tarafından bu adıma karşılık herhangi bir açıklama, yorum yapılmadığını, tepki verilmediğini ifade etti.
ABD’nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan, Rusya’nın iç meselelerine, özellikle de seçimlere müdahale edildiği gerekçesiyle Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrılmıştı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Sullivan’a Rusya’nın iç işlerine müdahalenin kesinlikle kabul edilemez olduğu ifade edildiği kaydedilmişti.
Diğer yandan ABD Dışişleri Bakanlığı, Amerikan Büyükelçi’nin Rus-Amerikan ilişkilerinin istikrara kavuşturulmasına ilişkin konuların ele alındığını açıklamıştı.
100000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
03:14Rus Dışişleri: ABD’nin Rusya’nın meselelerine ve seçim süreçlerine müdahalesi belgelerle kanıtlandı
02:55Türk Tabipleri Birliği'nden aşı karşıtı mitinge tepki: Sağlık çalışanlarının özverisi hiçe sayılıyor
02:38Örümcek Adam'ın ilk sayısı 3.6 milyon dolara satıldı
02:17Rusya’nın Kabil Büyükelçisi Jirnov: Taliban’la şimdilik sorun yaşamıyoruz
02:00ABD Açık'ta tek kadınlar şampiyonu İngiliz Emma Raducanu oldu
01:16Erbil'de ABD askerlerinin de bulunduğu Uluslararası Erbil Havaalanı'na İHA saldırısı
00:52Düğünde atılan havai fişek evin çatısını yaktı
00:47Trump’tan 11 Eylül’ün 20. yıl dönümü için New York polisi ve itfaiyesine sürpriz ziyaret
00:32MSB: İdlib'de teröristlerin saldırısı sonucu ağır yaralanan asker hastanede şehit oldu
00:29Etiyopya, 2014 yılına girdi
00:17ABD’de hayvanat bahçesindeki 13 goril koronavirüse yakalandı
00:15Polis ve gece bekçisi pitbull saldırısına uğradı
DünFransa'da aşı karşıtları bir kez daha sokaklara döküldü
DünSelanik'te hükümet karşıtı gösteriler: Polis ve protestocular çatıştı
DünTürk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan: Beklenti hem ek atama hem yeni atamadır
DünAlmanya'da artan konut fiyatları Berlin'de binlerce kişi tarafından protesto edildi
DünMersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer: Çevreyi kirletenlere acımasız bir reaksiyon gösteriyoruz
Dünİsrail hapishanesinden kaçtıktan sonra yakalanan 4 Filistinli mahkemeye çıkarıldı
Dünİtalya'da koronavirüs aşısı yaptırmayanların sayısı 10 milyondan fazla
DünPeru'da Aydınlık Yol örgütü lideri Abimael Guzman hapishanede öldü