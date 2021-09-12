Rus MiG-31 uçağı Norveç’e ait uçağın Rusya sınırlarını ihlal etmesini engelledi

Rusya Ulusal Savunma Kontrol Merkezi’nin açıklamasına göre dün Barents Denizi’nde Rusya sınırlarına yaklaşan bir hava aracı görüldü. Hedefi tespit etmesi ve Rusya sınırlarının ihlalinin engellenmesi için bir MiG-31 savaş uçağı havalandırıldı.Rus pilotlar sınırlara yaklaşan uçağın Norveç’e ait R-3C Orion devriye uçağı olduğunu tespit etti ve uçağa Barents Denizi üzerinde eşlik etti. R-3C Orion uçağının sınırdan uzaklaşmasının ardından MiG-31 daimi olarak konuşlu olduğu üsse döndü.
Rus MiG-31 savaş uçağı Barents Denizi’nde Rusya sınırlarına yaklaşan Norveç Hava Kuvvetleri’ne ait P-3C Orion devriye uçağını engelledi.
Rusya Ulusal Savunma Kontrol Merkezi’nin açıklamasına göre dün Barents Denizi’nde Rusya sınırlarına yaklaşan bir hava aracı görüldü.
Hedefi tespit etmesi ve Rusya sınırlarının ihlalinin engellenmesi için bir MiG-31 savaş uçağı havalandırıldı.
Rus pilotlar sınırlara yaklaşan uçağın Norveç’e ait R-3C Orion devriye uçağı olduğunu tespit etti ve uçağa Barents Denizi üzerinde eşlik etti. R-3C Orion uçağının sınırdan uzaklaşmasının ardından MiG-31 daimi olarak konuşlu olduğu üsse döndü.