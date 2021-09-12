https://tr.sputniknews.com/20210912/rus-mig-31-ucagi-norvece-ait-ucagin-rusya-sinirlarini-ihlal-etmesini-engelledi-1048841388.html

Rus MiG-31 uçağı Norveç’e ait uçağın Rusya sınırlarını ihlal etmesini engelledi

Rus MiG-31 uçağı Norveç’e ait uçağın Rusya sınırlarını ihlal etmesini engelledi

Rus MiG-31 savaş uçağı Barents Denizi’nde Rusya sınırlarına yaklaşan Norveç Hava Kuvvetleri’ne ait P-3C Orion devriye uçağını engelledi. 12.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-12T16:26+0300

2021-09-12T16:26+0300

2021-09-12T16:26+0300

savunma

rusya

nato

norveç

uçak

savaş uçağı

mig-31

jet

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Rusya Ulusal Savunma Kontrol Merkezi’nin açıklamasına göre dün Barents Denizi’nde Rusya sınırlarına yaklaşan bir hava aracı görüldü. Hedefi tespit etmesi ve Rusya sınırlarının ihlalinin engellenmesi için bir MiG-31 savaş uçağı havalandırıldı.Rus pilotlar sınırlara yaklaşan uçağın Norveç’e ait R-3C Orion devriye uçağı olduğunu tespit etti ve uçağa Barents Denizi üzerinde eşlik etti. R-3C Orion uçağının sınırdan uzaklaşmasının ardından MiG-31 daimi olarak konuşlu olduğu üsse döndü.

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rusya, nato, norveç, uçak, savaş uçağı, mig-31, jet