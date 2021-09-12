https://tr.sputniknews.com/20210912/rus-nukleer-denizaltisi-orel-kuzey-kutbundaki-tatbikat-kapsaminda-fuze-atisi-gerceklestirdi-1048835384.html

Rus nükleer denizaltısı Orel, Kuzey Kutbu'ndaki tatbikat kapsamında füze atışı gerçekleştirdi

Rus nükleer denizaltısı Orel, Kuzey Kutbu'ndaki tatbikat kapsamında füze atışı gerçekleştirdi

Rusya Kuzey Filosu, Orel nükleer denizaltısının Kuzey Kutbu'ndaki tatbikat çerçevesinde Granit gemisavar füze sistemi ile atış yaptığını duyurdu. 12.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-12T11:54+0300

2021-09-12T11:54+0300

2021-09-12T11:54+0300

savunma

rusya

tatbikat

kuzey kutbu

denizaltı

askeri tatbikat

nükleer denizaltı

ortak tatbikat

rus denizaltı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/101654/31/1016543163_0:18:1024:594_1920x0_80_0_0_a9b908101b36dc81963f0be2da1c0f27.jpg

Rusya Kuzey Filosu basın dairesinden yapılan açıklamada, Proje 949A kapsamında geliştirilen Orel nükleer denizaltısının Kuzey Kutbu'ndaki tatbikatta Granit gemisavar füze sistemi ile atış yaptığı belirtildi.Açıklamada, “Kuzey Filosu Komutanı Amiral Aleksandr Moiseyev'in önderliğinde gerçekleştirilen Arktik sefer grubu ile düzenlenen tatbikat kapsamında Proje 949A Antey’e ait Orel nükleer denizaltısı, Barents Denizi'nde füze atışı gerçekleştirdi” ifadelerine yer verildi.Atışın su altı konumundan Granit gemisavar seyir füzesi ile yapıldığına dikkat çekilen açıklamada, göreceli düşmana ait büyük yüzey gemisinin imitasyonu olan hedefin, füzenin ateşlendiği noktadan 100 kilometrenin üzerinde bir mesafede bulunduğu kaydedildi.Açıklamada ayrıca Kolsk donanmasına ait gemilerin füze atışlarının gerçekleştirileceği bölgeyi önceden sivil gemilerin ve uçakların geçişine kapattığı ifade edildi.Proje 949A Antey kapsamında geliştirilen nükleer denizaltıların yanı sıra Pyotr Velikiy ağır nükleer füze kruvazörünün de donatıldığı Granit gemisavar füze sistemleri, düşmanın füze savunma sistemini aşarak 500 kilometreye ulaşan mesafelerdeki hedefleri yok edebiliyor.Arktik sefer grubu ile düzenlenen tatbikat, Kuzey Filosu’na ait güçlerin 2021 yılı operasyon ve muharebe etkinliklerinin son aşaması olup, Murmansk bölgesindeki poligonlarda ve Rusya’nın kuzeyindeki karasularında düzenleniyor.Manevralara yaklaşık 8 bin askeri personel, yaklaşık 40 tank, 460 zırhlı muharebe aracı, 240 top, çok namlulu roketatar ve havan sistemleri dahil yaklaşık 800 savaş aracı, İHA dahil yaklaşık 120 hava aracı ve 50 gemi katılıyor.

https://tr.sputniknews.com/20210912/zapad-2021-tatbikatinda-bir-ilk-askerler-gece-vakti-tam-tesekkullu-hava-indirmesi-gerceklestirdi-1048834431.html

rusya

kuzey kutbu

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, tatbikat, kuzey kutbu, denizaltı, askeri tatbikat, nükleer denizaltı, ortak tatbikat, rus denizaltı