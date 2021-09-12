https://tr.sputniknews.com/20210912/rusyada-son-24-saatin-koronavirus-bilancosu-18-bin-554-yeni-koronavirus-vakasi-saptandi-1048838681.html
Rusya’da son 24 saatin koronavirüs bilançosu: 18 bin 554 yeni koronavirüs vakası saptandı
Rusya’da son 24 saatin koronavirüs bilançosu: 18 bin 554 yeni koronavirüs vakası saptandı
Rusya'da son 24 saatte 18 bin 554 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, son pozitif çıkanlarla birlikte ülke genelinde koronavirüs vakalarının 7 milyon 140... 12.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-12T14:19+0300
2021-09-12T14:19+0300
2021-09-12T14:19+0300
koronavirüs
rusya
artış
aşı
salgın
azalma
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kovid-19
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Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, Rusya genelinde son 24 saatte 18 bin 554 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, bu sayının 18 bin 891 olarak bildirilen önceki günün sayısına göre yüzde 1.16 daha az olduğu, son pozitif çıkanlarla birlikte ülkede koronavirüs vakalarının sayısının 7 milyon 140 bin 70’e ulaştığı belirtildi.Açıklamada ayrıca en fazla vakanın St. Petersburg’da (bin 597), başkent Moskova’da (bin 592), Moskova bölgesinde (718), Sverdlovsk bölgesinde (506) ve Rostov bölgesinde (472) saptandığı bilgisi paylaşıldı.Son 24 saat içinde koronavirüs nedeniyle 788 kişinin hayatını kaybettiğine dikkat çekilen açıklamada, bu artışla birlikte Rusya genelinde Kovid-19 kaynaklı toplam ölüm sayısının 192 bin 749’a yükseldiği kaydedildi.Enfeksiyonu yenen kişilerin sayısını son 24 saatte 14 bin 497 kişi olarak açıklayan merkez, bu süre içinde hastanelerden taburcu olan kişilerle birlikte Rusya’da sağlığına kavuşanların sayısının 6 milyon 389 bin 657’ye ulaştığını vurguladı.
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rusya, artış, aşı, salgın, azalma, pandemi, kovid-19, vaka sayısı, sputnik v
Rusya’da son 24 saatin koronavirüs bilançosu: 18 bin 554 yeni koronavirüs vakası saptandı
Rusya'da son 24 saatte 18 bin 554 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, son pozitif çıkanlarla birlikte ülke genelinde koronavirüs vakalarının 7 milyon 140 bin 70’e ulaştığı bildirildi.
Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, Rusya genelinde son 24 saatte 18 bin 554 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, bu sayının 18 bin 891 olarak bildirilen önceki günün sayısına göre yüzde 1.16 daha az olduğu, son pozitif çıkanlarla birlikte ülkede koronavirüs vakalarının sayısının 7 milyon 140 bin 70’e ulaştığı belirtildi.
Açıklamada ayrıca en fazla vakanın St. Petersburg’da (bin 597), başkent Moskova’da (bin 592), Moskova bölgesinde (718), Sverdlovsk bölgesinde (506) ve Rostov bölgesinde (472) saptandığı bilgisi paylaşıldı.
Son 24 saat içinde koronavirüs nedeniyle 788 kişinin hayatını kaybettiğine dikkat çekilen açıklamada, bu artışla birlikte Rusya genelinde Kovid-19 kaynaklı toplam ölüm sayısının 192 bin 749’a yükseldiği kaydedildi.
Enfeksiyonu yenen kişilerin sayısını son 24 saatte 14 bin 497 kişi olarak açıklayan merkez, bu süre içinde hastanelerden taburcu olan kişilerle birlikte Rusya’da sağlığına kavuşanların sayısının 6 milyon 389 bin 657’ye ulaştığını vurguladı.