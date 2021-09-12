https://tr.sputniknews.com/20210912/saglik-bakani-koca-hafizamizda-darbe-tecrubeleri-var-gelecegimizde-asla-olmayacak-1048845676.html

Sağlık Bakanı Koca: Hafızamızda darbe tecrübeleri var, geleceğimizde asla olmayacak

Sağlık Bakanı Koca: Hafızamızda darbe tecrübeleri var, geleceğimizde asla olmayacak

Sağlık Bakanı Koca 12 Eylül darbesine ilişkin "Hafızamızda darbe tecrübeleri var, geleceğimizde asla olmayacak" ifadelerini kullandı. 12.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-12T21:11+0300

2021-09-12T21:11+0300

2021-09-12T21:13+0300

türkiye

12 eylül askeri darbesi

fahrettin koca

twitter

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12 Eylül 1980 darbesinin, insanların hayatına, Türkiye'nin yıllarına mal olduğunu belirterek, "Hafızamızda darbe tecrübeleri var, geleceğimizde asla olmayacak" ifadelerini kullandı.Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "12 Eylül 1980 darbesi, insanların hayatına, Türkiye'nin yıllarına mal oldu. 15 Temmuz gecesi yeni bir darbeye geçit vermeyerek, darbecilikle de hesaplaşmamızı yaptık. Demokrasi ruhumuz dipdiri. Hafızamızda darbe tecrübeleri var, geleceğimizde asla olmayacak" değerlendirmesini yaptı.

türkiye

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12 eylül askeri darbesi, fahrettin koca, twitter