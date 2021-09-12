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Sağlık Bakanı Koca: Hafızamızda darbe tecrübeleri var, geleceğimizde asla olmayacak
Sağlık Bakanı Koca: Hafızamızda darbe tecrübeleri var, geleceğimizde asla olmayacak
Sağlık Bakanı Koca 12 Eylül darbesine ilişkin "Hafızamızda darbe tecrübeleri var, geleceğimizde asla olmayacak" ifadelerini kullandı. 12.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-12T21:11+0300
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türkiye
12 eylül askeri darbesi
fahrettin koca
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12 Eylül 1980 darbesinin, insanların hayatına, Türkiye'nin yıllarına mal olduğunu belirterek, "Hafızamızda darbe tecrübeleri var, geleceğimizde asla olmayacak" ifadelerini kullandı.Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "12 Eylül 1980 darbesi, insanların hayatına, Türkiye'nin yıllarına mal oldu. 15 Temmuz gecesi yeni bir darbeye geçit vermeyerek, darbecilikle de hesaplaşmamızı yaptık. Demokrasi ruhumuz dipdiri. Hafızamızda darbe tecrübeleri var, geleceğimizde asla olmayacak" değerlendirmesini yaptı.
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12 eylül askeri darbesi, fahrettin koca, twitter

Sağlık Bakanı Koca: Hafızamızda darbe tecrübeleri var, geleceğimizde asla olmayacak

21:11 12.09.2021 (güncellendi: 21:13 12.09.2021)
© AASağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2021
© AA
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Sağlık Bakanı Koca 12 Eylül darbesine ilişkin "Hafızamızda darbe tecrübeleri var, geleceğimizde asla olmayacak" ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12 Eylül 1980 darbesinin, insanların hayatına, Türkiye'nin yıllarına mal olduğunu belirterek, "Hafızamızda darbe tecrübeleri var, geleceğimizde asla olmayacak" ifadelerini kullandı.
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "12 Eylül 1980 darbesi, insanların hayatına, Türkiye'nin yıllarına mal oldu. 15 Temmuz gecesi yeni bir darbeye geçit vermeyerek, darbecilikle de hesaplaşmamızı yaptık. Demokrasi ruhumuz dipdiri. Hafızamızda darbe tecrübeleri var, geleceğimizde asla olmayacak" değerlendirmesini yaptı.
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