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https://tr.sputniknews.com/20210912/saglik-bakanligi-guncel-koronavirus-verilerini-acikladi-243-can-kaybi-21-bin-352-yeni-vaka-1048844663.html
Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs verilerini açıkladı: 243 can kaybı, 21 bin 352 yeni vaka
Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs verilerini açıkladı: 243 can kaybı, 21 bin 352 yeni vaka
Türkiye'de son 24 saatte 21 bin 352 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 243 kişi yaşamını yitirdi. 12.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-12T19:31+0300
2021-09-12T19:43+0300
koronavirüs
son dakika
vaka
sağlık bakanı
koronavirüs
vaka sayısı
fahrettin koca
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Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 310 bin 546 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 352 kişinin testi pozitif çıktı, 243 kişi yaşamını yitirdi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son duruma ilişkin yaptığı paylaşımda “'Bana bir şey olmaz!' Bugünkü vaka sayısı: 21 bin 352. Bu vakalara 'Bana bir şey olmaz' ihmali yol açıyor. Bugünkü can kaybı: 243. Vefatların nedeni, ihmallerin yol açtığı yayılım. Tam doz aşımızı zamanında olmalı, tedbirlere düzenli ve birlikte uymalıyız. Risk devam ediyor" ifadelerini kullandı.
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son dakika, vaka, sağlık bakanı, koronavirüs, vaka sayısı, fahrettin koca

Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs verilerini açıkladı: 243 can kaybı, 21 bin 352 yeni vaka

19:31 12.09.2021 (güncellendi: 19:43 12.09.2021)
© AFP 2021 / ADEM ALTANVaka-maskeli insanlar-Ankara
Vaka-maskeli insanlar-Ankara - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2021
© AFP 2021 / ADEM ALTAN
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Türkiye'de son 24 saatte 21 bin 352 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 243 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 310 bin 546 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 352 kişinin testi pozitif çıktı, 243 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son duruma ilişkin yaptığı paylaşımda “'Bana bir şey olmaz!' Bugünkü vaka sayısı: 21 bin 352. Bu vakalara 'Bana bir şey olmaz' ihmali yol açıyor. Bugünkü can kaybı: 243. Vefatların nedeni, ihmallerin yol açtığı yayılım. Tam doz aşımızı zamanında olmalı, tedbirlere düzenli ve birlikte uymalıyız. Risk devam ediyor" ifadelerini kullandı.
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