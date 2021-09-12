https://tr.sputniknews.com/20210912/saglik-bakanligi-guncel-koronavirus-verilerini-acikladi-243-can-kaybi-21-bin-352-yeni-vaka-1048844663.html

Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs verilerini açıkladı: 243 can kaybı, 21 bin 352 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs verilerini açıkladı: 243 can kaybı, 21 bin 352 yeni vaka

Türkiye'de son 24 saatte 21 bin 352 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 243 kişi yaşamını yitirdi. 12.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-12T19:31+0300

2021-09-12T19:31+0300

2021-09-12T19:43+0300

koronavirüs

son dakika

vaka

sağlık bakanı

koronavirüs

vaka sayısı

fahrettin koca

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Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 310 bin 546 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 352 kişinin testi pozitif çıktı, 243 kişi yaşamını yitirdi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son duruma ilişkin yaptığı paylaşımda “'Bana bir şey olmaz!' Bugünkü vaka sayısı: 21 bin 352. Bu vakalara 'Bana bir şey olmaz' ihmali yol açıyor. Bugünkü can kaybı: 243. Vefatların nedeni, ihmallerin yol açtığı yayılım. Tam doz aşımızı zamanında olmalı, tedbirlere düzenli ve birlikte uymalıyız. Risk devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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son dakika, vaka, sağlık bakanı, koronavirüs, vaka sayısı, fahrettin koca