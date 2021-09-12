https://tr.sputniknews.com/20210912/samsun-buyuksehir-belediye-baskani-demir-gazeteciler-icin-mikrop-dedi-1048832519.html

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Demir, gazeteciler için 'mikrop' dedi

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Demir, gazeteciler için 'mikrop' dedi

Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) Başkanı Mustafa Demir, "Yerel basında bir kısım insanlar bunlar, Samsun'un duygu dünyası akıl dünyası olarak en alt kademede... 12.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-12T05:28+0300

2021-09-12T05:28+0300

2021-09-12T06:02+0300

politika

türkiye

samsun

mustafa demir

gazeteci

samsun büyükşehir belediyesi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0c/1048832494_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_cb0f7049e09133736888e44c0f0e0c3f.jpg

Cumhuriyet'in haberine göre; SBB Meclis Toplantısı'nda belediyenin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Atakum ilçesindeki Çobanlı İskelesi'nde düzenlediği "Dondurma Şenliği" gündem oldu. SBB Meclisi'nde CHP Grup Başkanvekili Atilla Tekcan, Dondurma Şenliği'nin günün anlamına ve ruhuna uygun olmadığını belirtirken dondurmalardan ücret alınmasını da eleştirdi.SBB Başkanı AK Partili Mustafa Demir, "Dondurma şenliğinin 30 Ağustos'un ruhuna aykırılığı nereden geliyor? Kim ifade ediyor bunu? Böyle bir şey yok" diye savundu. CHP'li Tekcan'a o gün belediyenin birçok etkinliği olduğunu ifade eden Demir, "Bakın yerel basında bir kısım insanlar bunlar, Samsun'un duygu dünyası akıl dünyası olarak en alt kademede bu şehre zarar veren bir mikrop hükmünde insanlar. Bunların söylemlerini meclise taşımanızı doğru bulmuyorum" diye konuştu.Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Samsun İl Temsilcisi, gazeteci Mehmet Nebii Özdemir, yazılı açıklama yaparak Mustafa Demir'in bu sözlerini duyururken, basın emekçilerinden özür dilemesi çağrısında bulundu.

samsun

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, samsun, mustafa demir, gazeteci, samsun büyükşehir belediyesi