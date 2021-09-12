https://tr.sputniknews.com/20210912/silah-ruhsati-yonetmeligi-degisti-1048837225.html

Silah ruhsatı yönetmeliği değişti

Silah ruhsatı yönetmeliği değişti

Ateşli Silahlar Yönetmeliği değişen maddelerine göre, kadına şiddet nedeniyle hakkında tedbir kararı alınan kişinin ruhsatına el konulacak. 12.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-12T13:15+0300

2021-09-12T13:15+0300

2021-09-12T13:15+0300

türkiye

kadına şiddet

cumhurbaşkanlığı

ruhsat

değişiklik

resmi gazete

karar

ateşli silah

yönetmelik

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Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’e yapılan değişikliğe göre, kadına şiddet nedeniyle hakkında tedbir kararı alınan kişinin tedbir kararı süresince silah taşıma veya bulundurma ruhsatı askıya alınacak ve silahı da ‘emanete’ alınacak.Ateşli silahla işlenen suçlardan mahkum olanlar infazın üzerinden 5 yıl geçtikten sonra ruhsat başvurusu yapabilecek.Cumhurbaşkanlığına bağlı kurum ve kuruluşların en üst yöneticileri de silah ruhsatı alabilecek.Olağanüstü Hal İnceleme Komisyonu Başkanı, üyeleri de silah taşıyabilecek.

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kadına şiddet, cumhurbaşkanlığı, ruhsat, değişiklik, resmi gazete, karar, ateşli silah, yönetmelik