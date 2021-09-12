Silah ruhsatı yönetmeliği değişti

Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’e yapılan değişikliğe göre, kadına şiddet nedeniyle hakkında tedbir kararı alınan kişinin tedbir kararı süresince silah taşıma veya bulundurma ruhsatı askıya alınacak ve silahı da ‘emanete’ alınacak.Ateşli silahla işlenen suçlardan mahkum olanlar infazın üzerinden 5 yıl geçtikten sonra ruhsat başvurusu yapabilecek.Cumhurbaşkanlığına bağlı kurum ve kuruluşların en üst yöneticileri de silah ruhsatı alabilecek.Olağanüstü Hal İnceleme Komisyonu Başkanı, üyeleri de silah taşıyabilecek.
Ateşli Silahlar Yönetmeliği değişen maddelerine göre, kadına şiddet nedeniyle hakkında tedbir kararı alınan kişinin ruhsatına el konulacak.
Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’e yapılan değişikliğe göre, kadına şiddet nedeniyle hakkında tedbir kararı alınan kişinin tedbir kararı süresince silah taşıma veya bulundurma ruhsatı askıya alınacak ve silahı da ‘emanete’ alınacak.
Ateşli silahla işlenen suçlardan mahkum olanlar infazın üzerinden 5 yıl geçtikten sonra ruhsat başvurusu yapabilecek.
Cumhurbaşkanlığına bağlı kurum ve kuruluşların en üst yöneticileri de silah ruhsatı alabilecek.
Olağanüstü Hal İnceleme Komisyonu Başkanı, üyeleri de silah taşıyabilecek.