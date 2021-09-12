https://tr.sputniknews.com/20210912/sozcu-yazari-ozdil-erken-secim-kesinlesti-1048833983.html

Sözcü yazarı Özdil: Erken seçim kesinleşti

Sözcü yazarı Özdil: Erken seçim kesinleşti

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı şiir etkinliğine ilişkin olarak, "Erken seçim kesinleşti" yorumunu yaptı. 12.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-12T10:29+0300

2021-09-12T10:29+0300

2021-09-12T10:29+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

seçim

yılmaz özdil

sözcü gazetesi

erken seçim

yazı

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Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, bugünkü yazısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı şiir etkinliğinden yola çıkarak olası erken seçime vurgu yaptı.Özdil yazısında, "Asrın liderimize, tee 1999 yılında seslendirdiği şiir kasedi hediye edildi, kameraların önüne oturdular, kendisi. Doğrusu vaktinden öncenin seslendirdiği şiiri dinledi, kendi sesinden çok duygulanarak ağladı, mendiliyle gözyaşlarını sildi.e pek ihtimal vermiyordum ama, kesinlikle erken seçim olacak demek ki" ifadelerini kullandı.Sözcü yazarı, şöyle devam etti:"Duygusal bir insan olduğu muhakkak ama, duygularına genellikle seçim arefesinde hakim olamayan bir asrın liderimiz var. Bugünlerde bir de 275 milyar metreküplük doğalgazla, 28 yıl yetecek kadar gravitesi yüksek petrol bulursak, alametler tamamdır gari."

https://tr.sputniknews.com/20210911/cumhurbaskani-erdogan-genclerle-siir-gecesi-etkinligine-katildi-1048829024.html

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recep tayyip erdoğan, seçim, yılmaz özdil, sözcü gazetesi, erken seçim, yazı