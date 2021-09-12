Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, Galatasaray ile karşılaştı. Müsabaka 2-2 beraberlikle sonuçlandı. 62. dakikada sol çaprazda rakiplerini çalımlayarak önünü boşaltan Hamsik, Nwakaeme'yi gördü. Bu oyuncunun penaltı noktasına yakın yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'nın sağından ağlarla buluştu. 71. dakikada Uğurcan'ın uzun degajında topu önüne alan Nwakaeme rakiplerinden sıyrılarak yaptığı vuruşta top Muslera'da kaldı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim maçın ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:
Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray 2-2 berabere kaldı.
Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, Galatasaray ile karşılaştı. Müsabaka 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
62. dakikada sol çaprazda rakiplerini çalımlayarak önünü boşaltan Hamsik, Nwakaeme'yi gördü. Bu oyuncunun penaltı noktasına yakın yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'nın sağından ağlarla buluştu.
71. dakikada Uğurcan'ın uzun degajında topu önüne alan Nwakaeme rakiplerinden sıyrılarak yaptığı vuruşta top Muslera'da kaldı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim maçın ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Soyunma odasına bir türlü 2-0'la gidemiyoruz ama yakında onu da becereceğiz inşallah. Son birkaç dakika geriye çekilme ve lüzumsuz pas hataları bizi zora soktu. Devrenin sonuna doğru da klasik golümüzü yedik."
"Bugün çok iyi bir kadroya sahip olan bir Trabzonspor'la oynadık. Galibiyeti kaçırdığımız için üzgünüm."