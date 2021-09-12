https://tr.sputniknews.com/20210912/taliban-militanlari-afganistanda-direnis-liderinin-kardesini-oldurdu-iddiasi-1048832930.html
'Taliban militanları, Afganistan'da direniş liderinin kardeşini öldürdü' iddiası
'Taliban militanları, Afganistan'da direniş liderinin kardeşini öldürdü' iddiası
Afganistan’da direniş güçlerinin bulunduğu Penşir vilayetinde ülkenin eski cumhurbaşkanı yardımcısının kardeşinin Taliban militanları tarafından öldürüldüğü... 12.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-12T09:18+0300
2021-09-12T09:18+0300
2021-09-12T09:18+0300
taliban kontrolünde afganistan
taliban
kabil
ahmed şah mesud
savaş
suikast
cinayet
katliam
kabil hamid karzai uluslararası havalimanı
pençşir
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Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Taliban karşıtı direnişin lideri Emrullah Salih’in kardeşi Ruhullah Azizi’nin şöförüyle arabada giderken durdurularak öldürüldüğü öne sürüldü. Yeğeni Shuresh Salih, Associated Press'e yaptığı açıklamada, Azizi'nin nereye gittiğinin bilinmediğini belirtti.Öte yandan, Pençşir vilayetinde direniş güçleri ile Taliban arasındaki çatışmaların sürdüğü bildiriliyor.
kabil
kabil hamid karzai uluslararası havalimanı
pençşir
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taliban, kabil, ahmed şah mesud, savaş, suikast, cinayet, katliam, kabil hamid karzai uluslararası havalimanı , pençşir, ahmed mesud
'Taliban militanları, Afganistan'da direniş liderinin kardeşini öldürdü' iddiası
Afganistan’da direniş güçlerinin bulunduğu Penşir vilayetinde ülkenin eski cumhurbaşkanı yardımcısının kardeşinin Taliban militanları tarafından öldürüldüğü duyuruldu.
Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Taliban karşıtı direnişin lideri Emrullah Salih’in kardeşi Ruhullah Azizi’nin şöförüyle arabada giderken durdurularak öldürüldüğü öne sürüldü.
Yeğeni Shuresh Salih, Associated Press'e yaptığı açıklamada, Azizi'nin nereye gittiğinin bilinmediğini belirtti.
Öte yandan, Pençşir vilayetinde direniş güçleri ile Taliban arasındaki çatışmaların sürdüğü bildiriliyor.