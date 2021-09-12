https://tr.sputniknews.com/20210912/taliban-militanlari-afganistanda-direnis-liderinin-kardesini-oldurdu-iddiasi-1048832930.html

'Taliban militanları, Afganistan'da direniş liderinin kardeşini öldürdü' iddiası

'Taliban militanları, Afganistan'da direniş liderinin kardeşini öldürdü' iddiası

Afganistan’da direniş güçlerinin bulunduğu Penşir vilayetinde ülkenin eski cumhurbaşkanı yardımcısının kardeşinin Taliban militanları tarafından öldürüldüğü... 12.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-12T09:18+0300

2021-09-12T09:18+0300

2021-09-12T09:18+0300

taliban kontrolünde afganistan

taliban

kabil

ahmed şah mesud

savaş

suikast

cinayet

katliam

kabil hamid karzai uluslararası havalimanı

pençşir

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Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Taliban karşıtı direnişin lideri Emrullah Salih’in kardeşi Ruhullah Azizi’nin şöförüyle arabada giderken durdurularak öldürüldüğü öne sürüldü. Yeğeni Shuresh Salih, Associated Press'e yaptığı açıklamada, Azizi'nin nereye gittiğinin bilinmediğini belirtti.Öte yandan, Pençşir vilayetinde direniş güçleri ile Taliban arasındaki çatışmaların sürdüğü bildiriliyor.

kabil

kabil hamid karzai uluslararası havalimanı

pençşir

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2021

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