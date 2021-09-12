Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210912/taliban-militanlari-afganistanda-direnis-liderinin-kardesini-oldurdu-iddiasi-1048832930.html
'Taliban militanları, Afganistan'da direniş liderinin kardeşini öldürdü' iddiası
'Taliban militanları, Afganistan'da direniş liderinin kardeşini öldürdü' iddiası
Afganistan’da direniş güçlerinin bulunduğu Penşir vilayetinde ülkenin eski cumhurbaşkanı yardımcısının kardeşinin Taliban militanları tarafından öldürüldüğü... 12.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-12T09:18+0300
2021-09-12T09:18+0300
taliban kontrolünde afganistan
taliban
kabil
ahmed şah mesud
savaş
suikast
cinayet
katliam
kabil hamid karzai uluslararası havalimanı
pençşir
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/09/1048745132_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_33bc774f6764b14cf332d7bdb64eff73.jpg
Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Taliban karşıtı direnişin lideri Emrullah Salih’in kardeşi Ruhullah Azizi’nin şöförüyle arabada giderken durdurularak öldürüldüğü öne sürüldü. Yeğeni Shuresh Salih, Associated Press'e yaptığı açıklamada, Azizi'nin nereye gittiğinin bilinmediğini belirtti.Öte yandan, Pençşir vilayetinde direniş güçleri ile Taliban arasındaki çatışmaların sürdüğü bildiriliyor.
kabil
kabil hamid karzai uluslararası havalimanı
pençşir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/09/1048745132_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_3a138ee894dca2d6726b0e2e40a6df9b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
taliban, kabil, ahmed şah mesud, savaş, suikast, cinayet, katliam, kabil hamid karzai uluslararası havalimanı , pençşir, ahmed mesud

'Taliban militanları, Afganistan'da direniş liderinin kardeşini öldürdü' iddiası

09:18 12.09.2021
© AAAfganistan’ın başkenti Kabil’de ABD’nin terk ettiği büyükelçilik binasının duvarına Taliban bayrağı resmedildi.
Afganistan’ın başkenti Kabil’de ABD’nin terk ettiği büyükelçilik binasının duvarına Taliban bayrağı resmedildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2021
© AA
Abone ol
Afganistan’da direniş güçlerinin bulunduğu Penşir vilayetinde ülkenin eski cumhurbaşkanı yardımcısının kardeşinin Taliban militanları tarafından öldürüldüğü duyuruldu.
Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Taliban karşıtı direnişin lideri Emrullah Salih’in kardeşi Ruhullah Azizi’nin şöförüyle arabada giderken durdurularak öldürüldüğü öne sürüldü.
Yeğeni Shuresh Salih, Associated Press'e yaptığı açıklamada, Azizi'nin nereye gittiğinin bilinmediğini belirtti.
Öte yandan, Pençşir vilayetinde direniş güçleri ile Taliban arasındaki çatışmaların sürdüğü bildiriliyor.
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
09:25ABD, Güney Kore ve Japonya temsilcileri 'Kuzey Kore' zirvesinde buluşacak
09:18'Taliban militanları, Afganistan'da direniş liderinin kardeşini öldürdü' iddiası
06:28Yemen'deki Güney Geçiş Konseyi'nden BM'ye çağrı: Barış, güneylileri yalnızca dinlemekle sağlanmaz
05:49Hollanda’da etkinlik ve eğlence sektörünün tekrar açılması için Kovid-19 önlemleri protesto edildi
05:28Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Demir, gazeteciler için 'mikrop' dedi
05:05TBMM Başkanı Şentop'tan 12 Eylül mesajı
04:37Antalya-Vladivostok rotasında uçan yolcu uçağı Krasnoyarsk’ta acil iniş yaptı
04:08Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yörüngesi, film çekimleri için 750 metre yükseltildi
03:45İsrail savaş uçakları, Gazze'de çeşitli noktalara hava saldırısı düzenledi
03:14Rus Dışişleri: ABD’nin Rusya’nın meselelerine ve seçim süreçlerine müdahalesi belgelerle kanıtlandı
02:55Türk Tabipleri Birliği'nden aşı karşıtı mitinge tepki: Sağlık çalışanlarının özverisi hiçe sayılıyor
02:38Örümcek Adam'ın ilk sayısı 3.6 milyon dolara satıldı
02:17Rusya’nın Kabil Büyükelçisi Jirnov: Taliban’la şimdilik sorun yaşamıyoruz
02:00ABD Açık'ta tek kadınlar şampiyonu İngiliz Emma Raducanu oldu
01:16Erbil'de ABD askerlerinin de bulunduğu Uluslararası Erbil Havaalanı'na İHA saldırısı
00:52Düğünde atılan havai fişek evin çatısını yaktı
00:47Trump’tan 11 Eylül’ün 20. yıl dönümü için New York polisi ve itfaiyesine sürpriz ziyaret
00:32MSB: İdlib'de teröristlerin saldırısı sonucu ağır yaralanan asker hastanede şehit oldu
00:29Etiyopya, 2014 yılına girdi
00:17ABD’de hayvanat bahçesindeki 13 goril koronavirüse yakalandı