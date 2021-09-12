https://tr.sputniknews.com/20210912/tbmm-baskani-sentoptan-12-eylul-mesaji-1048832297.html

TBMM Başkanı Şentop'tan 12 Eylül mesajı

TBMM Başkanı Şentop'tan 12 Eylül mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Bugün Türkiye Cumhuriyeti, bazı dış odakların 'bizim çocuklar' dediği yapıların aklına esince darbe yaptığı bir ülke değildir ve... 12.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-12T05:05+0300

2021-09-12T05:05+0300

2021-09-12T05:52+0300

türkiye

tbmm

mustafa şentop

12 eylül askeri darbesi

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TBMM Başkanı Şentop, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin 41. yılı nedeniyle mesaj yayımladı.Tarihin geriye sarılamayacağını ancak bugünün masasına koyularak incelenip tartışılabileceğini belirten Şentop, bundan 41 yıl önce, 12 Eylül 1980 sabah saat 04.00’te radyodan okunarak ilan edilen askeri darbe bildirisi ve ardından yaşanan gelişmelerin, sonuçları itibarıyla Türkiye'nin, toplumsal, siyasal ve demokratik tarihinde trajik bir dönemi işaretlediğini vurguladı.Şentop, yüce Meclis'in feshedilip, milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırıldığı, siyasi partilerin kapatılıp yasama yetkisinin Milli Güvenlik Konseyine devredildiği, 1961 Anayasası'nın yürürlükten kaldırılarak toplum ve siyaset için yeni yol haritalarının darbe karargahında dizayn edildiği bir döneme 41 yıl sonrasından bakarken, o siyah-beyaz yılların kaotik atmosferini bugün de ibretle hatırladıklarını kaydetti.'Bütün bu sıkıntıları aşmanın yolu askeri darbe, sıkıyönetim değildir'TBMM Başkanı Şentop, mesajında şu değerlendirmelerde bulundu:'Darbenin travmatik sonuçları bugün bile telafi edilebilmiş değil'"Askeri darbe yapılınca bıçak gibi kesilen ideolojik cinayetler ve diğer toplumsal sorunlar, darbe yapılmadan çözülemez miydi?" sorusunu yönelten Şentop, "Darbeden sonra kurulan askeri mahkemelerde yargılanan yüzbinlerce insanımız, hapishanelerde işkencelerle öldürülen yüzlerce vatandaşımız, idam edilen onlarca kişi ve fişlenen milyonlarca hayat…" dedi.Şentop, darbenin travmatik sonuçlarının bugün bile telafi edilemediğine işaret ederek 12 Eylül darbesinin ve onun ardılları 28 Şubat ve diğer darbe girişimlerinin, Türkiye'ye, demokrasiye ve vatandaşlara verdiği sosyo-ekonomik hasarların, daha önemlisi demokratik ve siyasal tarihlerine verdikleri zararın ölçülemeyeceğini bildirdi.'Siyasetin sorumluluk alanındadır'Aradan geçen zaman içinde 12 Eylül, 28 Şubat darbecilerini, 15 Temmuz hainlerini yargıladıklarını, 1960 darbecilerinin astığı siyaset ve devlet adamlarının iadeiitibarını sağladıklarını anımsatan Şentop, "Mevcut güçlü siyasal yapımız içinde vesayeti bütünüyle yok ederek aziz milletimizi ve demokrasimizi kara lekeler tarihinden kurtarılmış bir yapıyla buluşturduk" ifadesini kullandı.TBMM Başkanı Mustafa Şentop, şunları kaydetti:

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tbmm, mustafa şentop, 12 eylül askeri darbesi