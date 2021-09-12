https://tr.sputniknews.com/20210912/torbaya-konularak-olume-terk-edilen-kopek-yavrulari-kurtarildi-1048847350.html

Torbaya konularak ölüme terk edilen köpek yavruları kurtarıldı

Torbaya konularak ölüme terk edilen köpek yavruları kurtarıldı

Tunceli'de torbaya konularak ölüme terk edilen 6 köpek yavrusu kurtarıldı. 12.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-12T22:49+0300

2021-09-12T22:49+0300

2021-09-12T22:50+0300

yaşam

köpek

hayvanlara işkence

torba

yavru

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Ana Fatma mevkisinde yürüyüş yapan bir vatandaş, torba içerisinden köpek sesi geldiğini fark etti.İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, ağzı bağlı torbayı açarak 6 köpek yavrusunu çıkardı.Anadolu Ajansı'nın haberine göre İl Emniyet Müdürlüğü bahçesine getirilen köpekler, veteriner tarafından tedavi edilerek koruma altına alındı.Veteriner Baran Kar, gazetecilere yaptığı açıklamada, hayvanların genel sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.Köpeklerin uzun süre aç kaldığını belirten Kar, "Hem Tunceli Valiliği kanadından hem de Doğa Koruma ve Milli Parklar olarak hayvanların tüm genel bakımını ve beslenmesini üstleneceğiz." dedi.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

köpek, hayvanlara işkence, torba, yavru