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https://tr.sputniknews.com/20210912/torbaya-konularak-olume-terk-edilen-kopek-yavrulari-kurtarildi-1048847350.html
Torbaya konularak ölüme terk edilen köpek yavruları kurtarıldı
Torbaya konularak ölüme terk edilen köpek yavruları kurtarıldı
Tunceli'de torbaya konularak ölüme terk edilen 6 köpek yavrusu kurtarıldı. 12.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-12T22:49+0300
2021-09-12T22:49+0300
2021-09-12T22:50+0300
yaşam
köpek
hayvanlara işkence
torba
yavru
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Ana Fatma mevkisinde yürüyüş yapan bir vatandaş, torba içerisinden köpek sesi geldiğini fark etti.İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, ağzı bağlı torbayı açarak 6 köpek yavrusunu çıkardı.Anadolu Ajansı'nın haberine göre İl Emniyet Müdürlüğü bahçesine getirilen köpekler, veteriner tarafından tedavi edilerek koruma altına alındı.Veteriner Baran Kar, gazetecilere yaptığı açıklamada, hayvanların genel sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.Köpeklerin uzun süre aç kaldığını belirten Kar, "Hem Tunceli Valiliği kanadından hem de Doğa Koruma ve Milli Parklar olarak hayvanların tüm genel bakımını ve beslenmesini üstleneceğiz." dedi.
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köpek, hayvanlara işkence, torba, yavru
Torbaya konularak ölüme terk edilen köpek yavruları kurtarıldı 22:49 12.09.2021 (güncellendi: 22:50 12.09.2021)
Tunceli'de torbaya konularak ölüme terk edilen 6 köpek yavrusu kurtarıldı.
Ana Fatma mevkisinde yürüyüş yapan bir vatandaş, torba içerisinden köpek sesi geldiğini fark etti.
İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, ağzı bağlı torbayı açarak
6 köpek yavrusunu çıkardı.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre İl Emniyet Müdürlüğü bahçesine getirilen
köpekler,
veteriner tarafından tedavi edilerek koruma altına alındı.
Veteriner Baran Kar,
gazetecilere yaptığı açıklamada,
hayvanların genel sağlık durumunun iyi olduğunu
söyledi.
Köpeklerin uzun süre aç kaldığını belirten Kar,
"Hem Tunceli Valiliği kanadından hem de Doğa Koruma ve Milli Parklar olarak hayvanların tüm genel bakımını ve beslenmesini üstleneceğiz." dedi.