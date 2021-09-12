Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20210912/toyota-cip-krizi-sebebiyle-kuresel-arac-uretim-hedefini-dusurdu--1048833644.html
Toyota, çip krizi sebebiyle küresel araç üretim hedefini düşürdü
Toyota, çip krizi sebebiyle küresel araç üretim hedefini düşürdü
Toyota Motor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) etkisi ile yarı iletken çip tedarik problemi sebebiyle mevcut mali yıl küresel araç üretimini düşürecek. 12.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-12T09:59+0300
2021-09-12T09:59+0300
yaşam
kriz
üretim
çip
toyota corolla
toyota
büyüme hedefi
koronavirüs
kovid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104200/70/1042007062_0:138:2000:1263_1920x0_80_0_0_e1b7fe84972bb6ec70402872b2f00bb0.jpg
Dünya genelinde akıllı telefon ve tablet, 5G ağ ekipmanları ile oyun konsollarına yönelik artan çip talebi sonrası otomobil üreticilerinin tedarik sıkıntısı devam ediyor.Buna göre Toyota, yarı iletken çip tedarik problemi ile Malezya ve Vietnam dahil Güneydoğu Asya ülkelerinde artan Kovid-19 vakalarının, üretim bantlarını olumsuz etkilediğini açıkladı.Japon firmasından yapılan açıklamaya göre Toyota, çip tedariki ve salgının olumsuz etkileri nedeniyle, 2021 mali yıl kapsamında küresel araç üretim hedefini 300 bin düşürecek.Üretici firma yeni projeksiyonla bu mali yılda küresel bazda yaklaşık 9 milyon araç üretimi hedefliyor.Bu hedef daha önce 9,3 milyon olarak açıklanmıştı.Bu kapsamda bu ay, daha önce açıklanan 540 bin yerine 470 bin, gelecek ay ise 880 bin yerine 550 bin araç imal edilecek.Japon firma kasım ayına yönelik mevcut planlamalarını sürdürdüğünü ancak "gidişatın belirsizliğini koruduğunu" bildirdi.Toyota, Mart 2022'de sona erecek 2021 mali yılı kar hedeflerini ise koruduğunu açıkladı.
https://tr.sputniknews.com/20210830/volkswagen-sadece-otomatik-vitesli-araba-uretme-karari-aldi-1048454039.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104200/70/1042007062_67:0:1934:1400_1920x0_80_0_0_1239468fc541b3bdc31f3579114c1fd4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kriz, üretim, çip, toyota corolla, toyota, büyüme hedefi, koronavirüs, kovid-19

Toyota, çip krizi sebebiyle küresel araç üretim hedefini düşürdü

09:59 12.09.2021
© REUTERS / Edgar SuToyota
Toyota - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2021
© REUTERS / Edgar Su
Abone ol
Toyota Motor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) etkisi ile yarı iletken çip tedarik problemi sebebiyle mevcut mali yıl küresel araç üretimini düşürecek.
Dünya genelinde akıllı telefon ve tablet, 5G ağ ekipmanları ile oyun konsollarına yönelik artan çip talebi sonrası otomobil üreticilerinin tedarik sıkıntısı devam ediyor.
Buna göre Toyota, yarı iletken çip tedarik problemi ile Malezya ve Vietnam dahil Güneydoğu Asya ülkelerinde artan Kovid-19 vakalarının, üretim bantlarını olumsuz etkilediğini açıkladı.
Japon firmasından yapılan açıklamaya göre Toyota, çip tedariki ve salgının olumsuz etkileri nedeniyle, 2021 mali yıl kapsamında küresel araç üretim hedefini 300 bin düşürecek.
Üretici firma yeni projeksiyonla bu mali yılda küresel bazda yaklaşık 9 milyon araç üretimi hedefliyor.
Volkswagen - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2021
YAŞAM
Volkswagen, sadece otomatik vitesli araba üretme kararı aldı
30 Ağustos, 18:51
Bu hedef daha önce 9,3 milyon olarak açıklanmıştı.
Bu kapsamda bu ay, daha önce açıklanan 540 bin yerine 470 bin, gelecek ay ise 880 bin yerine 550 bin araç imal edilecek.
Japon firma kasım ayına yönelik mevcut planlamalarını sürdürdüğünü ancak "gidişatın belirsizliğini koruduğunu" bildirdi.
Toyota, Mart 2022'de sona erecek 2021 mali yılı kar hedeflerini ise koruduğunu açıkladı.
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
11:00Zapad-2021 tatbikatında bir ilk: Askerler gece vakti tam teşekküllü hava indirmesi gerçekleştirdi
10:47Trafikte tartıştığı kişinin yüzüne tüküren şarkıcı Irmak Arıcı, 1 ay sonra özür diledi
10:4178. Venedik Film Festivali'nin kazananları belli oldu
10:29Sözcü yazarı Özdil: Erken seçim kesinleşti
10:15FBI, Biden'ın talimatıyla 11 Eylül ile ilgili gizli belgeleri yayınladı
09:59Toyota, çip krizi sebebiyle küresel araç üretim hedefini düşürdü
09:48Popocatepetl Yanardağı'nda patlama oldu
09:40İstanbul'da 3 ilçede uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı
09:36ABD'de, 11 Eylül saldırılarının 20. yılında anma törenleri düzenlendi
09:25ABD, Güney Kore ve Japonya temsilcileri 'Kuzey Kore' zirvesinde buluşacak
09:18'Taliban militanları, Afganistan'da direniş liderinin kardeşini öldürdü' iddiası
06:28Yemen'deki Güney Geçiş Konseyi'nden BM'ye çağrı: Barış, güneylileri yalnızca dinlemekle sağlanmaz
05:49Hollanda’da etkinlik ve eğlence sektörünün tekrar açılması için Kovid-19 önlemleri protesto edildi
05:28Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Demir, gazeteciler için 'mikrop' dedi
05:05TBMM Başkanı Şentop'tan 12 Eylül mesajı
04:37Antalya-Vladivostok rotasında uçan yolcu uçağı Krasnoyarsk’ta acil iniş yaptı
04:08Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yörüngesi, film çekimleri için 750 metre yükseltildi
03:45İsrail savaş uçakları, Gazze'de çeşitli noktalara hava saldırısı düzenledi
03:14Rus Dışişleri: ABD’nin Rusya’nın meselelerine ve seçim süreçlerine müdahalesi belgelerle kanıtlandı
02:55Türk Tabipleri Birliği'nden aşı karşıtı mitinge tepki: Sağlık çalışanlarının özverisi hiçe sayılıyor