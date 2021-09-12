https://tr.sputniknews.com/20210912/toyota-cip-krizi-sebebiyle-kuresel-arac-uretim-hedefini-dusurdu--1048833644.html

Toyota, çip krizi sebebiyle küresel araç üretim hedefini düşürdü

Toyota, çip krizi sebebiyle küresel araç üretim hedefini düşürdü

Toyota Motor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) etkisi ile yarı iletken çip tedarik problemi sebebiyle mevcut mali yıl küresel araç üretimini düşürecek. 12.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-12T09:59+0300

2021-09-12T09:59+0300

2021-09-12T09:59+0300

yaşam

kriz

üretim

çip

toyota corolla

toyota

büyüme hedefi

koronavirüs

kovid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104200/70/1042007062_0:138:2000:1263_1920x0_80_0_0_e1b7fe84972bb6ec70402872b2f00bb0.jpg

Dünya genelinde akıllı telefon ve tablet, 5G ağ ekipmanları ile oyun konsollarına yönelik artan çip talebi sonrası otomobil üreticilerinin tedarik sıkıntısı devam ediyor.Buna göre Toyota, yarı iletken çip tedarik problemi ile Malezya ve Vietnam dahil Güneydoğu Asya ülkelerinde artan Kovid-19 vakalarının, üretim bantlarını olumsuz etkilediğini açıkladı.Japon firmasından yapılan açıklamaya göre Toyota, çip tedariki ve salgının olumsuz etkileri nedeniyle, 2021 mali yıl kapsamında küresel araç üretim hedefini 300 bin düşürecek.Üretici firma yeni projeksiyonla bu mali yılda küresel bazda yaklaşık 9 milyon araç üretimi hedefliyor.Bu hedef daha önce 9,3 milyon olarak açıklanmıştı.Bu kapsamda bu ay, daha önce açıklanan 540 bin yerine 470 bin, gelecek ay ise 880 bin yerine 550 bin araç imal edilecek.Japon firma kasım ayına yönelik mevcut planlamalarını sürdürdüğünü ancak "gidişatın belirsizliğini koruduğunu" bildirdi.Toyota, Mart 2022'de sona erecek 2021 mali yılı kar hedeflerini ise koruduğunu açıkladı.

https://tr.sputniknews.com/20210830/volkswagen-sadece-otomatik-vitesli-araba-uretme-karari-aldi-1048454039.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kriz, üretim, çip, toyota corolla, toyota, büyüme hedefi, koronavirüs, kovid-19