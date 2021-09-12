https://tr.sputniknews.com/20210912/trafikte-tartistigi-kisinin-yuzune-tukuren-sarkici-irmak-arici-1-ay-sonra-ozur-diledi-1048834293.html
Trafikte tartıştığı kişinin yüzüne tüküren şarkıcı Irmak Arıcı, 1 ay sonra özür diledi
Trafikte tartıştığı kişinin yüzüne tüküren şarkıcı Irmak Arıcı, 1 ay sonra özür diledi
Trafikte tartıştığı kişinin yüzüne tüküren son dönemlerin popüler şarkıcısı Irmak Arıcı, 1 ay sonra özür diledi. 12.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-12T10:47+0300
2021-09-12T10:47+0300
2021-09-12T10:47+0300
yaşam
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trafik
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tükürük
kavga
özür
yol
irmak arıcı
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Yol verme kavgasında tartıştığı kişinin yüzüne tüküren, ardından ise sahne aldığı mekanda hareketsiz durarak tepkilerin odağı olan Irmak Arıcı, günler sonra özür diledi.Arıcı, "Her şey için özür dilerim, bugüne kadar hayal kırıklığına uğrattığım her kalp için çok üzgünüm" dedi.23 yaşındaki şarkıcı sözlerini şöyle sürdürdü: "Benim aşkım müzik beni onunla tanıdınız onunla affedersiniz biliyorum... Ve hep söylediğim gibi her ne çıkarsa çıksın dilinizden, dillendirdiğim her şarkı sizin sayenizde büyüdü... milyonlara ulaştı, gönlünüzden öper, çalışarak karşınıza çıkacağım der, müzikle kalmanızı umut ederim sizi seven Irmak."
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Trafikte tartıştığı kişinin yüzüne tüküren şarkıcı Irmak Arıcı, 1 ay sonra özür diledi
Trafikte tartıştığı kişinin yüzüne tüküren son dönemlerin popüler şarkıcısı Irmak Arıcı, 1 ay sonra özür diledi.
Yol verme kavgasında tartıştığı kişinin yüzüne tüküren, ardından ise sahne aldığı mekanda hareketsiz durarak tepkilerin odağı olan Irmak Arıcı, günler sonra özür diledi.
Arıcı, "Her şey için özür dilerim, bugüne kadar hayal kırıklığına uğrattığım her kalp için çok üzgünüm" dedi.
23 yaşındaki şarkıcı sözlerini şöyle sürdürdü:
"Benim aşkım müzik beni onunla tanıdınız onunla affedersiniz biliyorum... Ve hep söylediğim gibi her ne çıkarsa çıksın dilinizden, dillendirdiğim her şarkı sizin sayenizde büyüdü... milyonlara ulaştı, gönlünüzden öper, çalışarak karşınıza çıkacağım der, müzikle kalmanızı umut ederim sizi seven Irmak."