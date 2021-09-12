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Tribünden düşen kediyi bayrak açarak kurtardılar
Tribünden düşen kediyi bayrak açarak kurtardılar
ABD'de tribünden düşen kediyi taraftarlar bayrak açarak kurtardı. 12.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-12T16:35+0300
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yaşam
video
abd
kedi
düşüş
maç
tribün
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ABD'de bir taraftarın sahibi olduğu tahmin edilen kedi, yüksek tribünden aşağıya düştü. Yüksek tribünde dengesi bozulan kedi, yukarıya tırmanmaya çalıştı. Ancak başarısız olunca aşağıya düştü. Aşağıya düşen kedi bayrak açılarak kurtarıldı.Kedinin yaşadığını öğrenen seyirciler, sevinç çığlığı attı.
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video, abd, kedi, düşüş, maç, tribün

Tribünden düşen kediyi bayrak açarak kurtardılar

16:35 12.09.2021 (güncellendi: 16:48 12.09.2021)
© Fotoğraf : TwitterTribünden düşen kediyi bayrak açarak kurtardılar
Tribünden düşen kediyi bayrak açarak kurtardılar - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2021
© Fotoğraf : Twitter
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ABD'de tribünden düşen kediyi taraftarlar bayrak açarak kurtardı.
ABD'de bir taraftarın sahibi olduğu tahmin edilen kedi, yüksek tribünden aşağıya düştü.
Yüksek tribünde dengesi bozulan kedi, yukarıya tırmanmaya çalıştı. Ancak başarısız olunca aşağıya düştü. Aşağıya düşen kedi bayrak açılarak kurtarıldı.
Kedinin yaşadığını öğrenen seyirciler, sevinç çığlığı attı.
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