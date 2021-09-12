https://tr.sputniknews.com/20210912/turk-tabipleri-birliginden-asi-karsiti-mitinge-tepki-saglik-calisanlarinin-ozverisi-hice-sayiliyor-1048831659.html

Türk Tabipleri Birliği'nden aşı karşıtı mitinge tepki: Sağlık çalışanlarının özverisi hiçe sayılıyor

Türk Tabipleri Birliği'nden aşı karşıtı mitinge tepki: Sağlık çalışanlarının özverisi hiçe sayılıyor

Türk Tabipleri Birliği (TTB), aşı karşıtlarının İstanbul Maltepe’de yaptığı mitinge tepki göstererek "Toplum sağlığını hiçe sayanlara sessiz kalınması... 12.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-12T02:55+0300

2021-09-12T02:55+0300

2021-09-12T02:55+0300

koronavirüs

türkiye

türk tabipleri birliği (ttb)

koronavirüs

aşı karşıtlığı

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İstanbul Maltepe'de, aşı karşıtlarının 'Büyük Uyanış' adını verdikleri aşı karşıtı miting, kaymakamlığın izin vermemesi ancak valilikten izin çıkmasının ardından bugün düzenlendi. Maltepe etkinlik alanında söz konusu miting için aşı karşıtları bir araya geldi.Aşısız ve PCR’sız katılım çağrısı yapılan mitinge, İçişleri Bakanlığı'nın şehirlerarası yolculuklarda son 48 saatte PCR testinin negatif olma zorunluluğunu getirmesine karşın neye göre ve nasıl izin verildiğini soran TTB, yazılı açıklamasında, "Neye göre ve nasıl izin verildiği, Covid-19 ile mücadelede yaşamını yitiren sağlık emekçilerinin yakınları başta olmak üzere tüm topluma açıklamalıdır. Etkinlik alanlarına girişte aşı ve HES kodu kontrolü yapılmaması ise salgın ile mücadelede emek veren sağlık çalışanlarının özverisini hiçe saymaktır" ifadelerine yer verdi.Pandemide 18’inci aya girildiğini hatırlatan açıklamada, "Covid-19 önlemlerini bahane ederek demokratik kitle örgütlerinin, sendikaların, partilerin, sivil toplum örgütlerinin basın açıklamalarına dahi izin vermeyen iktidar; aşıyı, bilimi, pandemiden korunma önlemlerini açıkça yok sayanlara bilinçli olarak sessiz kalarak, müdahalelerinin hukuka aykırılığını, keyfiyete dayandığını lebalep kongrelerde olduğu gibi bir kere daha göstermiştir" denildi.Açıklamada şu ifadelere yer verdi:'Lebalep kongrelerde olduğu gibi...''Genelgelerin göstermelik olduğunun bir göstergesi'

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, türk tabipleri birliği (ttb), koronavirüs, aşı karşıtlığı