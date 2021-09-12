https://tr.sputniknews.com/20210912/turkiye-guzeli-secilen-dilara-korkmaz-yuzume-makyaj-yapmaya-kiyamiyorum-1048840029.html

Türkiye Güzeli seçilen Dilara Korkmaz: Yüzüme makyaj yapmaya kıyamıyorum

Türkiye Güzeli seçilen Dilara Korkmaz: Yüzüme makyaj yapmaya kıyamıyorum

Miss Turkey 2021 güzellik yarışmasının birincisi Dilara Korkmaz, "Yüzüme makyaj yapmaya kıyamıyorum. Kendimi makyajsız daha çok beğeniyorum" dedi. 12.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-12T15:32+0300

2021-09-12T15:32+0300

2021-09-12T15:32+0300

yaşam

türkiye

yarışma

güzellik

miss turkey

dilara korkmaz

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Miss Turkey 2021 güzellik yarışmasında birinci olan Dilara Korkmaz, yarışmaya katılma nedenini anlattı.Hürriyet'ten Hakan Gence'nin haberine göre, Korkmaz “'Deneyim kazanmak adına bir şeyler daha yapmalıyım' dedim ve ‘Miss Turkey’ye başvurdum" dedi."Bu taç bana verilmiş bir görev" diyen Korkmaz, "Önce kendiminkini, sonra çevremdeki ve daha sonra da tanımadığım insanların hayatlarını değiştirmek için verilmiş bir ödül. Ayrıca Dünya Güzellik Yarışması’nda ülkemi en iyi şekilde temsil edecek olmak kalbimi sıcacık hissettiriyor. Bu bile benim başvuru formunu doldurmam için yeterli oldu" diye konuştu.2021 Türkiye Güzeli Dilara Korkmaz, "Yüzüme makyaj yapmaya kıyamıyorum. Cildime hava da alamayacağı şekilde, neden kat kat bir şeyler süreyim? Kendimi makyajsız daha çok beğeniyorum. Doğal halimi seviyorum" dedi.‘Kalbiniz güzelse suratınıza yansıyor’"Çocukluğumdan beri ailem beni prenses gibi görür. Annem beni ilk kucağına aldığında 'Bir prenses doğurdum' demiş. Bu yüzden 'Evet, beğeniliyordum' diyebilirim" şeklinde konuşan Korkmaz, kendi güzellik tanımını şöyle yaptı:

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türkiye, yarışma, güzellik, miss turkey, dilara korkmaz