Ukrayna’dan Putin-Zelenskiy görüşmesi için şart

Sergey Nikiforov, yerel medyaya yaptığı açıklamada şunları söyledi:“Ukrayna Devlet Başkanı’nın şahsen Rusya Devlet Başkanı’yla görüşme yönünde iradesi var. Tarafsız bölge kapsamında nerede olursa olsun. Temas hattında ya da tarafsız olan başka bir yer olabilir, ama Rusya veya Ukrayna değil. Bu görüşmede Ukrayna’nın bir kısmının Rusya tarafından işgali meselesinin de olması gerekiyor. Yani bu görüşmeyle ilgili belli seviyede konuşmalar ve temaslar var, ama bu başlıca meselenin mutlaka görüşmenin gündeminde olması gerekiyor. Tabii Rusya bunu istemiyor.” Moskova’nın, Kırım konusunu tartışmaya açmak istemediği için üst düzey görüşmeye karşı çıktığını iddia eden Nikiforov, “O zaman görüşmenin ne anlamı var? Ne konuşmak için görüşecekler? Rusya ve Ukrayna ilişkilerinde şu anda Ukrayna’nın bazı topraklarının Rusya tarafından işgalinden daha önemli ne var ki?” dedi.Rusya: Gerçekten görüşmek istiyorsa ‘işgal’ kelimesinden vazgeçsinRusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nde Kırım Senatörü Sergey Tsekov, RT televizyonuna açıklamasında, Nikiforov’un sözlerini değerlendirdi.Tsekov, “Gerçekten görüşmek isteseydi idaresine talimatını verirdi. Realist politikacı olsaydı en azından ‘işgal’ teriminden vazgeçerdi” ifadesini kullandı.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Sözcüsü Sergey Nikiforov, Vladimir Zelenskiy’in Rus mevkidaşı Vladimir Putin’le ancak masada Kırım meselesinin olması şartıyla görüşmeye hazır olduğunu belirtti.
Sergey Nikiforov, yerel medyaya yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“Ukrayna Devlet Başkanı’nın şahsen Rusya Devlet Başkanı’yla görüşme yönünde iradesi var. Tarafsız bölge kapsamında nerede olursa olsun. Temas hattında ya da tarafsız olan başka bir yer olabilir, ama Rusya veya Ukrayna değil. Bu görüşmede Ukrayna’nın bir kısmının Rusya tarafından işgali meselesinin de olması gerekiyor. Yani bu görüşmeyle ilgili belli seviyede konuşmalar ve temaslar var, ama bu başlıca meselenin mutlaka görüşmenin gündeminde olması gerekiyor. Tabii Rusya bunu istemiyor.”
Moskova’nın, Kırım konusunu tartışmaya açmak istemediği için üst düzey görüşmeye karşı çıktığını iddia eden Nikiforov, “O zaman görüşmenin ne anlamı var? Ne konuşmak için görüşecekler? Rusya ve Ukrayna ilişkilerinde şu anda Ukrayna’nın bazı topraklarının Rusya tarafından işgalinden daha önemli ne var ki?” dedi.
Rusya: Gerçekten görüşmek istiyorsa ‘işgal’ kelimesinden vazgeçsin
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nde Kırım Senatörü Sergey Tsekov, RT televizyonuna açıklamasında, Nikiforov’un sözlerini değerlendirdi.
Tsekov, “Gerçekten görüşmek isteseydi idaresine talimatını verirdi. Realist politikacı olsaydı en azından ‘işgal’ teriminden vazgeçerdi” ifadesini kullandı.