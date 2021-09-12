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Ukrayna’dan Putin-Zelenskiy görüşmesi için şart
Ukrayna’dan Putin-Zelenskiy görüşmesi için şart
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Sözcüsü Sergey Nikiforov, Vladimir Zelenskiy’in Rus mevkidaşı Vladimir Putin’le ancak masada Kırım meselesinin olması şartıyla... 12.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-12T21:29+0300
2021-09-12T21:29+0300
dünya
rusya
vladimir putin
ukrayna
vladimir zelenskiy
kırım
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Sergey Nikiforov, yerel medyaya yaptığı açıklamada şunları söyledi:“Ukrayna Devlet Başkanı’nın şahsen Rusya Devlet Başkanı’yla görüşme yönünde iradesi var. Tarafsız bölge kapsamında nerede olursa olsun. Temas hattında ya da tarafsız olan başka bir yer olabilir, ama Rusya veya Ukrayna değil. Bu görüşmede Ukrayna’nın bir kısmının Rusya tarafından işgali meselesinin de olması gerekiyor. Yani bu görüşmeyle ilgili belli seviyede konuşmalar ve temaslar var, ama bu başlıca meselenin mutlaka görüşmenin gündeminde olması gerekiyor. Tabii Rusya bunu istemiyor.” Moskova’nın, Kırım konusunu tartışmaya açmak istemediği için üst düzey görüşmeye karşı çıktığını iddia eden Nikiforov, “O zaman görüşmenin ne anlamı var? Ne konuşmak için görüşecekler? Rusya ve Ukrayna ilişkilerinde şu anda Ukrayna’nın bazı topraklarının Rusya tarafından işgalinden daha önemli ne var ki?” dedi.Rusya: Gerçekten görüşmek istiyorsa ‘işgal’ kelimesinden vazgeçsinRusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nde Kırım Senatörü Sergey Tsekov, RT televizyonuna açıklamasında, Nikiforov’un sözlerini değerlendirdi.Tsekov, “Gerçekten görüşmek isteseydi idaresine talimatını verirdi. Realist politikacı olsaydı en azından ‘işgal’ teriminden vazgeçerdi” ifadesini kullandı.
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rusya, vladimir putin, ukrayna, vladimir zelenskiy, kırım

Ukrayna’dan Putin-Zelenskiy görüşmesi için şart

21:29 12.09.2021
© REUTERS / Ian LangsdonParis'teki Normandiya Dörtlüsü zirvesinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin (sağda)
Paris'teki Normandiya Dörtlüsü zirvesinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin (sağda) - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2021
© REUTERS / Ian Langsdon
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Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Sözcüsü Sergey Nikiforov, Vladimir Zelenskiy’in Rus mevkidaşı Vladimir Putin’le ancak masada Kırım meselesinin olması şartıyla görüşmeye hazır olduğunu belirtti.
Sergey Nikiforov, yerel medyaya yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“Ukrayna Devlet Başkanı’nın şahsen Rusya Devlet Başkanı’yla görüşme yönünde iradesi var. Tarafsız bölge kapsamında nerede olursa olsun. Temas hattında ya da tarafsız olan başka bir yer olabilir, ama Rusya veya Ukrayna değil. Bu görüşmede Ukrayna’nın bir kısmının Rusya tarafından işgali meselesinin de olması gerekiyor. Yani bu görüşmeyle ilgili belli seviyede konuşmalar ve temaslar var, ama bu başlıca meselenin mutlaka görüşmenin gündeminde olması gerekiyor. Tabii Rusya bunu istemiyor.”
Moskova’nın, Kırım konusunu tartışmaya açmak istemediği için üst düzey görüşmeye karşı çıktığını iddia eden Nikiforov, “O zaman görüşmenin ne anlamı var? Ne konuşmak için görüşecekler? Rusya ve Ukrayna ilişkilerinde şu anda Ukrayna’nın bazı topraklarının Rusya tarafından işgalinden daha önemli ne var ki?” dedi.

Rusya: Gerçekten görüşmek istiyorsa ‘işgal’ kelimesinden vazgeçsin

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nde Kırım Senatörü Sergey Tsekov, RT televizyonuna açıklamasında, Nikiforov’un sözlerini değerlendirdi.
Tsekov, “Gerçekten görüşmek isteseydi idaresine talimatını verirdi. Realist politikacı olsaydı en azından ‘işgal’ teriminden vazgeçerdi” ifadesini kullandı.
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