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Yeni Akit yazarı: Aşı karşıtları, dün yaptıkları miting ile ipin ucunu bayağı kaçırdı
Yeni Akit yazarı: Aşı karşıtları, dün yaptıkları miting ile ipin ucunu bayağı kaçırdı
Yeni Akit gazetesi yazarı Ali Akben, aşı karşıtlarının dün İstanbul Maltepe'de gerçekleştirdikleri mitingi eleştirdi. 12.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-12T14:28+0300
2021-09-12T14:28+0300
türkiye
istanbul
maltepe
mehmet ali akben
yeni akit
yeni akit gazetesi
yazar
miting
eleştiri
aşı
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Aşı karşıtlarının düzenlediği mitinge yönelik eleştirilerde bulunan Akben, yazısında, şu ifadeleri kullandı: "Aşı karşıtları inadım inat demeye devam ediyorlar. İnsanın aklının başına gelmesi için illa da bir musibet yaşaması mı gerekiyor? Dün İstanbul’da yaptıkları miting ile ipin ucunu bayağı kaçırdılar. Nasrettin Hoca’nın merkepten düşeni araması gibi aşı olmayanlar da hastalığa yakalandıklarında pişman oluyor ama son pişmanlık bazen para etmiyor. Virüsün şakasının olmadığını anlamak için illa virüsü kapmak mı gerekiyor. Hastanelerimizin yoğun bakım servislerinde yatan hastaların kahir ekseriyetinin aşısını yaptırmamış ve aşı karşıtlarından olması bari aklınızı başınıza getirsin. Bu gerçeklikten anlıyoruz ki, aşı olma işe yarıyor ve inşallah yaramaya da devam edecek. Bu zalim virüse karşı aşılamadan başka şimdilik elimizde başka bir silah yok. Önümüzdeki aylarda seri üretimine başlanacak yerli aşıyı bekleyen çok sayıda vatandaşımızın olduğunu biliyorum." Yeni Akit yazarı, şöyle devam etti:"Sağlık ordumuz ve sağlık alt yapısının gücü göz önüne alındığında aşılanma oranlarımız artarak hastalığı alt ettikçe, bu günler geçip ortalıktaki toz duman dağıldığında gerçek olan gerçekle yüzleşerek akla karayı daha iyi ayırt edeceğiz.O zaman her şey daha berrak, arı duru gözlerimizin önünde olacak ve bugün atıp tutan birçok bilim insanı belki utancından saklanacak delik arayacak.Tıpkı pandeminin başladığı ilk günlerde ileri geri atıp tutanların bugün yaşadığı utanç gibi."Mitinge katılan isimler arasında Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak da bulunuyor.
https://tr.sputniknews.com/20210911/asi-karsitlari-istanbulda-toplandi-1048825916.html
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istanbul, maltepe, mehmet ali akben, yeni akit, yeni akit gazetesi, yazar, miting, eleştiri, aşı, aşı karşıtlığı

Yeni Akit yazarı: Aşı karşıtları, dün yaptıkları miting ile ipin ucunu bayağı kaçırdı

14:28 12.09.2021
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- Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2021
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Yeni Akit gazetesi yazarı Ali Akben, aşı karşıtlarının dün İstanbul Maltepe'de gerçekleştirdikleri mitingi eleştirdi.
Aşı karşıtlarının düzenlediği mitinge yönelik eleştirilerde bulunan Akben, yazısında, şu ifadeleri kullandı:
"Aşı karşıtları inadım inat demeye devam ediyorlar. İnsanın aklının başına gelmesi için illa da bir musibet yaşaması mı gerekiyor? Dün İstanbul’da yaptıkları miting ile ipin ucunu bayağı kaçırdılar. Nasrettin Hoca’nın merkepten düşeni araması gibi aşı olmayanlar da hastalığa yakalandıklarında pişman oluyor ama son pişmanlık bazen para etmiyor. Virüsün şakasının olmadığını anlamak için illa virüsü kapmak mı gerekiyor. Hastanelerimizin yoğun bakım servislerinde yatan hastaların kahir ekseriyetinin aşısını yaptırmamış ve aşı karşıtlarından olması bari aklınızı başınıza getirsin. Bu gerçeklikten anlıyoruz ki, aşı olma işe yarıyor ve inşallah yaramaya da devam edecek. Bu zalim virüse karşı aşılamadan başka şimdilik elimizde başka bir silah yok. Önümüzdeki aylarda seri üretimine başlanacak yerli aşıyı bekleyen çok sayıda vatandaşımızın olduğunu biliyorum."
Yeni Akit yazarı, şöyle devam etti:
"Sağlık ordumuz ve sağlık alt yapısının gücü göz önüne alındığında aşılanma oranlarımız artarak hastalığı alt ettikçe, bu günler geçip ortalıktaki toz duman dağıldığında gerçek olan gerçekle yüzleşerek akla karayı daha iyi ayırt edeceğiz.
O zaman her şey daha berrak, arı duru gözlerimizin önünde olacak ve bugün atıp tutan birçok bilim insanı belki utancından saklanacak delik arayacak.
Tıpkı pandeminin başladığı ilk günlerde ileri geri atıp tutanların bugün yaşadığı utanç gibi."
Mitinge katılan isimler arasında Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak da bulunuyor.
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