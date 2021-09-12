https://tr.sputniknews.com/20210912/yeniden-refah-partisi-genel-baskani-fatih-erbakan-potansiyel-cumhurbaskani-adayiyim-1048843647.html

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Potansiyel cumhurbaşkanı adayıyım

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Potansiyel cumhurbaşkanı adayıyım

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Potansiyel cumhurbaşkanı adayım. Makam için, mevki için şahsi beklentiler için yola çıkmadığımızdan hep... 12.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-12T18:31+0300

2021-09-12T18:31+0300

2021-09-12T18:31+0300

politika

afganistan

türkiye

taliban

aday

cumhurbaşkanı

fatih erbakan

yeniden refah partisi

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin çalışmaları için geldiği Konya'da, Akşehir ve Ilgın ilçelerini ziyaretinin ardından gazetecilere açıklama yaptı.Fatih Erbakan, daha önce Cumhur ve Millet İttifak dışında ‘üçüncü bir ittifak’ oluşturulması yönünde yaptığı çağrıyı ‘bir fikir jimnastiği’ olarak niteleyerek bu konuda partiler arasında henüz resmi bir temas yürütmediklerini ancak bazı gayri resmi görüşmelerde bulunduklarını belirtti.Erbakan, kendisinin seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı yönündeki soruya şu yanıtı verdi:Erbakan partisinin ülke genelinde 81 il, 900 ilçede teşkilatlanmasını tamamlayarak seçime hazır hale geldiğini belirtti.‘Taliban'ın gerçek İslam'la bağdaşmayan çok yönleri var’Afganistan'daki gelişmelere yönelik bir soru üzerine Erbakan, şunları söyledi:

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afganistan, türkiye, taliban, aday, cumhurbaşkanı, fatih erbakan, yeniden refah partisi