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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Potansiyel cumhurbaşkanı adayıyım
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Potansiyel cumhurbaşkanı adayıyım
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Potansiyel cumhurbaşkanı adayım. Makam için, mevki için şahsi beklentiler için yola çıkmadığımızdan hep... 12.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-12T18:31+0300
2021-09-12T18:31+0300
politika
afganistan
türkiye
taliban
aday
cumhurbaşkanı
fatih erbakan
yeniden refah partisi
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin çalışmaları için geldiği Konya'da, Akşehir ve Ilgın ilçelerini ziyaretinin ardından gazetecilere açıklama yaptı.Fatih Erbakan, daha önce Cumhur ve Millet İttifak dışında ‘üçüncü bir ittifak’ oluşturulması yönünde yaptığı çağrıyı ‘bir fikir jimnastiği’ olarak niteleyerek bu konuda partiler arasında henüz resmi bir temas yürütmediklerini ancak bazı gayri resmi görüşmelerde bulunduklarını belirtti.Erbakan, kendisinin seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı yönündeki soruya şu yanıtı verdi:Erbakan partisinin ülke genelinde 81 il, 900 ilçede teşkilatlanmasını tamamlayarak seçime hazır hale geldiğini belirtti.‘Taliban'ın gerçek İslam'la bağdaşmayan çok yönleri var’Afganistan'daki gelişmelere yönelik bir soru üzerine Erbakan, şunları söyledi:
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afganistan, türkiye, taliban, aday, cumhurbaşkanı, fatih erbakan, yeniden refah partisi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Potansiyel cumhurbaşkanı adayıyım

18:31 12.09.2021
© AA / Mehmet Ali Özcan Fatih Erbakan
Fatih Erbakan - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2021
© AA / Mehmet Ali Özcan
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Potansiyel cumhurbaşkanı adayım. Makam için, mevki için şahsi beklentiler için yola çıkmadığımızdan hep söylediğimiz Milli Görüş'ün projeleri, teklif ettiğimiz adımlar bir başka cumhurbaşkanı tarafından atılacaksa da yok illa biz olmamız lazım diye bir iddiamız da olmaz” dedi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin çalışmaları için geldiği Konya'da, Akşehir ve Ilgın ilçelerini ziyaretinin ardından gazetecilere açıklama yaptı.
Fatih Erbakan, daha önce Cumhur ve Millet İttifak dışında ‘üçüncü bir ittifak’ oluşturulması yönünde yaptığı çağrıyı ‘bir fikir jimnastiği’ olarak niteleyerek bu konuda partiler arasında henüz resmi bir temas yürütmediklerini ancak bazı gayri resmi görüşmelerde bulunduklarını belirtti.
Erbakan, kendisinin seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı yönündeki soruya şu yanıtı verdi:
"Potansiyel cumhurbaşkanı adayım. Makam için, mevki için şahsi beklentiler için yola çıkmadığımızdan hep söylediğimiz Milli Görüş'ün projeleri, teklif ettiğimiz adımlar bir başka cumhurbaşkanı tarafından atılacaksa da yok illa biz olmamız lazım diye bir iddiamız da olmaz. Bunu görmezsek sorumluluktan da kaçmayız."
Erbakan partisinin ülke genelinde 81 il, 900 ilçede teşkilatlanmasını tamamlayarak seçime hazır hale geldiğini belirtti.

‘Taliban'ın gerçek İslam'la bağdaşmayan çok yönleri var’

Afganistan'daki gelişmelere yönelik bir soru üzerine Erbakan, şunları söyledi:
"Taliban'ın gerçek İslam'la bağdaşmayan çok yönleri var. Katı, baskıcı, zorlayıcı özellikle kadınlara yönelik tutumları, uygulamalar İslam'la, peygamberimizin, sahabeyi kiram efendimizin uygulamaları, bunlarla uyuşmuyor. Ama burada Taliban'ı yok sayalım, ne yapacaksınız? Afganistan'ın yüzde 80'nini, 90'nını kontrol altına almış. Burada bir masa kurulacaksa bu masada Taliban da olacak. Yeniden bir savaşın olmaması için adım atılması lazım. Türkiye olarak özellikle D-8 üyeleri İran, Pakistan, Türkiye, Afganistan içindeki gruplar ve komşu Türk cumhuriyetleri, Tacikistan, Özbekistan var bunlarla beraber İstanbul'da bir zirve yapıp tüm grupların yer aldığı bir hükümet barış istikrar Afganistan'ın yeniden imar ve inşası adımlarının atılması önemli. Burada Türkiye'ye büyük rol düşüyor. Türkiye'nin burada öncülük yapması mümkün. Dış güçlere kalırsa onlar tekrar kaos savaş devam etsin der."
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