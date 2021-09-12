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https://tr.sputniknews.com/20210912/yunanistan-basbakani-micotakis-mericte-insa-edilen-celik-citi-gerekirse-uzatabiliriz-1048845138.html
Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Meriç'te inşa edilen çelik çiti gerekirse uzatabiliriz
Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Meriç'te inşa edilen çelik çiti gerekirse uzatabiliriz
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, sığınmacılar ve göçmenleri engellemek için Meriç Nehri kıyısına inşa edilen çelik çiti gerekirse uzatabileceklerini söyledi. 12.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-12T20:20+0300
2021-09-12T20:24+0300
dünya
türkiye
yunanistan
göçmen
çit
sınır
kiryakos miçotakis
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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Selanik'te basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye ile ilişkiler ve göçmen sorununa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Türkiye ve Yunanistan'ın özellikle göçmen sorununda menfaatlerinin büyük ölçüde paralel olduğunu savunan Miçotakis, 2021'de, bir önceki yıla göre Türkiye ile Yunanistan arasında daha az gerginlik yaşandığına dikkat çekti.Anadolu Ajansı'nın haberine göre Miçotakis, ikili ilişkilerde gerilimden kaçınılması gerektiğini ifade etti.Yunanistan'ın Ege ve Akdeniz'deki bazı adaları silahlandırması ve Türkiye'nin buna yönelik itirazına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Miçotakis, "Kendimizi savunma hakkımız müzakere edilemez” ifadesini kullandı.Atina'nın, sınırlarını koruma stratejisini sürdüreceğini kaydeden Miçotakis, "Meriç'te inşa edilen çelik çiti gerekirse uzatabiliriz" dedi.Atina, düzensiz göçmen geçişini engellemek amacıyla Türkiye-Yunanistan arasındaki kara sınırına kurduğu çelik çitin uzunluğunu 40 kilometreye çıkarmış, çitin yapımı Ağustos 2021'de tamamlanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20210821/yunanistandan-turkiye-sinirina-40-kilometrelik-celik-duvar-1048210562.html
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türkiye, yunanistan, göçmen, çit, sınır, kiryakos miçotakis

Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Meriç'te inşa edilen çelik çiti gerekirse uzatabiliriz

20:20 12.09.2021 (güncellendi: 20:24 12.09.2021)
© REUTERS / Alexandros AvramidisKiryakos Miçotakis
Kiryakos Miçotakis - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2021
© REUTERS / Alexandros Avramidis
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Yunanistan Başbakanı Miçotakis, sığınmacılar ve göçmenleri engellemek için Meriç Nehri kıyısına inşa edilen çelik çiti gerekirse uzatabileceklerini söyledi.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Selanik'te basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye ile ilişkiler ve göçmen sorununa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Türkiye ve Yunanistan'ın özellikle göçmen sorununda menfaatlerinin büyük ölçüde paralel olduğunu savunan Miçotakis, 2021'de, bir önceki yıla göre Türkiye ile Yunanistan arasında daha az gerginlik yaşandığına dikkat çekti.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre Miçotakis, ikili ilişkilerde gerilimden kaçınılması gerektiğini ifade etti.
Türkiye-Yunanistan sınırında inşa edilen duvar - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2021
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21 Ağustos, 12:46
Yunanistan'ın Ege ve Akdeniz'deki bazı adaları silahlandırması ve Türkiye'nin buna yönelik itirazına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Miçotakis, "Kendimizi savunma hakkımız müzakere edilemez” ifadesini kullandı.
Atina'nın, sınırlarını koruma stratejisini sürdüreceğini kaydeden Miçotakis, "Meriç'te inşa edilen çelik çiti gerekirse uzatabiliriz" dedi.
Atina, düzensiz göçmen geçişini engellemek amacıyla Türkiye-Yunanistan arasındaki kara sınırına kurduğu çelik çitin uzunluğunu 40 kilometreye çıkarmış, çitin yapımı Ağustos 2021'de tamamlanmıştı.
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