https://tr.sputniknews.com/20210912/zapad-2021-tatbikatinda-bir-ilk-askerler-gece-vakti-tam-tesekkullu-hava-indirmesi-gerceklestirdi-1048834431.html

Zapad-2021 tatbikatında bir ilk: Askerler gece vakti tam teşekküllü hava indirmesi gerçekleştirdi

Zapad-2021 tatbikatında bir ilk: Askerler gece vakti tam teşekküllü hava indirmesi gerçekleştirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Pskov yakınlarında Rus ve Belaruslu askerlerin katılımıyla düzenlenen Zapad-2021 tatbikatında ilk kez gece vakti tam teşekküllü hava... 12.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-12T11:00+0300

2021-09-12T11:00+0300

2021-09-12T11:00+0300

savunma

rusya

hava indirme kuvvetleri

askeri tatbikat

rus hava indirme kuvvetleri

ortak askeri tatbikat

gece

hava indirme operasyonu

rusya hava-indirme komutanlığı

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Bakanlıktan gazetecilere yapılan açıklamada, Zapad-2021 tatbikatında ilk kez 600 askeri personel ve 30 adet askeri aracın katılımıyla gece vakti tam teşekküllü hava indirmesinin gerçekleştirdiği belirtildi.Bakanlık yetkilisi, “Pskov bölgesindeki Strugi Krasnıye poligonunda gece vakti ilk kez, silah ve teçhizat ile tam donanımlı 600'den fazla personel ve 30 adet BMD-2K-AU, BMD-4M ve BTR zırhlı personel taşıma aracı ile toplu indirme gerçekleştirildi” diye konuştu.Açıklamaya göre, indirmeye katılan askeri birliklerin eylemleri, modern navigasyon sistemleri ve gece görüş aygıtları ile koordine edildi. Hava indirme kuvvetleri, paraşütçüler toplandıktan ve indirilen askeri araçlar hazır hale getirildikten sonra göreceli havalimanını ele geçirerek, topçu ve hava savunma sistemlerinin desteğiyle düşmanı yok etti.Açıklamada ayrıca Pskov yakınlarındaki indirmeye katılan 20'den fazla Il-76 askeri nakliye uçağının aynı anda 600 ila 4 bin metre arasında değişen irtifalardan paraşütçüleri iki ayrı sahaya indirdiği kaydedildi.Dün başlayan ve Baltık Denizi’nin sularında, Rusya’daki 9 sahada ve Belarus ordusuna ait 5 poligonda devam eden Zapad-2021 tatbikatı, 16 Eylül’de sona erecek. Rusya-Belarus Birlik Devleti’nin ortak tatbikatı 2 yılda bir kez düzenleniyor.Manevralara yaklaşık 200 bin askeri personel, yaklaşık 80 uçak ve helikopter, 290 tank, 240 top, çok namlulu roketatar ve havan sistemleri dahil yaklaşık 760 savaş aracı, ayrıca 15 savaş gemisi katılıyor.Bununla birlikte tatbikatın Rusya topraklarında yürütülen kısmında 2011 Viyana Belgesi'ne tabi askeri birliklerde görev alan azami personel sayısı 6 bin 400 kişiyi aşmayacak.

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