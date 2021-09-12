Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünyanın en etkili savaş uçağı olarak kabul edilen Rus yapımı Su-34 - Sputnik Türkiye, 1920
SAVUNMA
Savunma sanayii, askeri teknoloji yatırımları ve güvenlik politikalarına dair her şey.
https://tr.sputniknews.com/20210912/zapad-2021-tatbikatinda-bir-ilk-askerler-gece-vakti-tam-tesekkullu-hava-indirmesi-gerceklestirdi-1048834431.html
Zapad-2021 tatbikatında bir ilk: Askerler gece vakti tam teşekküllü hava indirmesi gerçekleştirdi
Zapad-2021 tatbikatında bir ilk: Askerler gece vakti tam teşekküllü hava indirmesi gerçekleştirdi
Rusya Savunma Bakanlığı, Pskov yakınlarında Rus ve Belaruslu askerlerin katılımıyla düzenlenen Zapad-2021 tatbikatında ilk kez gece vakti tam teşekküllü hava... 12.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-12T11:00+0300
2021-09-12T11:00+0300
savunma
rusya
hava indirme kuvvetleri
askeri tatbikat
rus hava indirme kuvvetleri
ortak askeri tatbikat
gece
hava indirme operasyonu
rusya hava-indirme komutanlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/0a/1043194696_0:0:1756:987_1920x0_80_0_0_6c770ba92b312f7073ebe3f57a94e540.jpg
Bakanlıktan gazetecilere yapılan açıklamada, Zapad-2021 tatbikatında ilk kez 600 askeri personel ve 30 adet askeri aracın katılımıyla gece vakti tam teşekküllü hava indirmesinin gerçekleştirdiği belirtildi.Bakanlık yetkilisi, “Pskov bölgesindeki Strugi Krasnıye poligonunda gece vakti ilk kez, silah ve teçhizat ile tam donanımlı 600'den fazla personel ve 30 adet BMD-2K-AU, BMD-4M ve BTR zırhlı personel taşıma aracı ile toplu indirme gerçekleştirildi” diye konuştu.Açıklamaya göre, indirmeye katılan askeri birliklerin eylemleri, modern navigasyon sistemleri ve gece görüş aygıtları ile koordine edildi. Hava indirme kuvvetleri, paraşütçüler toplandıktan ve indirilen askeri araçlar hazır hale getirildikten sonra göreceli havalimanını ele geçirerek, topçu ve hava savunma sistemlerinin desteğiyle düşmanı yok etti.Açıklamada ayrıca Pskov yakınlarındaki indirmeye katılan 20'den fazla Il-76 askeri nakliye uçağının aynı anda 600 ila 4 bin metre arasında değişen irtifalardan paraşütçüleri iki ayrı sahaya indirdiği kaydedildi.Dün başlayan ve Baltık Denizi’nin sularında, Rusya’daki 9 sahada ve Belarus ordusuna ait 5 poligonda devam eden Zapad-2021 tatbikatı, 16 Eylül’de sona erecek. Rusya-Belarus Birlik Devleti’nin ortak tatbikatı 2 yılda bir kez düzenleniyor.Manevralara yaklaşık 200 bin askeri personel, yaklaşık 80 uçak ve helikopter, 290 tank, 240 top, çok namlulu roketatar ve havan sistemleri dahil yaklaşık 760 savaş aracı, ayrıca 15 savaş gemisi katılıyor.Bununla birlikte tatbikatın Rusya topraklarında yürütülen kısmında 2011 Viyana Belgesi'ne tabi askeri birliklerde görev alan azami personel sayısı 6 bin 400 kişiyi aşmayacak.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/0a/1043194696_149:0:1589:1080_1920x0_80_0_0_1fbed004fcfd654426f807133e8bfc58.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, hava indirme kuvvetleri, askeri tatbikat, rus hava indirme kuvvetleri, ortak askeri tatbikat, gece, hava indirme operasyonu, rusya hava-indirme komutanlığı

Zapad-2021 tatbikatında bir ilk: Askerler gece vakti tam teşekküllü hava indirmesi gerçekleştirdi

11:00 12.09.2021
© Sputnik / Ministry of Defence of the Russian Federation  / Fotoğraf bankasına girRus barış gücünün Karabağ'a hareket etmesi
Rus barış gücünün Karabağ'a hareket etmesi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2021
© Sputnik / Ministry of Defence of the Russian Federation
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, Pskov yakınlarında Rus ve Belaruslu askerlerin katılımıyla düzenlenen Zapad-2021 tatbikatında ilk kez gece vakti tam teşekküllü hava indirmesinin gerçekleştirdiğini duyurdu.
Bakanlıktan gazetecilere yapılan açıklamada, Zapad-2021 tatbikatında ilk kez 600 askeri personel ve 30 adet askeri aracın katılımıyla gece vakti tam teşekküllü hava indirmesinin gerçekleştirdiği belirtildi.
Bakanlık yetkilisi, “Pskov bölgesindeki Strugi Krasnıye poligonunda gece vakti ilk kez, silah ve teçhizat ile tam donanımlı 600'den fazla personel ve 30 adet BMD-2K-AU, BMD-4M ve BTR zırhlı personel taşıma aracı ile toplu indirme gerçekleştirildi” diye konuştu.
Açıklamaya göre, indirmeye katılan askeri birliklerin eylemleri, modern navigasyon sistemleri ve gece görüş aygıtları ile koordine edildi. Hava indirme kuvvetleri, paraşütçüler toplandıktan ve indirilen askeri araçlar hazır hale getirildikten sonra göreceli havalimanını ele geçirerek, topçu ve hava savunma sistemlerinin desteğiyle düşmanı yok etti.
Açıklamada ayrıca Pskov yakınlarındaki indirmeye katılan 20'den fazla Il-76 askeri nakliye uçağının aynı anda 600 ila 4 bin metre arasında değişen irtifalardan paraşütçüleri iki ayrı sahaya indirdiği kaydedildi.
Dün başlayan ve Baltık Denizi’nin sularında, Rusya’daki 9 sahada ve Belarus ordusuna ait 5 poligonda devam eden Zapad-2021 tatbikatı, 16 Eylül’de sona erecek. Rusya-Belarus Birlik Devleti’nin ortak tatbikatı 2 yılda bir kez düzenleniyor.
Manevralara yaklaşık 200 bin askeri personel, yaklaşık 80 uçak ve helikopter, 290 tank, 240 top, çok namlulu roketatar ve havan sistemleri dahil yaklaşık 760 savaş aracı, ayrıca 15 savaş gemisi katılıyor.
Bununla birlikte tatbikatın Rusya topraklarında yürütülen kısmında 2011 Viyana Belgesi'ne tabi askeri birliklerde görev alan azami personel sayısı 6 bin 400 kişiyi aşmayacak.
100000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
11:00Zapad-2021 tatbikatında bir ilk: Askerler gece vakti tam teşekküllü hava indirmesi gerçekleştirdi
10:47Trafikte tartıştığı kişinin yüzüne tüküren şarkıcı Irmak Arıcı, 1 ay sonra özür diledi
10:4178. Venedik Film Festivali'nin kazananları belli oldu
10:29Sözcü yazarı Özdil: Erken seçim kesinleşti
10:15FBI, Biden'ın talimatıyla 11 Eylül ile ilgili gizli belgeleri yayınladı
09:59Toyota, çip krizi sebebiyle küresel araç üretim hedefini düşürdü
09:48Popocatepetl Yanardağı'nda patlama oldu
09:40İstanbul'da 3 ilçede uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı
09:36ABD'de, 11 Eylül saldırılarının 20. yılında anma törenleri düzenlendi
09:25ABD, Güney Kore ve Japonya temsilcileri 'Kuzey Kore' zirvesinde buluşacak
09:18'Taliban militanları, Afganistan'da direniş liderinin kardeşini öldürdü' iddiası
06:28Yemen'deki Güney Geçiş Konseyi'nden BM'ye çağrı: Barış, güneylileri yalnızca dinlemekle sağlanmaz
05:49Hollanda’da etkinlik ve eğlence sektörünün tekrar açılması için Kovid-19 önlemleri protesto edildi
05:28Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Demir, gazeteciler için 'mikrop' dedi
05:05TBMM Başkanı Şentop'tan 12 Eylül mesajı
04:37Antalya-Vladivostok rotasında uçan yolcu uçağı Krasnoyarsk’ta acil iniş yaptı
04:08Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yörüngesi, film çekimleri için 750 metre yükseltildi
03:45İsrail savaş uçakları, Gazze'de çeşitli noktalara hava saldırısı düzenledi
03:14Rus Dışişleri: ABD’nin Rusya’nın meselelerine ve seçim süreçlerine müdahalesi belgelerle kanıtlandı
02:55Türk Tabipleri Birliği'nden aşı karşıtı mitinge tepki: Sağlık çalışanlarının özverisi hiçe sayılıyor