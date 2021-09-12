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https://tr.sputniknews.com/20210912/zelenskiyin-rusya-ile-tam-olcekli-savas-aciklamasi-duma-baskani-volodini-sasirtti-1048844712.html
Zelenskiy’in Rusya ile tam ölçekli savaş açıklaması Duma Başkanı Volodin’i şaşırttı
Zelenskiy’in Rusya ile tam ölçekli savaş açıklaması Duma Başkanı Volodin’i şaşırttı
Duma Başkanı Volodin, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’in Rusya ile tam ölçekli olası bir savaş ile ilgili açıklamasının şaşırtıcı olduğunu belirtti. 12.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-12T19:34+0300
2021-09-12T19:34+0300
dünya
rusya
ukrayna
ab
rusya parlamentosunun alt kanadı duma’nın başkanı vyaçeslav volodin
vladimir zelenskiy
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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, Rusya ile tam ölçekli bir savaşın ihtimal dahilinde olduğunu söyleyen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in bu açıklamasını Telegram kanalından yaptığı bir yorumla değerlendirdi.Volodin, “Rusya ile en uzun sınır çizgisi bulunan, insanların çoğunun Rusça bildiği ve konuştuğu bir ülkenin devlet başkanının milletler arasında uçurum olduğunu duyurması kötü bir şey. Bu, kendisinin ilişkiler kurma niyetinde olmadığını, tek bir halkı böldüğünü, ortak bir gelecek düşünmediğini ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.Avrupa Birliği'ne (AB) üye olmak isteyen bir ülkenin liderinden bu tür açıklamaların gelmesinin şaşırtıcı olduğuna dikkat çeken Volodin ayrıca, ‘ülkenin devlet başkanının tam ölçekli bir savaş olasılığını kabul etmesinin de kötü bir şey’ olduğunu vurguladı.Rus politikacı, “Avrupa ülkelerinin yönetimi, Zelenskiy'in bu tür açıklamalarının halkları için son derece tehlikeli olduğunun farkında mı? AB liderlerinin, Avrupalıların tam ölçekli bir savaşa sürüklenmesini istemiyorsa Ukrayna'da olup bitenlere dikkat etmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.Daha önce Zelenskiy, Kiev'de düzenlenen YES Brainstorming forumunda Rusya ile tam ölçekli bir savaşın mümkün olduğunu düşündüğünü, böyle bir gelişmenin ‘Rusya'nın en büyük hatasının olacağını’ söylemişti. Ukrayna lideri ayrıca Ukraynalıların ve Rusların düşman olduğunu ve şu anda aralarında bir uçurum olduğunu savunmuştu.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, Zelenskiy’in açıklamalarından sonra herhangi bir tehlike görüp görmediği sorusuna, kıyamet beklentilerine kapılmak istemediğini belirtmişti.
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rusya, ukrayna, ab, rusya parlamentosunun alt kanadı duma’nın başkanı vyaçeslav volodin, vladimir zelenskiy

Zelenskiy’in Rusya ile tam ölçekli savaş açıklaması Duma Başkanı Volodin’i şaşırttı

19:34 12.09.2021
© Sputnik / Valeriy Melnikov / Fotoğraf bankasına girVyaçeslav Volodin
Vyaçeslav Volodin - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2021
© Sputnik / Valeriy Melnikov
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Duma Başkanı Volodin, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’in Rusya ile tam ölçekli olası bir savaş ile ilgili açıklamasının şaşırtıcı olduğunu belirtti.
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, Rusya ile tam ölçekli bir savaşın ihtimal dahilinde olduğunu söyleyen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in bu açıklamasını Telegram kanalından yaptığı bir yorumla değerlendirdi.
Volodin, “Rusya ile en uzun sınır çizgisi bulunan, insanların çoğunun Rusça bildiği ve konuştuğu bir ülkenin devlet başkanının milletler arasında uçurum olduğunu duyurması kötü bir şey. Bu, kendisinin ilişkiler kurma niyetinde olmadığını, tek bir halkı böldüğünü, ortak bir gelecek düşünmediğini ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.
Avrupa Birliği'ne (AB) üye olmak isteyen bir ülkenin liderinden bu tür açıklamaların gelmesinin şaşırtıcı olduğuna dikkat çeken Volodin ayrıca, ‘ülkenin devlet başkanının tam ölçekli bir savaş olasılığını kabul etmesinin de kötü bir şey’ olduğunu vurguladı.
Rus politikacı, “Avrupa ülkelerinin yönetimi, Zelenskiy'in bu tür açıklamalarının halkları için son derece tehlikeli olduğunun farkında mı? AB liderlerinin, Avrupalıların tam ölçekli bir savaşa sürüklenmesini istemiyorsa Ukrayna'da olup bitenlere dikkat etmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.
Daha önce Zelenskiy, Kiev'de düzenlenen YES Brainstorming forumunda Rusya ile tam ölçekli bir savaşın mümkün olduğunu düşündüğünü, böyle bir gelişmenin ‘Rusya'nın en büyük hatasının olacağını’ söylemişti. Ukrayna lideri ayrıca Ukraynalıların ve Rusların düşman olduğunu ve şu anda aralarında bir uçurum olduğunu savunmuştu.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, Zelenskiy’in açıklamalarından sonra herhangi bir tehlike görüp görmediği sorusuna, kıyamet beklentilerine kapılmak istemediğini belirtmişti.
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