'11 Eylül'ün 20. yıldönümünde Afganistan'dan çekilme gücü eriyen Amerikan emperyalizminin yansıması'

“Bu konuda çok ciddi tartışmalar var. İki farklı görüş var. Bir tanesi Amerika yenildi, hakikaten de yenildi. Hangi planı yapmış olursa olsun Amerika’nın oradan elini kolunu sallayarak çıkması, havalimanındaki görüntüler Amerika için bir yenilgidir. İkinci görüş de şu. Taliban ile anlaştı. Aslında yeni bir hegemonya restorasyonu için anlaşarak kontrollü bir şekilde bıraktı. Bu da çok yabana atılabilecek bir tez değil. Ama her ikisinde de nihayetinde çıplak gözle baktığımızda yenildi. 20 yıldır orada olan son askerini bindirdiği uçakla çıktı. Bir yenilgidir bu. Arka planda bu işi ne saiklerle yapmış olursa olsun. Vietnam’ı andıran görüntüler yaşandı. Bu Amerika için bir imaj kaybı, her türlü bir itibarsızlıktır. Ama yeni birtakım plan programlar içerisinde olduğunu, yeni bir stratejiyi hayata geçirmek için çekildiğini de rahatlıkla söyleyebiliriz. Evet yenildi ama bunu dert edecek bir durumda değil. Geçmişte de pek çok yerden çekildi. Küçücük bir Karayip Adası, Küba’ya dair Domuzlar Körfezi Çıkarması yaptılar, yenildiler ve geri çekildiler. Afganistan’dan ilk yenilgisi değil. Küba’dan başlayarak Orta Amerika ülkelerinden de Ortadoğu’dan da Güney Asya’dan da her yerden çekilmek zorunda kaldılar. Şu anda çıplak gözle tanık olduğunuz için bize yeni geliyor ama yeni değil. Bundan sonra da yenilecektir. Hiçbir güç mutlak ve sonsuz değildir, yenilmeyecek bir güç yok. Amerika da zaten küresel hegemonik etkisini her geçen gün kaybeden bir ülke. Afganistan’da da yenildi.”