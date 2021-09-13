https://tr.sputniknews.com/20210913/12-yil-once-dunya-turuna-cikan-japon-turist-elazigda-bicaklandi-1048871094.html

12 yıl önce dünya turuna çıkan Japon turist Elazığ’da bıçaklandı

12 yıl önce dünya turuna çıkan Japon turist Elazığ’da bıçaklandı

Japonya'dan bisikletiyle dünya turuna çıkan Japon turist Elazığ'da bıçaklı saldırıya uğradı. Kamp alanında dişlerini fırçalarken kimliği belirsiz bir şüpheli... 13.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-13T18:44+0300

2021-09-13T18:44+0300

2021-09-13T18:44+0300

türkiye

türkiye

japonya

elazığ

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bıçaklı saldırgan

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Japonya’dan bisikletiyle dünya turuna çıkan Shogan Kameda, kamp yaptığı Elazığ’da kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklandı.Yaklaşık 12 sene önce bisikletine binen Japon vatandaşı 45 yaşındaki Shogan Kameda, dünya turuna çıktı. Farklı ülkeleri gezdikten sonra Türkiye'ye gelen Kameda'nın, Muş’tan sonraki durağı Elazığ oldu.Burada Sivrice ilçesinde kamp yapan Kameda, iddiasına göre dişlerini fırçalarken, bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kameda, yapılan ilk müdahalesinin ardından Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.‘Neden bıçakladı bilmiyorum’Japonya’dan dünya turuna çıktığını kaydeden Kameda, şunları söyledi:“Malezya, Çin gibi yerleri yürüyerek gezdim. Çin’de bir kız arkadaşım bana bisiklet hediye etti. Sonra Çin’den bisiklet ile dolaşmaya başladım. Sadece dişlerimi fırçalıyordum. Neden bana kızdı, bıçakladı bilmiyorum. 10 aydır bisikletim ile Türkiye’deyim. En son Elazığ’a geldim. Elazığ Hazar Gölü yakınlarında bıçaklandım. Kavga etmedik, aniden beni bıçakladı.‘Türkiye seyahatim bitti’Ben dışarıda dişlerimi fırçalarken ve çamaşırlarımı yıkarken Türkler bana kızıyordu galiba, Türkiye ve Japonya kültürü farklı. Ben dişlerimi fırçalıyordum ne için bıçaklandım bilmiyorum. Buradan sonra ne yapacağım bilmiyorum. Türkiye için seyahatim bitti. Bacağım çok ağrıyor. 12 senedir tüm dünyayı parasız dolaşıyorum. Genellikle çadırda kalıyorum bazen arkadaşımın evinde kalıyordum.”Polis zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

türkiye

japonya

elazığ

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