1989 model Serçe'yi, sürücüsüz taksi yaptılar

"Takımımız yarışmaya 3 yıldır katılıyor. Son 2 yıldır Robotaksi yarışmasında finale kadar geldik. Geçen sene Türkiye üçüncüsü olduk. Bu sene de yine ilk 3’te bir derece almayı hedefliyoruz. Aracımızı hurda bir Serçe gövdesi kullanarak yaptık. Daha önce internet üzerinde modifiye edilmiş 1989 model bir Serçe görmüştük. ‘Neden biz de bu şekilde katılmayalım?’ diye kendimize sorduk. Yarışmaya bu araçla katılmaya bu şekilde karar verdik. Yarışmanın adı Robotaksi olduğu için, tasarımın bu konsepte çok uygun olacağını düşündük. Ondan sonra, aracı hurdalıktan bulup bu aşamaya getirme süreci başladı. Güzel bir araştırma sonrasında, hurdalıktan 3 bin TL karşılığında lacivert renk olarak aldık bu aracı. Daha sonra sanayide üzerine birtakım geliştirmeler yaptık. Aracı Robotaksi’ye uygun olması için sarıya boyadık. Ondan sonra aracımızın üzerine elektronik sistemini kurduk. Bizim kendi tasarımımız olan elektronik bir kartımız var. Tamamen özgün bir biçimde yaptık. Daha sonra yazılımcı arkadaşlarımız araç üzerinde birtakım testler ve çalışmalar gerçekleştirdi. Kendi yazılımlarını araca yüklediler. Bu da tamamen özgün biçimde gerçekleşti."