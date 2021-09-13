https://tr.sputniknews.com/20210913/2021-dunya-belediye-baskani-baskent-odulunu-mansur-yavas-kazandi-1048876930.html

2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülü'nü Mansur Yavaş kazandı

2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülü'nü Mansur Yavaş kazandı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülü'nü kazandı. 13.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-13T22:29+0300

2021-09-13T22:29+0300

2021-09-13T22:39+0300

türkiye

mansur yavaş

ödül

belediye başkanı

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Mansur Yavaş Twitter hesabından yaptığı paylaşımla 2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülü'ne layık görüldüğünü duyurdu. Yavaş videolu paylaşımında şunları ifade etti: "2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülü'nü kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Size hizmet etme fırsatını bana sunduğunuz için teşekkür ediyorum."Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Ankara'da gerçekleştirdiği projeler, şeffaf yönetim uygulamaları, toplum sağlığının korunması ve vatandaşların kendini güvende hissetmesi için hayata geçirdiği uygulamalarla ‘City Mayors Foundation’ (Belediye Başkanları Vakfı) tarafından düzenlenen World Mayor ‘2021 Dünya Belediye Başkanı Ödülü’ne aday gösterilmişti.

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mansur yavaş, ödül, belediye başkanı