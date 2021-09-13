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2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülü'nü Mansur Yavaş kazandı
2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülü'nü Mansur Yavaş kazandı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülü'nü kazandı. 13.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-13T22:29+0300
2021-09-13T22:39+0300
türkiye
mansur yavaş
ödül
belediye başkanı
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Mansur Yavaş Twitter hesabından yaptığı paylaşımla 2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülü'ne layık görüldüğünü duyurdu. Yavaş videolu paylaşımında şunları ifade etti: "2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülü'nü kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Size hizmet etme fırsatını bana sunduğunuz için teşekkür ediyorum."Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Ankara'da gerçekleştirdiği projeler, şeffaf yönetim uygulamaları, toplum sağlığının korunması ve vatandaşların kendini güvende hissetmesi için hayata geçirdiği uygulamalarla ‘City Mayors Foundation’ (Belediye Başkanları Vakfı) tarafından düzenlenen World Mayor ‘2021 Dünya Belediye Başkanı Ödülü’ne aday gösterilmişti.
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mansur yavaş, ödül, belediye başkanı

2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülü'nü Mansur Yavaş kazandı

22:29 13.09.2021 (güncellendi: 22:39 13.09.2021)
© DHAAnkara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2021
© DHA
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülü'nü kazandı.
Mansur Yavaş Twitter hesabından yaptığı paylaşımla 2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülü'ne layık görüldüğünü duyurdu.
Yavaş videolu paylaşımında şunları ifade etti: "2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülü'nü kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Size hizmet etme fırsatını bana sunduğunuz için teşekkür ediyorum."
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Ankara'da gerçekleştirdiği projeler, şeffaf yönetim uygulamaları, toplum sağlığının korunması ve vatandaşların kendini güvende hissetmesi için hayata geçirdiği uygulamalarla ‘City Mayors Foundation’ (Belediye Başkanları Vakfı) tarafından düzenlenen World Mayor ‘2021 Dünya Belediye Başkanı Ödülü’ne aday gösterilmişti.
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