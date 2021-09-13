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400 bin liralık kas geliştirici ele geçirildi
400 bin liralık kas geliştirici ele geçirildi
Bayrampaşa'da, yurt dışından kaçak getirdiği kas yapıcı hapları burada paketleyip marka etiketiyle sattığı iddia edilen 1 şüpheli gözaltına alındı. 13.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-13T12:26+0300
2021-09-13T12:26+0300
türkiye
istanbul
bayrampaşa
ilaç
kas
hap
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak yollarla ülkeye sokulup sahte etiketlerle satmaya çalışan şüphelilere yönelik yürütülen çalışmalar sırasında, kas yapıcı haplar ele geçirildi.Bayrampaşa Orta Mahalle'deki bir adreste, vücut geliştirme amaçlı kullanılan kas yapıcı hap, toz ve sıvıların paketlenerek üzerlerine son kullanma tarihi yapıştırıldığını ve piyasaya sürülmek istendiğini belirledi.Son kullanma tarihi basma makinesi ele geçirildiAdrese baskın yapan ekipler, şüpheli M.H.'yi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 400 bin lira olan bin 704 kutu farklı marka ve miligramlarda steroid içerikli kas yapıcı hap, 3 bin 320 adet marka ve etiketi bulunmayan sıvı dolu ampul ile 1 adet son kullanma tarihi basma makinesi ele geçirildi.Gözaltına alınan M.H.'ye kaçakçılık suçlarını kapsayan 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan adli işlem yapıldığı bildirildi.
türkiye
istanbul
bayrampaşa
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istanbul, bayrampaşa, ilaç, kas, hap

400 bin liralık kas geliştirici ele geçirildi

12:26 13.09.2021
© İHAİstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kas yapıcı haplar ele geçirdi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kas yapıcı haplar ele geçirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2021
© İHA
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Bayrampaşa'da, yurt dışından kaçak getirdiği kas yapıcı hapları burada paketleyip marka etiketiyle sattığı iddia edilen 1 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak yollarla ülkeye sokulup sahte etiketlerle satmaya çalışan şüphelilere yönelik yürütülen çalışmalar sırasında, kas yapıcı haplar ele geçirildi.
Bayrampaşa Orta Mahalle'deki bir adreste, vücut geliştirme amaçlı kullanılan kas yapıcı hap, toz ve sıvıların paketlenerek üzerlerine son kullanma tarihi yapıştırıldığını ve piyasaya sürülmek istendiğini belirledi.

Son kullanma tarihi basma makinesi ele geçirildi

Adrese baskın yapan ekipler, şüpheli M.H.'yi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 400 bin lira olan bin 704 kutu farklı marka ve miligramlarda steroid içerikli kas yapıcı hap, 3 bin 320 adet marka ve etiketi bulunmayan sıvı dolu ampul ile 1 adet son kullanma tarihi basma makinesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.H.'ye kaçakçılık suçlarını kapsayan 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan adli işlem yapıldığı bildirildi.
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