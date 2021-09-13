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AB: Türkiye ile daha çok işbirliği yapmak istiyoruz
AB: Türkiye ile daha çok işbirliği yapmak istiyoruz
Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, düzensiz göç ve sınır güvenliği konularında Türkiye ile iş birliğini... 13.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-13T21:27+0300
2021-09-13T21:27+0300
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türkiye
avrupa birliği
nikolaus meyer-landrut
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Türkiye-İran sınırında inşa edilen modüler güvenlik duvarı ve sınır hattında alınan güvenlik önlemlerini yerinde inceleyen Meyer-Landrut, ardından gazetecilerle bir araya geldi.Kentteki bir otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan Meyer-Landrut, ziyaretleri kapsamında Türkiye'nin Van-İran sınırında yaşadığı zorluklar hakkında bilgi aldıklarını söyledi.Afganistan'da yaşanan olayları ve özellikle yönetimin Taliban'a geçmesiyle göç ve güvenlik alanındaki durumu yakinen izlediklerini belirten Meyer-Landrut, şöyle dedi:"Bu zorluklar Türkiye'nin, bölgenin, Avrupa'nın ve dünyanın karşı karşıya olduğu ortak zorluklardır. Bugün Cenevre'de Birleşmiş Milletler himayesinde önemli bir konferans gerçekleştiriliyor. Bu konferansın amacı Afganistan'da artan insani yardım ihtiyacı için fon geliştirmek. Bu çerçevede Avrupa Komisyonu da Afganistan içinde, Afgan halkına yönelik insani yardımlarını arttıracağı yönünde bir açıklamada bulundu. Bu kapsamda Avrupa Komisyonu, insani yardımı dört katına çıkaracak ve yıl sonu itibariyle 200 milyon euro'yu aşıyor olacak. Bu miktar ayrıca üye devletlerin münferit olarak yaptığı taahhütlerle de desteklenecek."Türkiye ve Avrupa Birliği'nin uzun yıllardır göç ve sınır yönetimi konularında ortak çalıştığını dile getiren Meyer-Landrut, şöyle devam etti:"İkinci hedefimiz Türk yetkilileriyle paylaştığımız ortak bir hedef, o da Afganistan'ın komşu ülkelerine destek olarak Afgan mültecilerine koruma sağlanması, onların güvenli bir ortama alınması konusunda komşu ülkelere yardımcı olmak. Türkiye ve Avrupa Birliği uzun yıllardır göç ve sınır yönetimi alanında ortaklar. Özellikle de bu dönemde doğu sınırında bu konunun daha da önem kazandığını görüyoruz. Zaten ben de burada bu sebeple bir ziyarette bulunuyorum. Biz de Türkiye gibi yasa dışı göçün engellenmesini istiyoruz. Bunun yanı sıra göç yönetimi kapasitesinin arttırılması ve güçlendirilmesini, insan kaçakçılığının, uyuşturucu ve silah kaçakçılığının engellenmesini istiyoruz."Türkiye ile sınır güvenliği ve göç konularında daha fazla iş birliği yapmak istediklerini vurgulayan Meyer-Landrut, şunları söyledi:"Geçtiğimiz yıllarda Avrupa Birliği Türkiye'ye uluslararası koruma standartları doğrultusunda sınır güvenliği çalışmalarının yürütülmesi için 350 milyon avroyu aşkın bir destek sağladı. Bu çerçevede bizim bu iş birliğimizi ve desteğimizi sürdürmeye hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Ben tekrar bu fırsata sahip olduğumuz için Sayın Valiye ve Türk yetkililerine teşekkür ederim. Onların sayesinde kendi gözümle buradaki durumu görme imkanına sahip oldum. Ayrıca onların açıklamalarını dinledim. Bu sayede gelecekte Türkiye'ye yönelik desteklerimizi ve yardımlarımızı en etkin ve en iyi şekilde planlama imkanına sahip olacağız."
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AB: Türkiye ile daha çok işbirliği yapmak istiyoruz

21:27 13.09.2021
© AA / Esra HacioğluTürkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında uzlaşmaya varılan "Türkiye’deki Sığınmacılar için Mali Yardım Programı (FRIT)" kapsamında ödenmesi öngörülen 6 milyar avroluk paketin 393 milyon avroluk kısmının imzaları atıldı. Törene katılan AB Türkiye Delegasyon Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut'un Avrupa Birliği logolu maske taktığı görüldü.
Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında uzlaşmaya varılan Türkiye’deki Sığınmacılar için Mali Yardım Programı (FRIT) kapsamında ödenmesi öngörülen 6 milyar avroluk paketin 393 milyon avroluk kısmının imzaları atıldı. Törene katılan AB Türkiye Delegasyon Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut'un Avrupa Birliği logolu maske taktığı görüldü. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2021
© AA / Esra Hacioğlu
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Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, düzensiz göç ve sınır güvenliği konularında Türkiye ile iş birliğini güçlendirmek istediklerini söyledi
Türkiye-İran sınırında inşa edilen modüler güvenlik duvarı ve sınır hattında alınan güvenlik önlemlerini yerinde inceleyen Meyer-Landrut, ardından gazetecilerle bir araya geldi.
Kentteki bir otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan Meyer-Landrut, ziyaretleri kapsamında Türkiye'nin Van-İran sınırında yaşadığı zorluklar hakkında bilgi aldıklarını söyledi.
Afganistan'da yaşanan olayları ve özellikle yönetimin Taliban'a geçmesiyle göç ve güvenlik alanındaki durumu yakinen izlediklerini belirten Meyer-Landrut, şöyle dedi:
"Bu zorluklar Türkiye'nin, bölgenin, Avrupa'nın ve dünyanın karşı karşıya olduğu ortak zorluklardır. Bugün Cenevre'de Birleşmiş Milletler himayesinde önemli bir konferans gerçekleştiriliyor. Bu konferansın amacı Afganistan'da artan insani yardım ihtiyacı için fon geliştirmek. Bu çerçevede Avrupa Komisyonu da Afganistan içinde, Afgan halkına yönelik insani yardımlarını arttıracağı yönünde bir açıklamada bulundu. Bu kapsamda Avrupa Komisyonu, insani yardımı dört katına çıkaracak ve yıl sonu itibariyle 200 milyon euro'yu aşıyor olacak. Bu miktar ayrıca üye devletlerin münferit olarak yaptığı taahhütlerle de desteklenecek."
Türkiye ve Avrupa Birliği'nin uzun yıllardır göç ve sınır yönetimi konularında ortak çalıştığını dile getiren Meyer-Landrut, şöyle devam etti:
"İkinci hedefimiz Türk yetkilileriyle paylaştığımız ortak bir hedef, o da Afganistan'ın komşu ülkelerine destek olarak Afgan mültecilerine koruma sağlanması, onların güvenli bir ortama alınması konusunda komşu ülkelere yardımcı olmak. Türkiye ve Avrupa Birliği uzun yıllardır göç ve sınır yönetimi alanında ortaklar. Özellikle de bu dönemde doğu sınırında bu konunun daha da önem kazandığını görüyoruz. Zaten ben de burada bu sebeple bir ziyarette bulunuyorum. Biz de Türkiye gibi yasa dışı göçün engellenmesini istiyoruz. Bunun yanı sıra göç yönetimi kapasitesinin arttırılması ve güçlendirilmesini, insan kaçakçılığının, uyuşturucu ve silah kaçakçılığının engellenmesini istiyoruz."
Türkiye ile sınır güvenliği ve göç konularında daha fazla iş birliği yapmak istediklerini vurgulayan Meyer-Landrut, şunları söyledi:
"Geçtiğimiz yıllarda Avrupa Birliği Türkiye'ye uluslararası koruma standartları doğrultusunda sınır güvenliği çalışmalarının yürütülmesi için 350 milyon avroyu aşkın bir destek sağladı. Bu çerçevede bizim bu iş birliğimizi ve desteğimizi sürdürmeye hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Ben tekrar bu fırsata sahip olduğumuz için Sayın Valiye ve Türk yetkililerine teşekkür ederim. Onların sayesinde kendi gözümle buradaki durumu görme imkanına sahip oldum. Ayrıca onların açıklamalarını dinledim. Bu sayede gelecekte Türkiye'ye yönelik desteklerimizi ve yardımlarımızı en etkin ve en iyi şekilde planlama imkanına sahip olacağız."
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