https://tr.sputniknews.com/20210913/abdde-13-ve-14-yaslarindaki-iki-cocuk-toplu-katliam-plani-suclamasiyla-gozaltina-alindi-1048876799.html

ABD'de 13 ve 14 yaşlarındaki iki çocuk 'toplu katliam planı' suçlamasıyla gözaltına alındı

ABD'de 13 ve 14 yaşlarındaki iki çocuk 'toplu katliam planı' suçlamasıyla gözaltına alındı

ABD’nin Florida eyaletinde yaşları 13 ve 14 olan iki ortaokul öğrencisi, okullarına saldırı planı ve 'toplu katliam planı' yapmak suçlamasıyla gözaltına... 13.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-13T22:28+0300

2021-09-13T22:28+0300

2021-09-13T22:28+0300

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Anadolu Ajansı'nın aktardığı haberde, Lee Bölgesi şerifi Carmine Marceno, Harns Marsh Ortaokulunda okuyan 13 yaşındaki Philip Byrd ve 14 yaşındaki Conner Pruett'in 'toplu katliam planı' yapmakla suçlandığını açıkladı.Marceno, öğrencilerin Columbine Lisesi'ndeki silahlı saldırıyla yakından ilgilendiklerini, ayrıca boru bombalarının nasıl yapıldığını ve karaborsadan nasıl ateşli silah satın alınacağını öğrenmeye çalıştıklarını belirtti.Daha sonra yapılan aramalarda Byrd ve Pruett’in evinde çeşitli silah ve bıçaklar bulunduğunu kaydeden şerif, “Ekibimin derhal harekete geçerek kapsamlı bir soruşturma yürüttüğünden ve çok şiddetli bir eylemi engellediğinden eminim." şeklinde konuştu.İki öğrencinin 'toplu katliam planı yapmak' suçlamasıyla yargılanacağı kaydedildi.Columbine Lisesi saldırısıAmerikan kamuoyunu sarsan silahlı okul saldırılardan birisi olan Columbine Lisesi olayında, 18 yaşındaki Eric Harris ve 17 yaşındaki Dylan Klebold, 20 Nisan 1999'da liseye otomatik silahlarla saldırmış, 12 öğrenci ve 1 öğretmeni öldürerek okulun kütüphanesinde intihar etmişlerdi.O tarihe kadar "ABD'de gerçekleşen en ölümcül okul saldırısı" olarak kayıtlara geçen Columbine Lisesi saldırısı, daha sonra gerçekleşen okul saldırılarına ilham olduğu gerekçesiyle her benzeri saldırıda gündeme gelmeye devam ediyor.

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abd, saldırı, okul, öğrenci