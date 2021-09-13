Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210913/abdde-13-ve-14-yaslarindaki-iki-cocuk-toplu-katliam-plani-suclamasiyla-gozaltina-alindi-1048876799.html
ABD'de 13 ve 14 yaşlarındaki iki çocuk 'toplu katliam planı' suçlamasıyla gözaltına alındı
ABD'de 13 ve 14 yaşlarındaki iki çocuk 'toplu katliam planı' suçlamasıyla gözaltına alındı
ABD’nin Florida eyaletinde yaşları 13 ve 14 olan iki ortaokul öğrencisi, okullarına saldırı planı ve 'toplu katliam planı' yapmak suçlamasıyla gözaltına... 13.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-13T22:28+0300
2021-09-13T22:28+0300
dünya
abd
saldırı
okul
öğrenci
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/0e/1043025068_4:0:1200:673_1920x0_80_0_0_767a212ae9e88e89eb9a9f010f49277f.jpg
Anadolu Ajansı'nın aktardığı haberde, Lee Bölgesi şerifi Carmine Marceno, Harns Marsh Ortaokulunda okuyan 13 yaşındaki Philip Byrd ve 14 yaşındaki Conner Pruett'in 'toplu katliam planı' yapmakla suçlandığını açıkladı.Marceno, öğrencilerin Columbine Lisesi'ndeki silahlı saldırıyla yakından ilgilendiklerini, ayrıca boru bombalarının nasıl yapıldığını ve karaborsadan nasıl ateşli silah satın alınacağını öğrenmeye çalıştıklarını belirtti.Daha sonra yapılan aramalarda Byrd ve Pruett’in evinde çeşitli silah ve bıçaklar bulunduğunu kaydeden şerif, “Ekibimin derhal harekete geçerek kapsamlı bir soruşturma yürüttüğünden ve çok şiddetli bir eylemi engellediğinden eminim." şeklinde konuştu.İki öğrencinin 'toplu katliam planı yapmak' suçlamasıyla yargılanacağı kaydedildi.Columbine Lisesi saldırısıAmerikan kamuoyunu sarsan silahlı okul saldırılardan birisi olan Columbine Lisesi olayında, 18 yaşındaki Eric Harris ve 17 yaşındaki Dylan Klebold, 20 Nisan 1999'da liseye otomatik silahlarla saldırmış, 12 öğrenci ve 1 öğretmeni öldürerek okulun kütüphanesinde intihar etmişlerdi.O tarihe kadar "ABD'de gerçekleşen en ölümcül okul saldırısı" olarak kayıtlara geçen Columbine Lisesi saldırısı, daha sonra gerçekleşen okul saldırılarına ilham olduğu gerekçesiyle her benzeri saldırıda gündeme gelmeye devam ediyor.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/0e/1043025068_303:0:1200:673_1920x0_80_0_0_8c371f9ce1a30a97579e4410d3237951.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, saldırı, okul, öğrenci

ABD'de 13 ve 14 yaşlarındaki iki çocuk 'toplu katliam planı' suçlamasıyla gözaltına alındı

22:28 13.09.2021
© DHAABD bayrağı, ABD mahkeme, ABD Yüksek Mahkeme
ABD bayrağı, ABD mahkeme, ABD Yüksek Mahkeme - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2021
© DHA
Abone ol
ABD’nin Florida eyaletinde yaşları 13 ve 14 olan iki ortaokul öğrencisi, okullarına saldırı planı ve 'toplu katliam planı' yapmak suçlamasıyla gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı'nın aktardığı haberde, Lee Bölgesi şerifi Carmine Marceno, Harns Marsh Ortaokulunda okuyan 13 yaşındaki Philip Byrd ve 14 yaşındaki Conner Pruett'in 'toplu katliam planı' yapmakla suçlandığını açıkladı.
Marceno, öğrencilerin Columbine Lisesi'ndeki silahlı saldırıyla yakından ilgilendiklerini, ayrıca boru bombalarının nasıl yapıldığını ve karaborsadan nasıl ateşli silah satın alınacağını öğrenmeye çalıştıklarını belirtti.
Daha sonra yapılan aramalarda Byrd ve Pruett’in evinde çeşitli silah ve bıçaklar bulunduğunu kaydeden şerif, “Ekibimin derhal harekete geçerek kapsamlı bir soruşturma yürüttüğünden ve çok şiddetli bir eylemi engellediğinden eminim." şeklinde konuştu.
İki öğrencinin 'toplu katliam planı yapmak' suçlamasıyla yargılanacağı kaydedildi.

Columbine Lisesi saldırısı

Amerikan kamuoyunu sarsan silahlı okul saldırılardan birisi olan Columbine Lisesi olayında, 18 yaşındaki Eric Harris ve 17 yaşındaki Dylan Klebold, 20 Nisan 1999'da liseye otomatik silahlarla saldırmış, 12 öğrenci ve 1 öğretmeni öldürerek okulun kütüphanesinde intihar etmişlerdi.
O tarihe kadar "ABD'de gerçekleşen en ölümcül okul saldırısı" olarak kayıtlara geçen Columbine Lisesi saldırısı, daha sonra gerçekleşen okul saldırılarına ilham olduğu gerekçesiyle her benzeri saldırıda gündeme gelmeye devam ediyor.
001000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce