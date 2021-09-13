https://tr.sputniknews.com/20210913/abddeki-maclarda-joe-bidena-kufur-trendi-basladi-1048870537.html

ABD'deki maçlarda Joe Biden'a küfür trendi başladı

ABD'deki maçlarda Joe Biden'a küfür trendi başladı

ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin ardından eleştirilerinin hedefi haline gelen Başkan Biden'a yönelik yapılan küfürlü tezahürat birçok maçta devam ediyor. 13.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-13T18:14+0300

2021-09-13T18:14+0300

2021-09-13T18:30+0300

dünya

abd

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donald trump jr

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Afganistan'dan çekilme kararının ve bu süreçte düzenlenen bombalı saldırıların ardından eleştirilen ABD Başkanı Joe Biden'a tepkiler sürüyor.ABD'deki üniversiteler arasında oynanan Amerikan futbolu maçlarının bazılarında "Joe Biden'ı si*****" tezahüratı trend oldu.Independent Türkçe'nin haberine göre Güney Karolina Askeri Üniversitesi ve Coastal Karolina Üniversitesi arasında 2 Eylül'de oynanan maçta çoğu öğrenci olan seyirciler bu tezahüratı yaptı.Ertesi günkü Kuzey Karolina Üniversitesi-Virginia Tech Üniversitesi müsabakasında da seyirciler ABD Başkanı Biden'a küfretti.Trend 11 Eylül ve 12 Eylül'de oynanan maçlara da yansıdı. Alabama State Üniversitesi ve Auburn Üniversitesi'nin cumartesi günkü mücadelesinde tribünlerde "Joe Biden'ı si*****" sesleri duyuldu.Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr. konu hakkında cumartesi konuştu. Tezahüratların devam edeceğini düşündüğünü söyleyen Trump Jr. Biden yönetiminin epey kötü durumda olduğunu ve basının bunu gizleyemeyeceğini öne sürdü:Washington Post ve ABD News'in Eylül başında yaptığı anket, katılımcıların yüzde 44'nün Biden'ın performansından memnun olduğunu ortaya koymuştu. Bu oran Haziran'da yüzde 50'ydi.Biden'ı onaylamayanların oranıysa yüzde 9 artarak yüzde 51 olmuştu.

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abd, afganistan, joe biden, donald trump, donald trump jr