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https://tr.sputniknews.com/20210913/adanali-donerci-gunluk-150-200-liraya-calistiracak-eleman-bulamiyoruz-1048856724.html
Adanalı dönerci: Günlük 150-200 liraya çalıştıracak eleman bulamıyoruz
Adanalı dönerci: Günlük 150-200 liraya çalıştıracak eleman bulamıyoruz
Adana'da kebap ve dönerciler günlük 150-200 lira yevmiye verip sigortasını da yaparak çalıştıracak eleman bulamadıklarını öne sürdü. Geçen hafta, İstanbul'da... 13.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-13T11:55+0300
2021-09-13T11:55+0300
yaşam
türkiye
adana
döner
işçi
kebap
çalışan
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Türkiye’nin gastronomi alanında en önemli kentlerinden olan Adana’da başta kebapçı ve dönerciler olmak üzere birçok işletmede eleman sıkıntısı yaşandığı dile getiriliyor. Pandemi döneminde birçok eleman sektör değiştirdiği için şu anda kebap ve dönerciler günlük 150-200 lira yevmiye verip sigortasını da yaparak çalıştıracak garson, komi, bulaşıkçı, usta ve kurye bulamadıklarını ifade ediyor.'Yüzde 70'lik iş gücü kaybı var'Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Adana Şube Başkanı Biral Serttaş, pandemi döneminde elemanların sektör değiştiğini söyleyerek, “Pandeminin ilk döneminden bu yana yiyecek-içecek sektöründe yüzde 70’lik iş gücü kaybı yaşandı. Bu iş gücü kaybının ciroya ve personele etkisi oldu. Örneğin 5 kişi çalışan tezgah 2 usta çalışmaya devam etti. 3 usta ise ya sektör değişti ya da ücretsiz izinle tolere edildi. Ustalarımız artık sektör değiştirmeye başladı. Kimisi telefoncu, kimisi de Rent A Car işletmeye başladı. Bu da ustalarımızın iş hayatından kopmasına neden oldu” diye konuştu.'Elemanların çoğu turizm sektörüne kaymaya başladı'Günlük 150-200 lira arasında para vermelerine rağmen eleman bulmada sıkıntı yaşadıklarını belirten Serttaş, “En son yaz ayındaki açılmalarda ise turizm sektöründeki canlılık nedeniyle elemanların çoğu turizm sektörüne kaymaya başladı. Tüm Türkiye’de ciddi bir usta ve işçi sıkıntısı yaşadık. Şu anda ortalama 150-160 liraya çalıştırdığımız personel 200-220 liraya çalışıyor. Paket döneminde ise paketçilerde ciddi bir sıkıntı yaşadık. İnşallah turizm döneminden sonra personel sayısında rahatlayacağız diye düşünüyoruz” dedi.'Ciddi paralar vermemize rağmen işçi bulamıyoruz'Tavuk dönerci Mehmet İkram Taş ise dolgun maaşa rağmen kimsenin henüz başvuru yapmadıklarını belirterek, “Gerçekten eleman bulmada sıkıntı yaşıyoruz. Eskiden eleman bolluğu vardı son zamanlarda yemek sektöründe eleman bulamıyoruz. Çalışan arkadaşlarımıza 150-200 lira arasında yevmiye veriyoruz. Sigortasını yapıyoruz ve yeme-içme de bize ait olmasına rağmen personel bulamıyoruz. ‘Türkiye’de iş yok’ deniyor ama biz işçi bulamıyoruz. İnsanlar ‘İş yok, iş yok’ diyor ama yemek sektöründe herkes personel arıyor. Bunun içerisinde garson, komi, bulaşıkçı, usta ve kurye arıyoruz. Ciddi paralar vermemize rağmen işçi bulamıyoruz” ifadelerini kullandı.
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türkiye, adana, döner, işçi, kebap, çalışan

Adanalı dönerci: Günlük 150-200 liraya çalıştıracak eleman bulamıyoruz

11:55 13.09.2021
© İHAAdanalı dönerci: Günlük 150-200 liraya çalıştıracak eleman bulamıyoruz
Adanalı dönerci: Günlük 150-200 liraya çalıştıracak eleman bulamıyoruz - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2021
© İHA
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Adana'da kebap ve dönerciler günlük 150-200 lira yevmiye verip sigortasını da yaparak çalıştıracak eleman bulamadıklarını öne sürdü. Geçen hafta, İstanbul'da bir kebapçı da 8 bin 400 liraya eleman bulamadığını iddia etmişti.
Türkiye’nin gastronomi alanında en önemli kentlerinden olan Adana’da başta kebapçı ve dönerciler olmak üzere birçok işletmede eleman sıkıntısı yaşandığı dile getiriliyor. Pandemi döneminde birçok eleman sektör değiştirdiği için şu anda kebap ve dönerciler günlük 150-200 lira yevmiye verip sigortasını da yaparak çalıştıracak garson, komi, bulaşıkçı, usta ve kurye bulamadıklarını ifade ediyor.

'Yüzde 70'lik iş gücü kaybı var'

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Adana Şube Başkanı Biral Serttaş, pandemi döneminde elemanların sektör değiştiğini söyleyerek, “Pandeminin ilk döneminden bu yana yiyecek-içecek sektöründe yüzde 70’lik iş gücü kaybı yaşandı. Bu iş gücü kaybının ciroya ve personele etkisi oldu. Örneğin 5 kişi çalışan tezgah 2 usta çalışmaya devam etti. 3 usta ise ya sektör değişti ya da ücretsiz izinle tolere edildi. Ustalarımız artık sektör değiştirmeye başladı. Kimisi telefoncu, kimisi de Rent A Car işletmeye başladı. Bu da ustalarımızın iş hayatından kopmasına neden oldu” diye konuştu.

'Elemanların çoğu turizm sektörüne kaymaya başladı'

Günlük 150-200 lira arasında para vermelerine rağmen eleman bulmada sıkıntı yaşadıklarını belirten Serttaş, “En son yaz ayındaki açılmalarda ise turizm sektöründeki canlılık nedeniyle elemanların çoğu turizm sektörüne kaymaya başladı. Tüm Türkiye’de ciddi bir usta ve işçi sıkıntısı yaşadık. Şu anda ortalama 150-160 liraya çalıştırdığımız personel 200-220 liraya çalışıyor. Paket döneminde ise paketçilerde ciddi bir sıkıntı yaşadık. İnşallah turizm döneminden sonra personel sayısında rahatlayacağız diye düşünüyoruz” dedi.

'Ciddi paralar vermemize rağmen işçi bulamıyoruz'

Tavuk dönerci Mehmet İkram Taş ise dolgun maaşa rağmen kimsenin henüz başvuru yapmadıklarını belirterek, “Gerçekten eleman bulmada sıkıntı yaşıyoruz. Eskiden eleman bolluğu vardı son zamanlarda yemek sektöründe eleman bulamıyoruz. Çalışan arkadaşlarımıza 150-200 lira arasında yevmiye veriyoruz. Sigortasını yapıyoruz ve yeme-içme de bize ait olmasına rağmen personel bulamıyoruz. ‘Türkiye’de iş yok’ deniyor ama biz işçi bulamıyoruz. İnsanlar ‘İş yok, iş yok’ diyor ama yemek sektöründe herkes personel arıyor. Bunun içerisinde garson, komi, bulaşıkçı, usta ve kurye arıyoruz. Ciddi paralar vermemize rağmen işçi bulamıyoruz” ifadelerini kullandı.
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