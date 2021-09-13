https://tr.sputniknews.com/20210913/afganistan-yakinda-rusya-ve-turkiye-ile-ucuslari-baslatmayi-planliyor-1048855926.html

‘Afganistan, yakında Rusya ve Türkiye ile uçuşları başlatmayı planlıyor’

‘Afganistan, yakında Rusya ve Türkiye ile uçuşları başlatmayı planlıyor’

Afganistan Sivil Havacılık İdaresi Başkanı Mevlavi Abdul Hadi Hamdard, ülkenin yönetiminin yakında Rusya ve Türkiye ile uçuşları başlatmayı planladığını... 13.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-13T11:21+0300

2021-09-13T11:21+0300

2021-09-13T11:21+0300

rusya

afganistan

türkiye

taliban

uçuş

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Hamdard video ile yaptığı bir açıklamada, “Son birkaç gün içinde Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kazakistan, Katar ve Pakistan’dan seferler gerçekleştirildi. Yakında Rusya ve Türkiye ile uçuşları da başlatacağız” dedi.ABD güçlerinin çekilmesinin ardından Pakistan’dan ticari uçuş gerçekleştiren bir uçak ilk kez bugün sabah saatlerinde Kabil Havalimanı’na iniş yapmıştı.

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rusya, afganistan, türkiye, taliban, uçuş