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AK Parti Sözcüsü Çelik: Bu yıl 130 terör eylemi engellendi
AK Parti Sözcüsü Çelik: Bu yıl 130 terör eylemi engellendi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarının devam ettiğini belirterek, "Terörle mücadele operasyonları güçlü... 13.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-13T20:22+0300
2021-09-13T20:22+0300
yaşam
ak parti
ömer çelik
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Partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Sakarya Zaferi'nin 100. yılının idrak ettiğimiz dönemdeyiz. Bu safer dönüm noktalarından bir tanesidir. Düşmana dur diyerek bu toprakların ebediyen topraklarımız olacağını bir kez daha ilan edilmiştir" sözleriyle konuşmasına başladı."Bu sene içinde 130 terör eylemi engellendi" diyen Çelik, "Terörle mücadele operasyonları güçlü bir şekilde devam ediyor. Eren operasyonları 15 bölgede sürüyor. TSK'nın Irak'ın kuzeyinde başlattığı Pençe operasyonları da devam ediyor" diye konuştu.Diyarbakır annelerinin 'evlat nöbeti'ne de değinen Çelik, "Diyarbakır Annelerimizin evlat nöbeti 3 Eylül'de 3. yılına girmiştir. Evlatları terör örgütleri tarafından kaçırılan anneler evlat nöbetinin tutmaya devam ediyor. Bilsinler ki her zaman gündemimizdelerdir. Terörle mücadele operasyonları güçlü bir şekilde devam ediyor. İçişlerleri Bakanlığımızın operasyonları 15 bölgede devam ediyor. Terörün her gün başka boyutuyla karşı karşıya kalıyoruz. Burada hiçbir şekilde geri adım atılmadan en güçlü şekilde bu operasyonlar devam ediyor. Güvenlik güçlerimiz aynı zamanda kamuoyunun dikkatine gelmeyen operasyonlara imza atıyorlar. Terör örgütünün yönetici kadrosuna yönelik operasyonlar büyün birimlerin koordinasyonlarıyla devam ediyor. Terör belasına karşı ülkemiz ve bölgemiz için mücadele vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.Çelik'in açıklamaları şöyle:"Okul öncesi eğitim çocukları eğitime hazırlamak için kritik bir rol oynuyor. Son 18 yılda okul öncesi eğitime erişen öğrenci sayısı 4 kat artmıştır.4+4+4 sistemiyle 12 yıllık kesintisiz eğitime geçmemiz, okullaşma oranını 87.93'e ulaştırdı. MEB'in bütçesi sürekli olarak artırılmıştır.Eğitime ayrılan bütçe 17, yatırıma ayrılan bütçe 5 katına çıkarılmıştır. Öznemiz öğretmenlerimizdir..
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ak parti, ömer çelik

AK Parti Sözcüsü Çelik: Bu yıl 130 terör eylemi engellendi

20:22 13.09.2021
© AAÖmer Çelik
Ömer Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2021
© AA
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarının devam ettiğini belirterek, "Terörle mücadele operasyonları güçlü bir şekilde devam ediyor. Bu yıl 130 terör eylemi engellendi" dedi.
Partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Sakarya Zaferi'nin 100. yılının idrak ettiğimiz dönemdeyiz. Bu safer dönüm noktalarından bir tanesidir. Düşmana dur diyerek bu toprakların ebediyen topraklarımız olacağını bir kez daha ilan edilmiştir" sözleriyle konuşmasına başladı.
"Bu sene içinde 130 terör eylemi engellendi" diyen Çelik, "Terörle mücadele operasyonları güçlü bir şekilde devam ediyor. Eren operasyonları 15 bölgede sürüyor. TSK'nın Irak'ın kuzeyinde başlattığı Pençe operasyonları da devam ediyor" diye konuştu.
Diyarbakır annelerinin 'evlat nöbeti'ne de değinen Çelik, "Diyarbakır Annelerimizin evlat nöbeti 3 Eylül'de 3. yılına girmiştir. Evlatları terör örgütleri tarafından kaçırılan anneler evlat nöbetinin tutmaya devam ediyor. Bilsinler ki her zaman gündemimizdelerdir. Terörle mücadele operasyonları güçlü bir şekilde devam ediyor. İçişlerleri Bakanlığımızın operasyonları 15 bölgede devam ediyor. Terörün her gün başka boyutuyla karşı karşıya kalıyoruz. Burada hiçbir şekilde geri adım atılmadan en güçlü şekilde bu operasyonlar devam ediyor. Güvenlik güçlerimiz aynı zamanda kamuoyunun dikkatine gelmeyen operasyonlara imza atıyorlar. Terör örgütünün yönetici kadrosuna yönelik operasyonlar büyün birimlerin koordinasyonlarıyla devam ediyor. Terör belasına karşı ülkemiz ve bölgemiz için mücadele vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Çelik'in açıklamaları şöyle:
"Okul öncesi eğitim çocukları eğitime hazırlamak için kritik bir rol oynuyor. Son 18 yılda okul öncesi eğitime erişen öğrenci sayısı 4 kat artmıştır.
4+4+4 sistemiyle 12 yıllık kesintisiz eğitime geçmemiz, okullaşma oranını 87.93'e ulaştırdı. MEB'in bütçesi sürekli olarak artırılmıştır.
Eğitime ayrılan bütçe 17, yatırıma ayrılan bütçe 5 katına çıkarılmıştır. Öznemiz öğretmenlerimizdir.
.
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