https://tr.sputniknews.com/20210913/alkollu-ve-ehliyetsiz-yakalandi-karantinayi-da-deldigi-ortaya-cikti-yakalaninca-polislere-yalvardi-1048851142.html

Alkollü ve ehliyetsiz yakalandı, karantinayı da deldiği ortaya çıktı: Yakalanınca polislere yalvardı

Alkollü ve ehliyetsiz yakalandı, karantinayı da deldiği ortaya çıktı: Yakalanınca polislere yalvardı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde trafik ekiplerince durdurulan motosiklet sürücüsünün alkollü olduğu ve daha önceden ehliyetine el konulduğu belirlenirken... 13.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-13T06:34+0300

2021-09-13T06:34+0300

2021-09-13T06:33+0300

yaşam

inegöl

alkol

ceza

karantina

koronavirüs

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İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, uygulama sırasında durdurdukları A.F.’nin belgelerini kontrol ederken, alkol testi de yaptı. Sürücünün 1.1 alkollü olduğu ve daha önceden de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konduğu tespit edildi.GBT sorgulamasında sürücünün Kovid-19 hastası olduğu ve karantinayı deldiğini tespit eden ekipler sürücüye mesafe konusunda sık sık uyarılarda bulundu. Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 699 TL, 3. kez alkollü araç kullanmaktan 2 bin 699 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca sürücüye 5 gün önce de alkollü araç kullanmaktan cezai işlem uygulandığı ortaya çıktı. Motosiklet çekiciyle otoparka çekildi.Polise yalvaran sürücü A.F., "Siz haklısınız. Allah rızası için yapmayın. Daha 5 gün önce ceza yedim. Evim şurada, motosikleti bağlamayın eve götüreyim" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20210319/yuksek-riskli-ilde-koronavirus-denetimi-1044064666.html

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inegöl, alkol, ceza, karantina, koronavirüs