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https://tr.sputniknews.com/20210913/alkollu-ve-ehliyetsiz-yakalandi-karantinayi-da-deldigi-ortaya-cikti-yakalaninca-polislere-yalvardi-1048851142.html
Alkollü ve ehliyetsiz yakalandı, karantinayı da deldiği ortaya çıktı: Yakalanınca polislere yalvardı
Alkollü ve ehliyetsiz yakalandı, karantinayı da deldiği ortaya çıktı: Yakalanınca polislere yalvardı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde trafik ekiplerince durdurulan motosiklet sürücüsünün alkollü olduğu ve daha önceden ehliyetine el konulduğu belirlenirken... 13.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-13T06:34+0300
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yaşam
inegöl
alkol
ceza
karantina
koronavirüs
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İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, uygulama sırasında durdurdukları A.F.’nin belgelerini kontrol ederken, alkol testi de yaptı. Sürücünün 1.1 alkollü olduğu ve daha önceden de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konduğu tespit edildi.GBT sorgulamasında sürücünün Kovid-19 hastası olduğu ve karantinayı deldiğini tespit eden ekipler sürücüye mesafe konusunda sık sık uyarılarda bulundu. Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 699 TL, 3. kez alkollü araç kullanmaktan 2 bin 699 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca sürücüye 5 gün önce de alkollü araç kullanmaktan cezai işlem uygulandığı ortaya çıktı. Motosiklet çekiciyle otoparka çekildi.Polise yalvaran sürücü A.F., "Siz haklısınız. Allah rızası için yapmayın. Daha 5 gün önce ceza yedim. Evim şurada, motosikleti bağlamayın eve götüreyim" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20210319/yuksek-riskli-ilde-koronavirus-denetimi-1044064666.html
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inegöl, alkol, ceza, karantina, koronavirüs

Alkollü ve ehliyetsiz yakalandı, karantinayı da deldiği ortaya çıktı: Yakalanınca polislere yalvardı

06:34 13.09.2021
© İHAAlkollü ve ehliyetsiz yakalandı, karantinayı da deldiği ortaya çıktı
Alkollü ve ehliyetsiz yakalandı, karantinayı da deldiği ortaya çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2021
© İHA
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde trafik ekiplerince durdurulan motosiklet sürücüsünün alkollü olduğu ve daha önceden ehliyetine el konulduğu belirlenirken, koronavirüs karantinasını da deldiği ortaya çıktı.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, uygulama sırasında durdurdukları A.F.’nin belgelerini kontrol ederken, alkol testi de yaptı.
Sürücünün 1.1 alkollü olduğu ve daha önceden de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konduğu tespit edildi.
GBT sorgulamasında sürücünün Kovid-19 hastası olduğu ve karantinayı deldiğini tespit eden ekipler sürücüye mesafe konusunda sık sık uyarılarda bulundu. Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 699 TL, 3. kez alkollü araç kullanmaktan 2 bin 699 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca sürücüye 5 gün önce de alkollü araç kullanmaktan cezai işlem uygulandığı ortaya çıktı. Motosiklet çekiciyle otoparka çekildi.
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Yüksek riskli ilde koronavirüs denetimi: 3 odada 61 kişi bulundu
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Polise yalvaran sürücü A.F., "Siz haklısınız. Allah rızası için yapmayın. Daha 5 gün önce ceza yedim. Evim şurada, motosikleti bağlamayın eve götüreyim" dedi.
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