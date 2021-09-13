Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210913/almanyada-basbakan-adaylari-canli-yayinda-karsi-karsiya-geldi-1048850417.html
Almanya'da başbakan adayları canlı yayında karşı karşıya geldi
Almanya'da başbakan adayları canlı yayında karşı karşıya geldi
Almanya'da, 26 Eylül'de yapılacak genel seçimlerde yarışacak başbakan adayları canlı yayında karşı karşıya geldi. 13.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-13T04:32+0300
2021-09-13T04:32+0300
dünya
almanya
armin laschet
sosyal demokrat parti (spd)
hristiyan demokrat birlik (cdu)
yeşiller partisi
genel seçim
annalena baerbock
olaf scholz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0d/1048850392_0:0:3039:1710_1920x0_80_0_0_0b9a63ce45ddbc7b2b9a3a2e70c1f822.jpg
Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin başbakan adayı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Armin Laschet, Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) başbakan adayı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz ile Yeşiller Partisi'nin başbakan adayı ve partinin Eş Başkanı Annalena Baerbock, Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD ve İkinci Televizyon Kanalı ZDF'nin ortak yayınında, Maybrit Illner ile Oliver Köhr'ün moderatörlüğünde, mevcut gelişmeler ve gelecekteki hedeflerine ilişkin soruları cevapladı.Seçimlerden sonra başbakan adaylarının hangi partilerle koalisyon yapacağına ilişkin konu başlığıyla başlayan yayında Laschet, Sol Parti ve Almanya için Alternatif (AfD) Partisi ile kesinlikle koalisyon görüşmeleri yapmayacağını belirterek, "Demokratik partiler kendi aralarında konuşmalı. Biz birinci parti olmak için mücadele ediyoruz" dedi.Yeşillerin adayı Baerbock ise özellikle sosyal alanda SPD ile çok ortak yönlerinin bulunduğunu vurgulayarak, Sol Parti'nin ise uluslararası sorumluluğu almak istemediğini ifade etti.Baerbock, tüm demokrat partilerle koalisyon görüşmeleri yapacaklarını, dış politikada ve iç güvenlik gibi konularında Sol Parti ile ihtilaflarının bulunduğunu anlattı.Scholz da halkın, seçimin nasıl sonuçlanacağına karar vereceğini ve SPD'ye güçlü bir yetki verilmesi için çalıştığını dile getirerek, "Almanya'yı yönetmek isteyen, net pozisyonlara sahip olmalı. Transatlantik iş birliğinden yana olması, NATO'nun güvenliğimiz için vazgeçilmez olduğunu söylemesi ve güçlü bir Avrupa Birliğinden yana olması gerekir" değerlendirmesinde bulundu.Prensiplerine ilişkin net konuştuğunu aktaran Scholz, bu prensipler çerçevesinde gelecekte hareket edeceğini kaydetti.Laschet ile Scholz arasında tartışmaOsnabrück Savcılığı tarafından kara para aklanması iddialarının ardından başlatılan soruşturma kapsamında bir hafta önce Maliye Bakanlığında yapılan aramaların, seçimlerde partisinin başarısı için tehlikeli olup olmayacağı sorusuna ilişkin de Scholz, bu aramaların Köln'deki Mali İstihbarat Dairesindeki (FIU) iki çalışının doğru dürüst çalışmadığından dolayı yapıldığını ve bakanlıkla ilgisinin olmadığını savundu.Laschet ise, FIU'nun bağlı olduğu Maliye Bakanlığında savcılığın arama yapmasına karşın Scholz'un bu şekilde olumlu konuşmasının bir mucize olduğunu belirterek, şöyle devam etti:Savcılık yetkilileri geldiğinde her şeyin ortaya konulması gerektiğini ifade eden Laschet, Scholz'un sorumluluk taşıdığı başka olaylarının da bulunduğunu savundu.Laschet "Benim maliye bakanım sizin gibi çalışsa büyük bir sorunumuz olurdu." ifadesini kullandı.Bunun üzerine Scholz, rakibi Laschet'i olayları çarpıtmakla suçlayarak, Maliye Bakanlığına yönelik bir araştırmanın yapılmadığını, FIU'ya karşı yapılan araştırma konusunda savcılığın bilgiler istediğini ileri sürdü.Aşırı sağ ve ırkçılıkla mücadeleCDU/CSU'nun başbakan adayı Laschet, aşırı sağa karşı sınırlar çizdiğine dikkati çekerek, "Demokrasi için en büyük tehdit aşırı sağdan geliyor" dedi.Laschet, aşırı sağcılık ve ırkçılarla mücadele ettiğini belirterek, bunların parlamentoya ait olmadıklarını dile getirdi.Yeşiller Partili Baerbock da başbakanlığındaki önceliğinin ırkçılıkla mücadele olacağını vurguladı.DijitalleşmeÜç aday da dijitalleşmenin yeni hükümetin acil ele alması gereken konu olduğunu anlattı.Laschet, başbakanlığında bir dijitalleşme bakanlığı kurulacağını kaydederek, bugüne kadar bu alanda çok şey yapıldığını ancak bunun yetersiz olduğunu söyledi.Baerbock ise dijitalleşme bakanlığı kurulmasına karşı çıkarak, bunun başbakanlığa bağlı bir konu olması gerektiğini belirtti.Artan kira ücretleriScholz ve Baerbock, kira ücretlerinin artırılmasını engellemek için bir limitin koyulmasını isterken, Armin Laschet, kira ücretlerinin çok fazla artmaması için belirli düzenlemelere sahip olduklarını aktardı.Laschet, bir limitin koyulması yerine daha fazla binanın yapılması gerektiğini ifade ederek, bunun için de şirketlerin konut yapma konusunda teşvik edilmesini ve bürokrasinin azaltılmasını istedi.Öte yandan ZDF, açık oturumun ardından Wahlen araştırma şirketinin 753 kişi ile telefonda hızlı bir şekilde yaptığı anketin sonuçlarını yayımladı.Buna göre, ankete katılanların yüzde 32'si, SPD'nin başbakan adayı Olaf Scholz'u başarılı gördü. Baerbock yüzde 26 ile ikinci, Laschet de yüzde 20 ile üçüncü oldu.
https://tr.sputniknews.com/20210911/almanyada-artan-konut-fiyatlari-berlinde-binlerce-kisi-tarafindan-protesto-edildi-1048829787.html
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0d/1048850392_132:0:2861:2047_1920x0_80_0_0_704eba7b68026a38628543717fd9b56e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
almanya, armin laschet, sosyal demokrat parti (spd), hristiyan demokrat birlik (cdu), yeşiller partisi, genel seçim, annalena baerbock, olaf scholz

Almanya'da başbakan adayları canlı yayında karşı karşıya geldi

04:32 13.09.2021
© REUTERS / MICHAEL KAPPELERHristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin başbakan adayı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Armin Laschet, Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) başbakan adayı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz ile Yeşiller Partisi'nin başbakan adayı ve partinin Eş Başkanı Annalena Baerbock
Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin başbakan adayı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Armin Laschet, Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) başbakan adayı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz ile Yeşiller Partisi'nin başbakan adayı ve partinin Eş Başkanı Annalena Baerbock - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2021
© REUTERS / MICHAEL KAPPELER
Abone ol
Almanya'da, 26 Eylül'de yapılacak genel seçimlerde yarışacak başbakan adayları canlı yayında karşı karşıya geldi.
Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin başbakan adayı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Armin Laschet, Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) başbakan adayı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz ile Yeşiller Partisi'nin başbakan adayı ve partinin Eş Başkanı Annalena Baerbock, Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD ve İkinci Televizyon Kanalı ZDF'nin ortak yayınında, Maybrit Illner ile Oliver Köhr'ün moderatörlüğünde, mevcut gelişmeler ve gelecekteki hedeflerine ilişkin soruları cevapladı.
Seçimlerden sonra başbakan adaylarının hangi partilerle koalisyon yapacağına ilişkin konu başlığıyla başlayan yayında Laschet, Sol Parti ve Almanya için Alternatif (AfD) Partisi ile kesinlikle koalisyon görüşmeleri yapmayacağını belirterek, "Demokratik partiler kendi aralarında konuşmalı. Biz birinci parti olmak için mücadele ediyoruz" dedi.
Yeşillerin adayı Baerbock ise özellikle sosyal alanda SPD ile çok ortak yönlerinin bulunduğunu vurgulayarak, Sol Parti'nin ise uluslararası sorumluluğu almak istemediğini ifade etti.
Baerbock, tüm demokrat partilerle koalisyon görüşmeleri yapacaklarını, dış politikada ve iç güvenlik gibi konularında Sol Parti ile ihtilaflarının bulunduğunu anlattı.
Scholz da halkın, seçimin nasıl sonuçlanacağına karar vereceğini ve SPD'ye güçlü bir yetki verilmesi için çalıştığını dile getirerek, "Almanya'yı yönetmek isteyen, net pozisyonlara sahip olmalı. Transatlantik iş birliğinden yana olması, NATO'nun güvenliğimiz için vazgeçilmez olduğunu söylemesi ve güçlü bir Avrupa Birliğinden yana olması gerekir" değerlendirmesinde bulundu.
Prensiplerine ilişkin net konuştuğunu aktaran Scholz, bu prensipler çerçevesinde gelecekte hareket edeceğini kaydetti.

Laschet ile Scholz arasında tartışma

Osnabrück Savcılığı tarafından kara para aklanması iddialarının ardından başlatılan soruşturma kapsamında bir hafta önce Maliye Bakanlığında yapılan aramaların, seçimlerde partisinin başarısı için tehlikeli olup olmayacağı sorusuna ilişkin de Scholz, bu aramaların Köln'deki Mali İstihbarat Dairesindeki (FIU) iki çalışının doğru dürüst çalışmadığından dolayı yapıldığını ve bakanlıkla ilgisinin olmadığını savundu.
Laschet ise, FIU'nun bağlı olduğu Maliye Bakanlığında savcılığın arama yapmasına karşın Scholz'un bu şekilde olumlu konuşmasının bir mucize olduğunu belirterek, şöyle devam etti:
"Kara para denetlemesi sizde. Bu kuruma (FIU) sahipsiniz. Eksiklikleri bildiğimiz için seçim programımızda, bu kurumun, Federal Kriminal Dairesine bağlanmasını istiyoruz. Siz daha çok çalışanım var diyorsunuz, ancak daha az şey aydınlatılıyor. Kara para aklamada o kadar az şey aydınlatılıyor ki savcılık başka bilgiler lazım diyor. Hakim de böyle bir arama yapılmasına izin veriyor. Sayın Scholz bundan dolayı yargıyla ilgili aşağılayıcı konuşmanız uygunsuzdur."
Savcılık yetkilileri geldiğinde her şeyin ortaya konulması gerektiğini ifade eden Laschet, Scholz'un sorumluluk taşıdığı başka olaylarının da bulunduğunu savundu.
Laschet "Benim maliye bakanım sizin gibi çalışsa büyük bir sorunumuz olurdu." ifadesini kullandı.
Bunun üzerine Scholz, rakibi Laschet'i olayları çarpıtmakla suçlayarak, Maliye Bakanlığına yönelik bir araştırmanın yapılmadığını, FIU'ya karşı yapılan araştırma konusunda savcılığın bilgiler istediğini ileri sürdü.

Aşırı sağ ve ırkçılıkla mücadele

CDU/CSU'nun başbakan adayı Laschet, aşırı sağa karşı sınırlar çizdiğine dikkati çekerek, "Demokrasi için en büyük tehdit aşırı sağdan geliyor" dedi.
Laschet, aşırı sağcılık ve ırkçılarla mücadele ettiğini belirterek, bunların parlamentoya ait olmadıklarını dile getirdi.
Yeşiller Partili Baerbock da başbakanlığındaki önceliğinin ırkçılıkla mücadele olacağını vurguladı.

Dijitalleşme

Üç aday da dijitalleşmenin yeni hükümetin acil ele alması gereken konu olduğunu anlattı.
Laschet, başbakanlığında bir dijitalleşme bakanlığı kurulacağını kaydederek, bugüne kadar bu alanda çok şey yapıldığını ancak bunun yetersiz olduğunu söyledi.
Baerbock ise dijitalleşme bakanlığı kurulmasına karşı çıkarak, bunun başbakanlığa bağlı bir konu olması gerektiğini belirtti.

Artan kira ücretleri

Scholz ve Baerbock, kira ücretlerinin artırılmasını engellemek için bir limitin koyulmasını isterken, Armin Laschet, kira ücretlerinin çok fazla artmaması için belirli düzenlemelere sahip olduklarını aktardı.
Laschet, bir limitin koyulması yerine daha fazla binanın yapılması gerektiğini ifade ederek, bunun için de şirketlerin konut yapma konusunda teşvik edilmesini ve bürokrasinin azaltılmasını istedi.
Öte yandan ZDF, açık oturumun ardından Wahlen araştırma şirketinin 753 kişi ile telefonda hızlı bir şekilde yaptığı anketin sonuçlarını yayımladı.
Buna göre, ankete katılanların yüzde 32'si, SPD'nin başbakan adayı Olaf Scholz'u başarılı gördü. Baerbock yüzde 26 ile ikinci, Laschet de yüzde 20 ile üçüncü oldu.
Almanya'da artan konut fiyatları Berlin'de binlerce kişi tarafından protesto edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2021
DÜNYA
Almanya'da artan konut fiyatları Berlin'de binlerce kişi tarafından protesto edildi
11 Eylül, 23:15
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
04:38Karşı apartmandaki yangına, balkondan hortumla müdahale etti
04:32Almanya'da başbakan adayları canlı yayında karşı karşıya geldi
04:09TDP lideri Sarıgül: İktidara geldiğimizde önce devletin zihniyetini değiştireceğiz
03:56Aykut Kocaman: 4 maçta sıfır puanda kalmak oksimoron bir duygu
03:27İsrail uçakları Gazze Şeridi'ne hava saldırıları düzenledi
03:05Rusya’dan ‘İran nükleer anlaşmasıyla ilgili görüşmeler yeniden başlatılsın’ çağrısı
02:50ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkekler finalini Rus Daniil Medvedev kazandı
02:03Letonya’da sokak ortasındaki askeri tatbikat tepki çekti
01:25ABD merkezli askeri dergiden yeni Rus Su-75 Checkmate uçağına övgü
01:02Kafası konserve kutusuna sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
01:00Erdoğan: Son dönemlerde, Diyanet camiamız üzerinde bazı spekülatif olaylar cereyan ediyor
00:51Sancaktepe metro inşaatındaki göçükte bir kişi yaşamını yitirdi
00:36Meksika Körfezi’nde Nicholas Tropikal Fırtınası alarmı
00:27Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası’na veda etti
00:20Kılıçdaroğlu: Genç ilk kez otomobil alıyorsa ÖTV'sini sıfırlayacağız
00:13ABD'nin Atlanta şehrinde bir binada patlama: 2 kişi kayıp
00:06Ukrayna, 4 adet Bayraktar TB2 İHA kompleksi satın almayı planlıyor
DünMHP'li Aydın: '50+1'i al bu ülkeyi yönet' dedik, bunun kadar demokratik bir sistem olabilir mi?
DünKremlin: Rusya ve Belarus AB ile ilişkilerin normalleşmesini istiyor
DünTorbaya konularak ölüme terk edilen köpek yavruları kurtarıldı